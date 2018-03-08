Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

E-devlet’e bir özellik daha: Rekabet Kurumu Başvuru Portalı

Soy ağacı sorgulama ve miras sorgulama özellikleri ile gündeme oturan e-devlet'e şimdi de Rekabet Kurumu Başvuru Portalı eklendi. Rekabet Kurumu'na nasıl başvuru yapılır?
1 yıl
2,3b
1
12
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

E-devlet’e bir özellik daha: Rekabet Kurumu Başvuru Portalı
Tam Boyutta Gör

Soy ağacı ve miras sorgulama özellikleriyle büyük ses getiren e-devlet platformuna bir yeni özellik daha eklendi. Bundan böyle Rekabet Kurumu başvuruları e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabiliyor. Şuanda yoğunluktan dolayı portal açılırken hata veriyor.

Rekabet Kurumu’na nasıl başvuru yapılır?

Rekabet Kurumu’na başvuru yapmak için e-devlet platformunda Rekabet Kurumu hizmet sayfasından Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’nı kullanabilirsiniz. Portala ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı hizmet verilemiyor.

Rekabet Kurumu Başvuru Portalı üzerinden şu işlemler yapılabiliyor:

  • Birleşme/devralma başvuruları
  • Birleşme/devralma başvurularına üçüncü taraflarca itiraz veya bilgi verme başvuruları
  • Birleşme/devralma başvurularına üçüncü taraflarca bilgi verme başvuruları
  • Menfi tespit/muafiyet başvurularının alınması
  • Soruşturmalarda tarafların yazılı savunmaları için ek süre taleplerinin alınması
  • Rekabet kurumuna yapılan dosyaya giriş başvurularının alınması
  • Rekabet kurumu nezdinde sözlü savunma toplantısına katılım taleplerinin alınması

