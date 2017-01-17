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James Cameron'dan bilim-kurgu filmleri ile ilgili belgesel

Bilim-kurgu sinemasının ustalarından James Cameron, bilim-kurgu eserleri ile ilgili bir belgesel dizisi çekecek. AMC tarafından yayınlanacak dizide, bu eserlere kaynaklık eden fikirler ele alınacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Terminator, Aliens ve Avatar gibi popüler bilim-kurgu filmlerini sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen James Cameron, öncülük ettiği bu janranın unutulmaz filmlerini ve bunlara ilham veren kitapları inceleyen bir belgesel serisi çekmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TCA kapsamında gelecek planlarını açıklayan Amerikan kablolu kanalı AMC, "James Cameron’s Story of Science Fiction" adını taşıyan belgesel dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.
James Cameron, 6 bölümden oluşacak bu belgesel dizisinde; bilim-kurgu filmleri, dizileri, kitapları ve oyunlarında yıllardır işlenen "büyük soruları" inceleyecek. 1 saat sürecek her bölümde, bilim kurgu dünyasına konu olmuş farklı bir soruya odaklanılacak.
Çocukken kapağında uzay gemisi olan her kitabı okuduğunu söyleyen Cameron, 2001: A Space Odssey'i defalarca izlediğini ve bu film sayesinde yönetmen olmaya karar verdiğini belirtti. Usta yönetmen, her ne kadar bu filmlerdeki görsel efektleri sevse de kendisini asıl etkileyenin bu filmlerde işlenen "dünya nasıl sona erecek" veya "teknoloji sonumuzu mu getirecek" gibi sorular olduğunu ifade etti.
Breaking Bad, Mad Men ve The Walking Dead gibi dizilerin arkasındaki kanal olan AMC tarafından hazırlanan James Cameron’s Story of Science Fiction, 2018'de yayınlanacak. Bu belgesel dizisinin çekimleri Avatar 2'nin yapımını etkilemeyecek. Merakla beklenen Avatar filmi daha önce açıklandığı gibi Aralık 2018'de sinemaseverler ile buluşacak.
http://www.indiewire.com/2017/01/james-camerons-story-of-science-fiction-amc-tca-1201769301/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 2 yıl
Bence Marsa giden bir Titanic uzay aracı olsun. Herkes bu uzay aracına bir şey olmaz desin. Sonra o uzay aracı patlasın. Jake ve Rose aşkı anlatılsın. Garanti 1 milyar gişe.
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jubeii 2 yıl
konulu filmler çekse ya. uzayda gezegende gemide felan.
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Kulak Misafiri 2 yıl
Etkilenmeyeceğine pek inanmadım. Çekimlerde gecikme olur birşey olur, bir lafa bakıyor ertelenmesi.
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MERNEPTAH 2 yıl
avatar 2,yi çek be adam bırak bu belgesel muhabbetini [8\|]
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