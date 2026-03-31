    Prens ile parlayan Giray Altınok'tan vampir dizisi: Gustav'dan ilk görseller paylaşıldı

    Disney+'ta izleyici ile buluşacak yerli vampir dizisi Gustav'dan ilk görseller paylaşıldı. Prens dizisiyle parlayan Giray Altınok'un imzasını taşıyan Gustav, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

    Hem yaratıcısı olduğu hem de başrolünü üstlendiği Prens dizisiyle son yılların en başarılı yerli dizilerinden birine imza atan Giray Altınok, şimdi de Disney+ için yeni bir dizi hazırlıyor. Kısa süre önce ilk haberlerini almaya başladığımız "Gustav Maier'in Tuhaf Hikâyesi" adlı dizinin sete çıkmasıyla birlikte, diziden ilk görseller de gelmeye başladı.

    Konusuyla What We Do in the Shadows serisini akıllara getiren Gustav, bir vampir hikâyesi anlatıyor. Giray Altınok, kendi karakterini "sosyal fobisi olduğu için hayatı boyuncu hiç kimseyi ısırmamış 360 yaşında bir vampir" olarak tanımlıyor. Bu tanımlamadan da anlayacağınız üzere Gustav, ton olarak Prens'ten çok da uzak olmayacak.

    Dizide Gustav’ı Giray Altınok canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Bülent Emin Yarar, Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu gibi isimler eşlik ediyor..Dizinin yönetmeni olan Umut Aral, "Aşk 101" ve "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" gibi yapımlarla tanınıyor.

    Prens ile saray dizilerine hicivsel bir bakış getiren Altınok, Gustav ile bir benzerini vampir hikâyelerine yapacak gibi görünüyor. Bu yönüyle bile merak uyandıran dizi için şimdilik net bir yayın tarihi açıklanmadı.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    halogen666 2 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

