Egzersiz takibi için hazırlanan sensör birimi GYMWATCH, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı

Teknolojinin gelişmesiyle egzersiz sürecinin doğu şekilde yapılıp yapılmadığı akıllı cihazlar üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve bu sayede maksimum performans elde edilebiliyor. Bu amaçlar geliştirilen elektronik cihazlar arasından sunduğu teknik ayrıntılarıyla ayrılan GYMWATCH, hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.

Almanya merkezli geliştirilen ve üretilen GYMWATCH, lastikli bağlantısıyla çalıştırılan kol ya da bacak gibi noktalara takılan bir sensör ünitesi. Bünyesinde hassas egzersiz ölçümleri için jiroskop, ivme ölçer ile manyetometre barındıran ve akıllı telefonlar ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kurarak ayrıntılı bilgilerini gözler önüne serebilen ürün, kişilerin girdikleri veriler temelinde çalışmalarda sesli bildirimler yapabiliyor (Örneğin çok ağırlığı çok hızlı kaldırıyorsun gibi) ve kayıt altına alınan bu verilerine ücretsiz internet sitesi üzerinden erişim imkanı tanıyor. ANT desteğiyle piyasada yer alan diğer egzersiz cihazlarını (Nabız ölçümü vb.) da kayıt sürecine dahil edebilen GYMWATCH, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla her türlü spor türünde aktif olarak kullanılabiliyor ve motivasyon sağlamak adına sosyal medya paylaşım özeliğini de kullanıcılarına sunabiliyor.

Egzersiz sürecinde kayıt için kullanılan kağıt ile kalemin yerini alma potansiyeli bulunan GYMWATCH, Indiegogo üzerinde koyduğu 85,000$ hedefin henüz 22,162$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Bitimine daha 38 gün kala yapılacak en az 139$ (Almanya dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebilen sensör ünitesi hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/gymwatch-wearable-fitness-tracker-that-measures-strength-motion