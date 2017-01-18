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Einstein'ın hayatını anlatan Genius'tan ilk fragman yayınlandı

Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın hayatını anlatan Genius'tan ilk fragman yayınlandı. National Geographic'in ilk kurgusal dizisi olan Genius, nisan ayında yayınlanmaya başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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8
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan ünlü fizikçi Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor. Einstein'ın hayatını anlatacak Genius, nisan ayında izleyiciler ile buluşacak. 10 bölümden oluşacak ve National Geographic kanalı tarafından yayınlanacak Genius için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.
İlk sezonu Walter Isaacson'ın Einstein: His Life and Universe adlı biyografisinden uyarlanan Genius; Einstein'in öğretmen olarak iş bulamadığı için patent ofisinde çalıştığı gençlik yıllarından başlayacak ve ünlü fizikçinin bugün tüm dünyada bilinen büyük deha haline gelmesini anlatacak.
Ünlü yönetmen Ron Howard (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) öncülüğünde geliştirilen Genius; American Horror Story veya True Detective gibi bir antoloji dizisi olacak. Yani dizinin her sezonunda ana temaları aynı olan farklı bir hikaye anlatılacak. İlk sezonunda Albert Einstein'ın hayatını işleyecek olan Genius'un her sezonu farklı bir dehanın hayat hikayesini anlatacak.
Genius'un ilk sezonunda Albert Einstein'ı Oscar ödüllü usta oyuncu Geoffrey Rush canlandıracak. Einstein'in gençlik yıllarında ise ünlü fizikçiye Johnny Flynn hayat verecek. National Geographic'in ilk kurgusal dizisi olan Genius, nisan ayında yayınlanmaya başlayacak.

http://deadline.com/2017/01/extended-trailer-genius-national-geographic-ron-howard-geoffrey-rush-1201885798/ Yorum Yaz
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
ben tesla yı çok isterdim, tüm projelerini içeren bir dizi yapsalardı keşke. adamın inanılmaz buluşları var..
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AndaCakan 2 yıl
Türkiyeye yolladığı mektuba yer verilecek mi acaba filmde
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Detective W. 2 yıl
Fragman çok iyi umarım güzel olur. Gelecek sezonlarda Newton, Galileo ya da Faraday yapılabilir
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mrsmrc 2 yıl
Güzel proje, izlenir bu.
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C0MPUTER 2 yıl
RIP Einstein..Ustaya çok şey borçluyuz..
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
ben tesla yı çok isterdim, tüm projelerini içeren bir dizi yapsalardı keşke. adamın inanılmaz buluşları var..
1 Yanıt Yanıtla +13
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kadirirdem 2 yıl Musty3535123
AVCI_31

ben tesla yı çok isterdim, tüm projelerini içeren bir dizi yapsalardı keşke. adamın inanılmaz buluşları var..

Hakikaten öyle onu da yaparlar ileride belki...
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
evrende yolculuk uzayda koloniler kurmak için daha çok einstein gerekecek
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Sonraki sezonlarda tesla gelirse cok guzel olur. Ama o olmasada newtonun hayatida iyi olabilir cektigi buyuk zorluklar varmis.
Fragmani izledikten sonra gelen edit: Einstein'in hareketli seks hayatinida gorecegiz anlasilan :D
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