Prens ile parlayan Giray Altınok'tan vampir dizisi: Gustav'dan ilk görseller paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hem yaratıcısı olduğu hem de başrolünü üstlendiği Prens dizisiyle son yılların en başarılı yerli dizilerinden birine imza atan Giray Altınok, şimdi de Disney+ için yeni bir dizi hazırlıyor. Kısa süre önce ilk haberlerini almaya başladığımız "Gustav Maier'in Tuhaf Hikâyesi" adlı dizinin sete çıkmasıyla birlikte, diziden ilk görseller de gelmeye başladı.

Konusuyla What We Do in the Shadows serisini akıllara getiren Gustav, bir vampir hikâyesi anlatıyor. Giray Altınok, kendi karakterini "sosyal fobisi olduğu için hayatı boyuncu hiç kimseyi ısırmamış 360 yaşında bir vampir" olarak tanımlıyor. Bu tanımlamadan da anlayacağınız üzere Gustav, ton olarak Prens'ten çok da uzak olmayacak.

Gustav, Oyuncu Kadrosuyla da Dikkat Çekiyor

Tam Boyutta Gör Dizide Gustav’ı Giray Altınok canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Bülent Emin Yarar, Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu gibi isimler eşlik ediyor..Dizinin yönetmeni olan Umut Aral, "Aşk 101" ve "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" gibi yapımlarla tanınıyor.

Prens ile saray dizilerine hicivsel bir bakış getiren Altınok, Gustav ile bir benzerini vampir hikâyelerine yapacak gibi görünüyor. Bu yönüyle bile merak uyandıran dizi için şimdilik net bir yayın tarihi açıklanmadı.

