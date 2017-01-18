Einstein'ın hayatını anlatan Genius'tan ilk fragman yayınlandı

Bilim tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan ünlü fizikçi Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor. Einstein'ın hayatını anlatacak Genius, nisan ayında izleyiciler ile buluşacak. 10 bölümden oluşacak ve National Geographic kanalı tarafından yayınlanacak Genius için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.

İlk sezonu Walter Isaacson'ın Einstein: His Life and Universe adlı biyografisinden uyarlanan Genius; Einstein'in öğretmen olarak iş bulamadığı için patent ofisinde çalıştığı gençlik yıllarından başlayacak ve ünlü fizikçinin bugün tüm dünyada bilinen büyük deha haline gelmesini anlatacak.

Ünlü yönetmen Ron Howard (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) öncülüğünde geliştirilen Genius; American Horror Story veya True Detective gibi bir antoloji dizisi olacak. Yani dizinin her sezonunda ana temaları aynı olan farklı bir hikaye anlatılacak. İlk sezonunda Albert Einstein'ın hayatını işleyecek olan Genius'un her sezonu farklı bir dehanın hayat hikayesini anlatacak.

Genius'un ilk sezonunda Albert Einstein'ı Oscar ödüllü usta oyuncu Geoffrey Rush canlandıracak. Einstein'in gençlik yıllarında ise ünlü fizikçiye Johnny Flynn hayat verecek. National Geographic'in ilk kurgusal dizisi olan Genius, nisan ayında yayınlanmaya başlayacak.

http://deadline.com/2017/01/extended-trailer-genius-national-geographic-ron-howard-geoffrey-rush-1201885798/