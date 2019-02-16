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Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın kaskı 185 bin dolarlık fiyatıyla rekor kırdı

2019 Retromobile Fuarı'ndaki açık arttırmalarda F1 kasklarına ilgi büyüktü. 1994 yılında yaşamını yitiren Ayrton Senna'nın kaskı rekor fiyattan satılırken, Schumacher'in kaskı da 72 bin dolara satıldı
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın kaskı 185 bin dolarlık fiyatıyla rekor kırdı
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Birbirinden değerli klasik otomobillerin el değiştirdiği, efsanevi yarış pilotlarına ait hatıraların açık arttırma ile satıldığı Retromobile Fuarı bu yıl en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Değeri milyon dolarları bulan klasiklerin renklendirdiği açık arttırmalarda, ünlü F1 pilotlarına ait kasklara ilgi büyüktü. Satış rekoru ise efsanevi pilot Ayrton Senna’dan geldi.

1994 yılında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna’nın kaskı, ölümünden 25 yıl sonra tam 184 bin 340 dolara satıldı. Bu değer, açık arttırmayla satılan F1 kaskları için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Senna’nın yarış tulumu da açık arttırmayla satılan hatıralar arasındaydı ve tam 110 bin 372 dolardan alıcı buldu.

Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın kaskı 185 bin dolarlık fiyatıyla rekor kırdı
 

Paris’te düzenlenen fuardaki açık arttırmalarda toplam 50 adet F1 kaskı satıldı. Bu kasklardan 13 tanesi bir diğer efsane pilot Michael Schumacher’a aitti. Schumacher’in 2005 yılında giydiği Ferrari kaskı bunlardan en pahalı olanıydı ve 71 bin 688 dolara satıldı. Schumacher’in en pahalı ikinci kaskı 52 bin dolarla 2000 sezonunda giydiği Ferrari kaskı olurken, ünlü pilotun diğer kaskları da ortalama 28 bin dolardan alıcı buldu.

Retromobile Fuarı’ndaki açık arttırmalarda ilgi çekenler yalnızca F1 kaskları olmadı. Her biri döneminin ruhunu fazlasıyla yansıtan klasikler de milyon dolarlara varan fiyatlarla el değiştirdi. Fuarda satılan en pahalı araç, 19 milyon dolarlık fiyatıyla 1939 Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta oldu. Aşağıdaki galeride satılan diğer araçlardan bazılarını ve fiyatlarını bulabilirsiniz.


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Askaparta 3 ay
Şumayer’e de yazık oldu.
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Ohol Oula 3 ay
Ulan bu motosiklet sürerken kullanılsa nasıl koruyacak?
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Galatas4ray 3 ay Ohol Oula
KASK MOTOSİTLETİN EMNİYET KEMERİDİR.
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Psychotechnic 3 ay
McLaren Senna’ya Ayrton Senna’nın hatırası için mi bu isim konuldu acaba
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Celonfix 3 ay Psychotechnic
Evet bu yüzden
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