https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu-basvuru-portali Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spider_hip 1 yıl en beğenilen
Peki Fetöyle ilgili nereye başvuru önerirsiniz? Çok enteresan bir olay anlatacağım. İstanbul/Kadıköy/Söğütlüçeşme Gezinme Sokaktan İtfaiyeye kadar otopark mafyasının elinde ve neredeyse 4 sene oldu. İlk bir iki ay çok kavgalıydı. Belediye geliyor dev bloklar getiriyor bu mafya nasıl oluyorsa 2-3 saate kaldırtıyor. Hararetli tartışmalar sürüyor falan. Sonra bunlar rahat rahat at oynatır oldu. Başta araç sahipleri ile tartışıyorlar kavga ediyorlar falan ama it sürüsü gibiler zaten, bir anda kalabalıklaşıyorlar. Bu bahsettiğimde Kadıköy gibi nezih bir yerin göbeği. Sahrayıceditteki emniyettekiler bunları tanıyor, hem de baya iyi tanıyor. Şikayet etseniz onların davası var, dava bitene kadar müdahale edemiyoruz gibi saçma bir açıklama yapıyorlar. Bunların başında bir topal var, bunun babasıda topaldı. Babasının eskiden bir odunluğu vardı minnacık kulübe. Şimdi ondan yola çıkarak tüm gezinme sokağı ve itfaiyeye kadar giden sokağı ele geçirmiş durumdalar. Ki ilk aylarda bu ortadaki eski pazar meydanını da kullanıyorlardı da sonra ispark orayı kapatınca paşa paşa kuyruk kıstırdılar.
Bu arada sokaktaki hırsızlıklarda ne hikmetse arttı. Bunlar 5-6 kişi iskemle masa çekip sokak başında takılmaya başladılar, hatta arada ateş yakıyorlar falan. Bu Bim in karşısındaki 2-3 yeri de aldılar, cafe falan yaptılar. Çünkü beleş para basıyorlar. Kaç kere büyük kavgalar hatta silahlı kavgalar yaşandı. Gelen polisler mesela birini yakalıyor, bu it bağırıyor o bizden diye. Ha bu onlardanmış bırakın o zaman diye polisler bırakıyor.
Bu işin arkasında belli ki büyük bir şey var. Senelerdir İstanbul'un Kadıköy'ün göbeğinde bu yaşanabildiğine göre, polisler bunlara dokunmadığına göre ya bu polisler de fetöcü, ya belediye de bir şey var. Yani bir arkası var bu işin zira aylık yaklaşık gelirleri 100-200binTL arası. Maç günleri yan sokaklara kadar taşıyorlar. Ambulans vs sokağa giremiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bunların arkasında polisler olduğuna göre polislere şikayet edilemez. Hani böyle e-devletten falan bakanlığa ulaşılacak ya da ancak basında falan çıkacak o şekilde önü kesilir. Ha aldıkları buradaki cafeler, dükkanlarda yanlarına kâr kalır herhalde.
Peki Fetöyle ilgili nereye başvuru önerirsiniz? Çok enteresan bir olay anlatacağım. İstanbul/Kadıköy/Söğütlüçeşme Gezinme Sokaktan İtfaiyeye kadar otopark mafya...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 1 yıl
Tv8 gibi bir kanaliniz mi var?
O halde basvurun rekabet kurumuna gelsin Netflix sansuru.
Yoksa Venus isminde leş gibi telefonlari pahaliya satamiyormusunuz?
Basvur rekabet kurumuna, dayasin yabanci cihazlara vergiyi.
Tv8 gibi bir kanaliniz mi var?O halde basvurun rekabet kurumuna gelsin Netflix sansuru.Yoksa Venus isminde leş gibi telefonlari pahaliya satamiyormusunu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 1 yıl
Logo muhasebe programı Lem programı adı altında hizmeti almadıgınız senelerinde geriye donuk ucretlerinide istemkete..diyelimki 3 sene boyunca guncelleme paketi almadınız 3 senede sonra bu paketi almak istiyorsunuz geçmiş 3 seneninde ucretini talep ediyorlar acaba bu durum nereye şikayet edilir..??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurcandmt 1 yıl
Guzel bir sistem gelmis hedele hudele yazmissiniz sirf kotulemek icin. Ugrastiran bir is artik cok daha pratik olmus. Alakasiz alakasiz seyler yazilmis yok netflix sansuru vs diye. Bunun icin e devlete bu uygulamanin gelmesine gerek yok zaten sansurlenecek. Elestirecekseniz alakasiz seyler uzerinden elestirmeyin. Bu konu ile ilgili olarak guzel dusunulmus bir uygulama olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl en beğenilen
