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Egzersiz kolon kanserleri ile birlikte tümör gelişimini azaltabilir

Araştırmalara göre egzersiz yapmak kanda sitokin olarak adlandırılan faktörleri artırmakta ve kolorektal kanser gelişimini azaltmakta. Sitokinlerin mekanizmaları ile ilgili çeşitli hipotezler mevcut.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Kolorektal kanserlerin görülme sıklığı günümüzde bir hayli artış gösteriyor. Türkiye'de kolorektal kanser insidansı yüz binde 210.2 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Journal of Physiology dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre interval olarak adlandırılan ve kısa sürede büyük enerji patlamaları içeren aktivitelerle birlikte normal fiziksel aktivite artışı kolorektal tümör hücre gelişimini azaltıyor.
Amerikan Kanser Derneği'ne göre 2019 yılında 100.00 hastaya kolon kanseri teşhisi konuldu. Bu sayının 44.000 kadarını ise rektal kanserler oluşturmakta ve tahminlere göre kolorektal kanserler sebebiyle her yıl 50.000 kişi hayatını kaybetmekte. Kolorektal kanserlerin tedavisini ise ilaç tabanlı tedaviler oluşturuyor ve bu tedaviler de lokalize ve sistemik tedaviler olmak üzere değişkenlik arz ediyor.

Yeni araştırmalara göre kanser gelişimini azaltan yeni bir faktör bulundu. Bu faktör ise yüksek yoğunluğa sahip egzersiz olarak nitelendiriliyor. Araştırmanın baş yazarı James Devin ile meslektaşları daha önceki araştırmalarında zamana yayılmış düzenli bir egzersizin kanseri önlemede yardımcı olduğunu göstermişti. Şimdiki çalışma ise kısa fakat yoğun antrenmanların da benzer etki gösterdiği yönünde.
Bazı araştırmalar egzersizin kolorektal kanserlere bağlı mortaliteyi azalttığını klinik olarak kanıtlamış durumda lakin egzersizin bu ölümleri nasıl azalttığına ilişkin mekanizma henüz tam olarak aydınlatılmış değil. Devin ve takımı egzersizin etki mekanizmasını aydınlatmak amacıyla kolon kanseri teşhisi konulan deneklere; akut (hızlı başlayan,kısa süreli,tek) olarak bir oturumu veya 12 oturumu kapsayan, 4 haftayı içeren yüksek yoğunluğa sahip egzersiz programları uyguladı. Yüksek yoğunluğa sahip antrenmanın anlamı ise kısa sürede yoğun bir egzersiz ve yoğun bir güçle yapılan antrenman olarak tanımlanıyor. Egzersizin planını yüksek yoğunluğa sahip egzersizin ardından düşük yoğunluğa sahip egzersiz aralığı veya dinlenme aralığı oluşturuyor.

Yüksek yoğunluğa sahip egzersiz düzeni anında etki ediyor

Araştırmada akut grubun kan örnekleri antrenmandan önce, antrenmandan hemen sonra ve antrenman bitiminden 2 saat sonra olmak üzere 3 farklı zamanda toplandı. 4 haftayı içeren grubun kan örnekleri ise deney başlangıcında ve 4 haftanın sonunda olmak üzere 2 farklı zaman diliminde alındı.
Akut gruptan antrenman sonrasında elde edilen kanda bulunan kolorektal kanser hücrelerinin sayısı klinik olarak anlamlı bir azalış gösterdi. 2 saat sonra alınan kanda ise böylesi bir duruma rastlanmadı.

Egzersiz bazı özgül sitokinlerin salınımını artırmakta

Egzersiz kolon kanserleri ile birlikte tümör gelişimini azaltabilir
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Araştırmacılar bu egzersiz düzeninin İnterlökin 6, İnterlökin 8 ve Tümör Nekrozis Faktör (TNF-a) olarak da adlandırılan sitokinleri artırdığını gösterdi. Bu sitokinlerin görevi ise vücudun immün sistemini düzenlemek ve enflamatuar cevabını kontrol etmek.
Araştırmacıların tahminleri ise egzersiz ile birlikte gelen akut sitokin artışının; kolon kanseri hücrelerinin ilerlemesini azalttığı yönünde. Bu etki devamlı tekrar ettiğinde ise egzersiz ile kolorektal kanser sağkalımı arasındaki ilişkiyi örtüştürmek mümkün. Hücrelerin azalma mekanizması ise bu akut etkilerin bazı özgül enflamasyonları artırdığı ve bu enflamasyonların tümör hücrelerinin sayısını azalttığı yönünde.
James Devin, kendisinin ve ekibinin; bu egzersizlerin kanser hücrelerinin gelişiminin azalttığını bilimsel olarak gösterdiğini belirtti. Bütün bu araştırmalara rağmen araştırmacılar bu etkilerin farklılık gösterebileceğini ve bu alanda daha fazla çalışma yapılmasının gerektiğini belirtti.
Çağımızda kanser vakaları oldukça sık gözlenmekte. Özellikle yaşlıları daha fazla etkileyen kolorektal kanserlerden korunmak sağlıklı ve hareketli bir yaşam ile mümkün gidi duruyor.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324567.php Yorum Yaz
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joven 2 ay en beğenilen
Bizim millet bırakın egzersizi hareket etmeyi pek sevmiyor
tabirimi maruz görün camış gibi yatmayı seviyor
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OverClocK1ng 2 ay
O nasıl bir başlık anlamadım. Başlıktan bir şey anlayabilen beri gelsin...
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joven 2 ay en beğenilen
Bizim millet bırakın egzersizi hareket etmeyi pek sevmiyor
tabirimi maruz görün camış gibi yatmayı seviyor
Yanıtla +5
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