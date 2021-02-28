Fringe yapımcısından X-Files benzeri bilim kurgu dizisi geliyor: Debris

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler ve en sevilen dizilerinden biri olan X-Files'ı izleyenler olarak eğer X-Files açlığı çekiyorsanız alternatif olabilacek bir dizi geliyor: Debris.

Ayrıca Bkz. "En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10"

İlginizi Çekebilir

En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10

Universal Television, Frequency Films ve Legendary Television önderliğinde geliştirilen bu yeni NBC dizisi Debris'in yaratıcılığını Fringe dizisinin yapımcısı ve yazarı olan J.H. Wyman üstleniyor. Debris isimli dizinin konusu ise şöyle:" Bir CIA ajanı ve bir MI6 ajanı, insanlar üzerinde enteresan etkileri olan bir uzay aracını incelemek için birlikte çalışır."

Dizi yarın, yani 1 Mart'ta ilk bölümü ile yayın hayatına başlayacak. Dizinin bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Jonathan Tucker, Riann Steele, Thomas Cadrot, Armin Karame, Tyrone Benskin ve Jennifer Copping gibi isimler bulunuyor.

Son olarak geçtiğimiz gün IGN tarafından dizinin ilk bölümünün ilk 15 dakikası paylaşıldı. Eğer bir fikir edinmek isterseniz dizinin ilk 15 dakikasını aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/nbcs-debris-series-premiere-exclusive-clip-ign-fan-fest-2021

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.