Peki Fetöyle ilgili nereye başvuru önerirsiniz? Çok enteresan bir olay anlatacağım. İstanbul/Kadıköy/Söğütlüçeşme Gezinme Sokaktan İtfaiyeye kadar otopark mafyasının elinde ve neredeyse 4 sene oldu. İlk bir iki ay çok kavgalıydı. Belediye geliyor dev bloklar getiriyor bu mafya nasıl oluyorsa 2-3 saate kaldırtıyor. Hararetli tartışmalar sürüyor falan. Sonra bunlar rahat rahat at oynatır oldu. Başta araç sahipleri ile tartışıyorlar kavga ediyorlar falan ama it sürüsü gibiler zaten, bir anda kalabalıklaşıyorlar. Bu bahsettiğimde Kadıköy gibi nezih bir yerin göbeği. Sahrayıceditteki emniyettekiler bunları tanıyor, hem de baya iyi tanıyor. Şikayet etseniz onların davası var, dava bitene kadar müdahale edemiyoruz gibi saçma bir açıklama yapıyorlar. Bunların başında bir topal var, bunun babasıda topaldı. Babasının eskiden bir odunluğu vardı minnacık kulübe. Şimdi ondan yola çıkarak tüm gezinme sokağı ve itfaiyeye kadar giden sokağı ele geçirmiş durumdalar. Ki ilk aylarda bu ortadaki eski pazar meydanını da kullanıyorlardı da sonra ispark orayı kapatınca paşa paşa kuyruk kıstırdılar.
Bu arada sokaktaki hırsızlıklarda ne hikmetse arttı. Bunlar 5-6 kişi iskemle masa çekip sokak başında takılmaya başladılar, hatta arada ateş yakıyorlar falan. Bu Bim in karşısındaki 2-3 yeri de aldılar, cafe falan yaptılar. Çünkü beleş para basıyorlar. Kaç kere büyük kavgalar hatta silahlı kavgalar yaşandı. Gelen polisler mesela birini yakalıyor, bu it bağırıyor o bizden diye. Ha bu onlardanmış bırakın o zaman diye polisler bırakıyor.
Bu işin arkasında belli ki büyük bir şey var. Senelerdir İstanbul'un Kadıköy'ün göbeğinde bu yaşanabildiğine göre, polisler bunlara dokunmadığına göre ya bu polisler de fetöcü, ya belediye de bir şey var. Yani bir arkası var bu işin zira aylık yaklaşık gelirleri 100-200binTL arası. Maç günleri yan sokaklara kadar taşıyorlar. Ambulans vs sokağa giremiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bunların arkasında polisler olduğuna göre polislere şikayet edilemez. Hani böyle e-devletten falan bakanlığa ulaşılacak ya da ancak basında falan çıkacak o şekilde önü kesilir. Ha aldıkları buradaki cafeler, dükkanlarda yanlarına kâr kalır herhalde.
3 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BumberShoot 1 yıl Spider_hip
Bu olayı nasıl Fetöye başladığınızı merak ediyordum okurken bir kaç tahminin oluştu sonuna gelince anladım sizin bağlantılar benim tahminimden kat ve kat saçmaymış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 1 yıl Spider_hip
Spider_hip
Peki Fetöyle ilgili nereye başvuru önerirsiniz? Çok enteresan bir olay anlatacağım. İstanbul/Kadıköy/Söğütlüçeşme Gezinme Sokaktan İtfaiyeye kadar otopark mafyasının elinde ve neredeyse 4 sene oldu. İlk bir iki ay çok kavgalıydı. Belediye geliyor dev bloklar getiriyor bu mafya nasıl oluyorsa 2-3 saate kaldırtıyor. Hararetli tartışmalar sürüyor falan. Sonra bunlar rahat rahat at oynatır oldu. Başta araç sahipleri ile tartışıyorlar kavga ediyorlar falan ama it sürüsü gibiler zaten, bir anda kalabalıklaşıyorlar. Bu bahsettiğimde Kadıköy gibi nezih bir yerin göbeği. Sahrayıceditteki emniyettekiler bunları tanıyor, hem de baya iyi tanıyor. Şikayet etseniz onların davası var, dava bitene kadar müdahale edemiyoruz gibi saçma bir açıklama yapıyorlar. Bunların başında bir topal var, bunun babasıda topaldı. Babasının eskiden bir odunluğu vardı minnacık kulübe. Şimdi ondan yola çıkarak tüm gezinme sokağı ve itfaiyeye kadar giden sokağı ele geçirmiş durumdalar. Ki ilk aylarda bu ortadaki eski pazar meydanını da kullanıyorlardı da sonra ispark orayı kapatınca paşa paşa kuyruk kıstırdılar.
Bu arada sokaktaki hırsızlıklarda ne hikmetse arttı. Bunlar 5-6 kişi iskemle masa çekip sokak başında takılmaya başladılar, hatta arada ateş yakıyorlar falan. Bu Bim in karşısındaki 2-3 yeri de aldılar, cafe falan yaptılar. Çünkü beleş para basıyorlar. Kaç kere büyük kavgalar hatta silahlı kavgalar yaşandı. Gelen polisler mesela birini yakalıyor, bu it bağırıyor o bizden diye. Ha bu onlardanmış bırakın o zaman diye polisler bırakıyor.
Bu işin arkasında belli ki büyük bir şey var. Senelerdir İstanbul'un Kadıköy'ün göbeğinde bu yaşanabildiğine göre, polisler bunlara dokunmadığına göre ya bu polisler de fetöcü, ya belediye de bir şey var. Yani bir arkası var bu işin zira aylık yaklaşık gelirleri 100-200binTL arası. Maç günleri yan sokaklara kadar taşıyorlar. Ambulans vs sokağa giremiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bunların arkasında polisler olduğuna göre polislere şikayet edilemez. Hani böyle e-devletten falan bakanlığa ulaşılacak ya da ancak basında falan çıkacak o şekilde önü kesilir. Ha aldıkları buradaki cafeler, dükkanlarda yanlarına kâr kalır herhalde.

