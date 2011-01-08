EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı

Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yakın gelecekte çıkarmaya hazırlandığı özel tasarımlı ekran kartlarını basına tanıtan EVGA, çift grafik işlemcili Fermi X2 modelinden sonra özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini de gösterdi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, özelleştirilmiş soğutucusu ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üç adet Bakır ısı borusuna ve iki adet fana sahip olan soğutucusuyla hem kaslı bir görünüm hem de daha yüksek soğutma performansı sunan kart, referans tasarımlı GeForce GTX 570'ten farklı olarak DisplayPort konnektörüne de sahip. Aynı zamanda çift DVI ve HDMI portları da hazırda bekleyen kartın çıkış tarihi ve fiyatı ise açıklanmadı.