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ESTOLAS'tan uçak, hovercraft, zeplin ve helikopter karışımı hava aracı projesi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ESTOLAS'tan uçak, hovercraft, zeplin ve helikopter karışımı hava aracı projesi
 
Özellikle büyük çaplı doğal felaketler sonucu hava alanları zarar görebiliyor ve yardım faaliyetleri bu nedenle gecikmeye uğrayabiliyor. Bu sorunu çözmek için Avrupa Komisyonun ESTOLAS (Her yüzeye kısa kalkış ve iniş) projesi kapsamında geliştirilen yeni bir hava aracı, uçak, hovercraft (Bknz), zeplin ve helikopter karışımı bir yapı ortaya koyuyor.
Tasarımsal olarak normal uçaklardan çok farklı olmayan hava aracı, kısa mesafelerde kalkış için 3 adet pervaneli motor ve hovercraft benzeri bir alt bölümden oluşuyor. Oldukça hafif bir malzemeden üretildiği belirtilen gövde, ayrıca zeplin benzeri helyum gazıyla doldurulmuş durumda. Bu sayede çok daha düşük hızlarda kalkış yapabilen araç, özel ayak yapısıyla da su ve karlı alanlar dahil her yere rahatlıkla iniş yapabiliyor. Üstünde yer alan motor sayesinde ise kısa alanlarda rahatlıkla dönüş yapabilen ya da yerde yavaş şekilde hareket edebilen hibrit hava aracı, ufak, orta, ağır ve süper ağır olmak üzere dört farklı boyutta hazırlanıyor. Letonya Riga Teknik Üniversitesi'nden Proje Koordinatörü Alexander Gamaleyev'e göre süper ağır versiyon 175 metrelik bir piste kalkış ve iniş yapabilirken, ufak versiyon ise sadece 75 metreye ihtiyaç duyuyor. 
Genel olarak afet yardım operasyonları yanında, iş dünyası, turizm ve zorlu arazilerde ulaşım için de kullanılabileceği belirtilen ESTOLAS projesinin temel tasarım çalışmaları bitmiş, rüzgar tüneli testleri başlamış durumda. Oldukça farklı bir yapı ortaya koyan hava aracı hakkında hazırlanan tasarım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
ESTOLAS'tan uçak, hovercraft, zeplin ve helikopter karışımı hava aracı projesi
ESTOLAS'tan uçak, hovercraft, zeplin ve helikopter karışımı hava aracı projesi


http://www.newscientist.com/article/dn24571-heliumfilled-airplane-could-help-in-disaster-zones.html#.UoYMuZE87uH Yorum Yaz
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baysan240 6 yıl en beğenilen
de bunu kullanacak adam hangi ehliyeti alacak
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Lockheed 6 yıl
"everything little little into the middle"
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abdispowerr 6 yıl
Dahada geliştirilmeli ! olmamış




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aozgec 6 yıl
ekleyecek başka araç kalmamışş. ortaya karışık uçan araç.

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C28_ 6 yıl
Büyük çaplı doğal afetlerde kullanılmak için denilmiş ancak video ve çizimlerde sadece sivil taşıma için tasarlanmış gibi gözüküyor. ne yardım taşıyabilcek kargo bölmesi, ne arama kurtarma içi tıbbı bölüm yada tam iniş yapmadan yerdeki kişile müdahale yapabilecek yapısı gözükmüyor. Herhalde bir bildikleri vardı ?
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thinkwithbrain 6 yıl
baysan240
de bunu kullanacak adam hangi ehliyeti alacak

Pilotlara uçak sürmek için ehliyet mi veriyorlar?
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Lockheed 6 yıl
"everything little little into the middle"
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Rangle 6 yıl
Haber başlığını görünce direk ortaya karışık çekmişler dedim kendi kendime
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memoseler 6 yıl
Yeni A-10(tank katili) potansiyeli var.
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maho2306 6 yıl memoseler
memoseler

Yeni A-10(tank katili) potansiyeli var.

ne alaka. A 10 gibi bir makineyle kıyaslanamaz bence ayrıca bunun yapabileceği sürat çok düşük olacağı için muhtemelen tanklar bunun katili olur bf3 de olduğu gibi tank topuyla vururlar bunu :D
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Edward Blackbeard Teach 6 yıl
bide taramalı roket koyarlarsa tadından yenmez.
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baysan240 6 yıl en beğenilen
de bunu kullanacak adam hangi ehliyeti alacak
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Rikudou Sennin. 6 yıl baysan240
baysan240

de bunu kullanacak adam hangi ehliyeti alacak


güzel soru. bunun için uzun bir sınav lazım bence
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