bimer'e yazın. gerçekten okuyorlar. en azından resmi bir cevap alırsınız yazılı. sonra da bununla bir avukatla görüşebilirsiniz. allah yardımcınız olsun. adalet herkese lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 1 yıl Spider_hip
Bimere ve cimere şikayet edin emin olun sonuç alınıyor.Ben artık hiçbirşeyi gerekli kurumlara iletmiyorum onlarda gidip polise iletiyorlar yine bişey yapılmıyor ama bimer veya cimere şikayet iletirseniz direk konuşlar ordakiler ilgileniyorlar.
Bizim mahallede bazı kişiler bildigin evimizin önünde park parası alıyorlardı ulan benım evimin önü adam park parası alıyor milletten polise şikayet ettim dediğinzi gibi ilgilenmiyorlar bimere şikayet ettim adamlar o gün bugündür yoklar sonra anladımki biz yanlış yere şikayet ediyormuşuz polise gitmicen direk bimer.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frost05 1 yıl
Bunları yapacaklarına, önce 200 bin kişi birden yüklenince çökmeyen sistem yapmaları gerekiyor. Koskoca devletin paraları - bizden alınan vergiler, ÖTV'ler bilmem neler nerelere harcanıyor?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 1 yıl
Tv8 gibi bir kanaliniz mi var?
O halde basvurun rekabet kurumuna gelsin Netflix sansuru.
Yoksa Venus isminde leş gibi telefonlari pahaliya satamiyormusunuz?
Basvur rekabet kurumuna, dayasin yabanci cihazlara vergiyi.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 1 yıl napolyon94
hocam yapma etme görürler şimdi yapmaya kalkarlar (yaptılar)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
e-devlet, rekabet kurumu ve
4 etiket daha nasıl başvuru yapılır Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl YouTube Stüdyosu yaygın kullanıma sunuldu 1 yıl Dubaili W Motors, yeni lüks süper otomobiliyle Cenevre'de 1 yıl Star Wars dizisini hazırlayacak isim belli oldu 1 yıl ASUS DSL-AC88U Modem/Router incelemesi "Broadcom yongalı hız canavarı!" 1 yıl 2017’de elektrik üretimine 6,2 milyar dolar yatırım yapıldı 1 yıl McAfee, VPN şirketi TunnelBear'ı satın aldığını duyurdu 1 yıl Samsung Galaxy Note 8, S7/S7 Edge ve A serisi (2017) için Oreo güncelleme tarihi netleşti 1 yıl BMW i4'ün ne zaman üretileceği belli oldu 1 yıl Google, ABD ordusunun drone'larına yapay zeka desteği sağlayacak 1 yıl Broadcom’dan ABD’ye 1.5 milyar dolar yatırım 1 yıl Alcatel 5'i inceledik: Yeni tasarım, 18:9 ekran 1 yıl Çinli e-ticaret sitesi DHGate.com, Türkiye’ye ofis açtı 1 yıl DonanımHaber Android uygulaması yayında! 1 yıl Facebook Messenger Lite'a görüntülü sohbet özelliği geliyor 1 yıl En güçlü V8 motora sahip Ferrari, Cenevre'de tanıtılıyor 1 yıl ABD ve Japonya'dan gelen ''denetleme'' haberleri Bitcoin'in değerini düşürdü 1 yıl Jaguar, elektrikli I-Pace modeline yapay motor sesi ekliyor 1 yıl Netflix mobil uygulamalarına video önizleme özelliği getireceğini duyurdu 1 yıl Dark web üzerinde finans harici en değerli meta Apple ID verileri 1 yıl Yapay zekâ destekli Kirin 670 yonga seti geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN E-devlet’e bir özellik daha: Rekabet Kurumu Başvuru Portalı Sonraki Alexa'nın ürpertici kahkahaları Amazon'u sıkıntıya soktu 1 yıl Vega grafik birimli Intel Hades Canyon NUC oyun benchmark testleri sızdırıldı 1 yıl Ryzen 2 işlemcilerinin fiyatları belli oldu 1 yıl İflas eden kripto para borsasından 400 milyon dolarlık kripto para satışı yapıldı 1 yıl Yerli otomobilin ilk prototipi 2019'da Cenevre'de sergilenebilir 1 yıl Galaxy S9 ön siparişleri beklentilerin altında 1 yıl Huawei P20 serisi gözler önüne serildi 1 yıl Kalabalık sanal gerçeklik ortamları için önemli adım 1 yıl Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Jeff Bezos ilk sırada 1 yıl Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlandı: İşte yenilikler 1 yıl Whatsapp'ta yazılan mesajların silinebilme süresi uzatıldı 1 yıl ASRock grafik pazarına adım atıyor 1 yıl Apple'ın yeni iPhone modellerinde "çentik" olmayacağı ortaya çıktı 1 yıl Binance kullanıcılarının altcoin'leri kullanıcılardan habersiz Bitcoin'e çevrildi 1 yıl Bilim-kurgu dizisi Lost in Space'in yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl ROME: Total War önümüzdeki yaz iPhone’a geliyor 1 yıl Hyundai, Elon Musk'a meydan okudu:"Şimdi sıra sende" 1 yıl Üçlü kamera sistemine sahip çentikli Huawei P20 Pro göründü 1 yıl 2018 Hyundai Santa Fe, yeni teknolojileriyle Cenevre'de sahne aldı 1 yıl ABD: Broadcom'un Qualcomm'u satın alması ulusal güvenliğimizi riske sokar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim