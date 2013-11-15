ESTOLAS'tan uçak, hovercraft, zeplin ve helikopter karışımı hava aracı projesi

Özellikle büyük çaplı doğal felaketler sonucu hava alanları zarar görebiliyor ve yardım faaliyetleri bu nedenle gecikmeye uğrayabiliyor. Bu sorunu çözmek için Avrupa Komisyonun ESTOLAS (Her yüzeye kısa kalkış ve iniş) projesi kapsamında geliştirilen yeni bir hava aracı, uçak, hovercraft ( Bknz ), zeplin ve helikopter karışımı bir yapı ortaya koyuyor.

Tasarımsal olarak normal uçaklardan çok farklı olmayan hava aracı, kısa mesafelerde kalkış için 3 adet pervaneli motor ve hovercraft benzeri bir alt bölümden oluşuyor. Oldukça hafif bir malzemeden üretildiği belirtilen gövde, ayrıca zeplin benzeri helyum gazıyla doldurulmuş durumda. Bu sayede çok daha düşük hızlarda kalkış yapabilen araç, özel ayak yapısıyla da su ve karlı alanlar dahil her yere rahatlıkla iniş yapabiliyor. Üstünde yer alan motor sayesinde ise kısa alanlarda rahatlıkla dönüş yapabilen ya da yerde yavaş şekilde hareket edebilen hibrit hava aracı, ufak, orta, ağır ve süper ağır olmak üzere dört farklı boyutta hazırlanıyor. Letonya Riga Teknik Üniversitesi'nden Proje Koordinatörü Alexander Gamaleyev'e göre süper ağır versiyon 175 metrelik bir piste kalkış ve iniş yapabilirken, ufak versiyon ise sadece 75 metreye ihtiyaç duyuyor.

Genel olarak afet yardım operasyonları yanında, iş dünyası, turizm ve zorlu arazilerde ulaşım için de kullanılabileceği belirtilen ESTOLAS projesinin temel tasarım çalışmaları bitmiş, rüzgar tüneli testleri başlamış durumda. Oldukça farklı bir yapı ortaya koyan hava aracı hakkında hazırlanan tasarım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.newscientist.com/article/dn24571-heliumfilled-airplane-could-help-in-disaster-zones.html#.UoYMuZE87uH