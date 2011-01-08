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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini tanıttı

8 yıl
13,4b
1
4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yakın gelecekte çıkarmaya hazırlandığı özel tasarımlı ekran kartlarını basına tanıtan EVGA, çift grafik işlemcili Fermi X2 modelinden sonra özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini de gösterdi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, özelleştirilmiş soğutucusu ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üç adet Bakır ısı borusuna ve iki adet fana sahip olan soğutucusuyla hem kaslı bir görünüm hem de daha yüksek soğutma performansı sunan kart, referans tasarımlı GeForce GTX 570'ten farklı olarak DisplayPort konnektörüne de sahip. Aynı zamanda çift DVI ve HDMI portları da hazırda bekleyen kartın çıkış tarihi ve fiyatı ise açıklanmadı.


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theyapici 8 yıl
580 x2 köfte makinesine benzemiyor daha hoş ama 6950 karşısında tutunması zor zira aynı fiyata önüme 2 tane koysalar biri bu biri 6950 olsa amd alırım.
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UzmaN345 8 yıl
Sogutma nasıl 70C altında tutabiliyormu? önemli olan o
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turbo-powwer 8 yıl
İşlemciye entegre grafiklerden sonra NVIDIA performansı daha da yukarı çekcektir intelin yeni bir performans sıçraması dediği sandy bridge lerden sonra NVIDIA da bir performans atılımı yapcaktır , teknolojiye yatırım olmaz ama sistem toplayacaklar veya laptop alacaklar 1 sene sabretsin derim özelliklede maddi durumu iyi seviyede olmayanlar için , saygılar :) bu arada not kart bence süper olucaktır :)
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vulcain 8 yıl
aaah ah ...
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