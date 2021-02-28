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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fringe yapımcısından X-Files benzeri bilim kurgu dizisi geliyor: Debris

    Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan X-Files'a fazlasıyla benzeyen bilim kurgu-gizem dizisi Debris, yarın başlıyor. İlk bölümün 15 dakikasını haberimizde bulabilirsiniz.
    28 Şubat 2021, 14:00 (10 sa.)
    3,5b
    31
    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Fringe yapımcısından X-Files benzeri bilim kurgu dizisi geliyor: Debris
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    Dünyanın en popüler ve en sevilen dizilerinden biri olan X-Files'ı izleyenler olarak eğer X-Files açlığı çekiyorsanız alternatif olabilacek bir dizi geliyor: Debris.

    Ayrıca Bkz. "En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10"

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    Universal Television, Frequency Films ve Legendary Television önderliğinde geliştirilen bu yeni NBC dizisi Debris'in yaratıcılığını Fringe dizisinin yapımcısı ve yazarı olan J.H. Wyman üstleniyor. Debris isimli dizinin konusu ise şöyle:" Bir CIA ajanı ve bir MI6 ajanı, insanlar üzerinde enteresan etkileri olan bir uzay aracını incelemek için birlikte çalışır."

    Dizi yarın, yani 1 Mart'ta ilk bölümü ile yayın hayatına başlayacak. Dizinin bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Jonathan Tucker, Riann Steele, Thomas Cadrot, Armin Karame, Tyrone Benskin ve Jennifer Copping gibi isimler bulunuyor.

    Son olarak geçtiğimiz gün IGN tarafından dizinin ilk bölümünün ilk 15 dakikası paylaşıldı. Eğer bir fikir edinmek isterseniz dizinin ilk 15 dakikasını aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/nbcs-debris-series-premiere-exclusive-clip-ign-fan-fest-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fringe gibi olmaz bence
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    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    hollowman_ (N. b.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Giriş müziği Westworld'den arak olmuş :)
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    The Hollow 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu diziye şans veririm. Fakat ben de @cokbaska 'nın bahsettiği düşüncelerle Fringe'i 4. bölümde bırakmıstım. 2 yıldan fazla oldu, ona da devam etsem mi bilemiyorum. Daha önceden The Strain dizisini seyretmiştim. O dizinin pilot bölümüyle Fringe'in pilot bölümü neredeyse ayniydi. Çok şaşırmıştım. Ama o dizi acayip sarmisti, birkaç hafta içerisinde bitirmiştim. Fringe tam tersi olmuştu benim için.
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    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) The Hollow
    frindge izlenmez mi krdşm :) dunham deyişi yeter :)
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trailer dediğimiz, fragman dediğimiz kesitler böyle olmalı. İlk bölümün belli bir kısmı. Artık öyle fragmanlar yapar hale geldiler ki, ya filmin hepsini gösteriyorlar zevki kalmıyor, ya da olayları öyle bir sıralıyorlar ki hiç fragmandaki gibi olmayan bir filmle karşılaşıyorsunuz.
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    Mion 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oooo ıstıtırım! Yalarım bilem!🥰😍😘
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    Emre_z3 (Emre SOYTEKİN) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberi duyunca çok sevindim. X-Files'a bayılırdım, Fringe'i de severek izledim; bu yüzden Debris'in de hayal kırıklığı yaşatmayacağını düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum.
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    G glumerna (hiko baba) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Firinge kadar güzel olsa yeni bir efsane geliyor demektir.
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    cokbaska 9 sa. ( Mesaj Silindi ) glumerna
    Fringe efsane dediler ölmeden önce izle dediler fakat ilk sezonun ortalarına kadar geldim ve bıraktım , çünkü her bölüm birbirini tekrar ediyor , olayların giriş gelişme sonuç hep aynı şekilde ilerliyor bölümler %90 birbirinin kopyası..
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