E-devlet’e bir özellik daha: Rekabet Kurumu Başvuru Portalı

Soy ağacı ve miras sorgulama özellikleriyle büyük ses getiren e-devlet platformuna bir yeni özellik daha eklendi. Bundan böyle Rekabet Kurumu başvuruları e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabiliyor. Şuanda yoğunluktan dolayı portal açılırken hata veriyor.
Rekabet Kurumu’na nasıl başvuru yapılır?
Rekabet Kurumu’na başvuru yapmak için e-devlet platformunda Rekabet Kurumu hizmet sayfasından Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’nı kullanabilirsiniz. Portala ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı hizmet verilemiyor.
Rekabet Kurumu Başvuru Portalı üzerinden şu işlemler yapılabiliyor:
- Birleşme/devralma başvuruları
- Birleşme/devralma başvurularına üçüncü taraflarca itiraz veya bilgi verme başvuruları
- Birleşme/devralma başvurularına üçüncü taraflarca bilgi verme başvuruları
- Menfi tespit/muafiyet başvurularının alınması
- Soruşturmalarda tarafların yazılı savunmaları için ek süre taleplerinin alınması
- Rekabet kurumuna yapılan dosyaya giriş başvurularının alınması
- Rekabet kurumu nezdinde sözlü savunma toplantısına katılım taleplerinin alınması
https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu-basvuru-portali Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada sokaktaki hırsızlıklarda ne hikmetse arttı. Bunlar 5-6 kişi iskemle masa çekip sokak başında takılmaya başladılar, hatta arada ateş yakıyorlar falan. Bu Bim in karşısındaki 2-3 yeri de aldılar, cafe falan yaptılar. Çünkü beleş para basıyorlar. Kaç kere büyük kavgalar hatta silahlı kavgalar yaşandı. Gelen polisler mesela birini yakalıyor, bu it bağırıyor o bizden diye. Ha bu onlardanmış bırakın o zaman diye polisler bırakıyor.
Bu işin arkasında belli ki büyük bir şey var. Senelerdir İstanbul'un Kadıköy'ün göbeğinde bu yaşanabildiğine göre, polisler bunlara dokunmadığına göre ya bu polisler de fetöcü, ya belediye de bir şey var. Yani bir arkası var bu işin zira aylık yaklaşık gelirleri 100-200binTL arası. Maç günleri yan sokaklara kadar taşıyorlar. Ambulans vs sokağa giremiyor.
Bunların arkasında polisler olduğuna göre polislere şikayet edilemez. Hani böyle e-devletten falan bakanlığa ulaşılacak ya da ancak basında falan çıkacak o şekilde önü kesilir. Ha aldıkları buradaki cafeler, dükkanlarda yanlarına kâr kalır herhalde.
O halde basvurun rekabet kurumuna gelsin Netflix sansuru.
Yoksa Venus isminde leş gibi telefonlari pahaliya satamiyormusunuz?
Basvur rekabet kurumuna, dayasin yabanci cihazlara vergiyi.