E-devlet’e bir özellik daha: Rekabet Kurumu Başvuru Portalı

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Soy ağacı ve miras sorgulama özellikleriyle büyük ses getiren e-devlet platformuna bir yeni özellik daha eklendi. Bundan böyle Rekabet Kurumu başvuruları e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabiliyor. Şuanda yoğunluktan dolayı portal açılırken hata veriyor.

Rekabet Kurumu’na nasıl başvuru yapılır? Rekabet Kurumu’na başvuru yapmak için e-devlet platformunda Rekabet Kurumu hizmet sayfasından Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’nı kullanabilirsiniz. Portala ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı hizmet verilemiyor.

Rekabet Kurumu Başvuru Portalı üzerinden şu işlemler yapılabiliyor:

Birleşme/devralma başvuruları

Birleşme/devralma başvurularına üçüncü taraflarca itiraz veya bilgi verme başvuruları

Birleşme/devralma başvurularına üçüncü taraflarca bilgi verme başvuruları

Menfi tespit/muafiyet başvurularının alınması

Soruşturmalarda tarafların yazılı savunmaları için ek süre taleplerinin alınması

Rekabet kurumuna yapılan dosyaya giriş başvurularının alınması

Rekabet kurumu nezdinde sözlü savunma toplantısına katılım taleplerinin alınması

https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu-basvuru-portali