Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Egzersiz takibi için hazırlanan sensör birimi GYMWATCH, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
394
1
Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Egzersiz takibi için hazırlanan sensör birimi GYMWATCH, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı
Teknolojinin gelişmesiyle egzersiz sürecinin doğu şekilde yapılıp yapılmadığı akıllı cihazlar üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve bu sayede maksimum performans elde edilebiliyor. Bu amaçlar geliştirilen elektronik cihazlar arasından sunduğu teknik ayrıntılarıyla ayrılan GYMWATCH, hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.
Almanya merkezli geliştirilen ve üretilen GYMWATCH, lastikli bağlantısıyla çalıştırılan kol ya da bacak gibi noktalara takılan bir sensör ünitesi. Bünyesinde hassas egzersiz ölçümleri için jiroskop, ivme ölçer ile manyetometre barındıran ve akıllı telefonlar ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kurarak ayrıntılı bilgilerini gözler önüne serebilen ürün, kişilerin girdikleri veriler temelinde çalışmalarda sesli bildirimler yapabiliyor (Örneğin çok ağırlığı çok hızlı kaldırıyorsun gibi) ve kayıt altına alınan bu verilerine ücretsiz internet sitesi üzerinden erişim imkanı tanıyor. ANT desteğiyle piyasada yer alan diğer egzersiz cihazlarını (Nabız ölçümü vb.) da kayıt sürecine dahil edebilen GYMWATCH, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla her türlü spor türünde aktif olarak kullanılabiliyor ve motivasyon sağlamak adına sosyal medya paylaşım özeliğini de kullanıcılarına sunabiliyor.
Egzersiz sürecinde kayıt için kullanılan kağıt ile kalemin yerini alma potansiyeli bulunan GYMWATCH, Indiegogo üzerinde koyduğu 85,000$ hedefin henüz 22,162$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Bitimine daha 38 gün kala yapılacak en az 139$ (Almanya dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebilen sensör ünitesi hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Egzersiz takibi için hazırlanan sensör birimi GYMWATCH, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı

https://www.indiegogo.com/projects/gymwatch-wearable-fitness-tracker-that-measures-strength-motion Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Creative Gigaworks T40 Series II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim