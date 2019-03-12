Egzersiz kolon kanserleri ile birlikte tümör gelişimini azaltabilir

Kolorektal kanserlerin görülme sıklığı günümüzde bir hayli artış gösteriyor. Türkiye'de kolorektal kanser insidansı yüz binde 210.2 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Journal of Physiology dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre interval olarak adlandırılan ve kısa sürede büyük enerji patlamaları içeren aktivitelerle birlikte normal fiziksel aktivite artışı kolorektal tümör hücre gelişimini azaltıyor.

Yeni araştırmalara göre kanser gelişimini azaltan yeni bir faktör bulundu. Bu faktör ise yüksek yoğunluğa sahip egzersiz olarak nitelendiriliyor. Araştırmanın baş yazarı James Devin ile meslektaşları daha önceki araştırmalarında zamana yayılmış düzenli bir egzersizin kanseri önlemede yardımcı olduğunu göstermişti. Şimdiki çalışma ise kısa fakat yoğun antrenmanların da benzer etki gösterdiği yönünde.

Bazı araştırmalar egzersizin kolorektal kanserlere bağlı mortaliteyi azalttığını klinik olarak kanıtlamış durumda lakin egzersizin bu ölümleri nasıl azalttığına ilişkin mekanizma henüz tam olarak aydınlatılmış değil. Devin ve takımı egzersizin etki mekanizmasını aydınlatmak amacıyla kolon kanseri teşhisi konulan deneklere; akut (hızlı başlayan,kısa süreli,tek) olarak bir oturumu veya 12 oturumu kapsayan, 4 haftayı içeren yüksek yoğunluğa sahip egzersiz programları uyguladı. Yüksek yoğunluğa sahip antrenmanın anlamı ise kısa sürede yoğun bir egzersiz ve yoğun bir güçle yapılan antrenman olarak tanımlanıyor. Egzersizin planını yüksek yoğunluğa sahip egzersizin ardından düşük yoğunluğa sahip egzersiz aralığı veya dinlenme aralığı oluşturuyor.

Yüksek yoğunluğa sahip egzersiz düzeni anında etki ediyor

Araştırmada akut grubun kan örnekleri antrenmandan önce, antrenmandan hemen sonra ve antrenman bitiminden 2 saat sonra olmak üzere 3 farklı zamanda toplandı. 4 haftayı içeren grubun kan örnekleri ise deney başlangıcında ve 4 haftanın sonunda olmak üzere 2 farklı zaman diliminde alındı.

Egzersiz bazı özgül sitokinlerin salınımını artırmakta

Araştırmacılar bu egzersiz düzeninin İnterlökin 6, İnterlökin 8 ve Tümör Nekrozis Faktör (TNF-a) olarak da adlandırılan sitokinleri artırdığını gösterdi. Bu sitokinlerin görevi ise vücudun immün sistemini düzenlemek ve enflamatuar cevabını kontrol etmek.

Araştırmacıların tahminleri ise egzersiz ile birlikte gelen akut sitokin artışının; kolon kanseri hücrelerinin ilerlemesini azalttığı yönünde. Bu etki devamlı tekrar ettiğinde ise egzersiz ile kolorektal kanser sağkalımı arasındaki ilişkiyi örtüştürmek mümkün. Hücrelerin azalma mekanizması ise bu akut etkilerin bazı özgül enflamasyonları artırdığı ve bu enflamasyonların tümör hücrelerinin sayısını azalttığı yönünde.

James Devin, kendisinin ve ekibinin; bu egzersizlerin kanser hücrelerinin gelişiminin azalttığını bilimsel olarak gösterdiğini belirtti. Bütün bu araştırmalara rağmen araştırmacılar bu etkilerin farklılık gösterebileceğini ve bu alanda daha fazla çalışma yapılmasının gerektiğini belirtti.

Çağımızda kanser vakaları oldukça sık gözlenmekte. Özellikle yaşlıları daha fazla etkileyen kolorektal kanserlerden korunmak sağlıklı ve hareketli bir yaşam ile mümkün gidi duruyor.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324567.php

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'ne göreyılındahastaya kolon kanseri teşhisi konuldu. Bu sayınınkadarını isekanserler oluşturmakta ve tahminlere göre kolorektal kanserler sebebiyle her yılkişi hayatını. Kolorektal kanserlerin tedavisini ise ilaç tabanlı tedaviler oluşturuyor ve bu tedaviler devetedaviler olmak üzere değişkenlik arz ediyor.Akut gruptan antrenman sonrasında elde edilen kanda bulunan kolorektal kanser hücrelerinin sayısı klinik olarak anlamlı bir azalış gösterdi.