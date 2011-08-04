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Ekran kartı pazarında ikinci çeyreğin kazananı Intel oldu; İşte detaylar

7 yıl
12,7b
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16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Araştırma şirketi Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının ikinci çeyrek sonuçlarını içeren yeni raporunu yayınladı. Harici ekran kartları ile birlikte çipsete ve işlemciye entegre grafik birimlerini de içeren rapora göre, birinci çeyrek ile kıyaslandığında satışlar %6.3 oranında artış gösterdi. Entegre grafik birimine sahip Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ve Atom platformu yüksek satış performansı gösteren Intel bu sayede ekran kartı pazarındaki konumunu da pekiştirirken, pazar payını %54.7'den %60.7 seviyesine çıkartmayı başardı.

AMD ve Nvidia cephesinde ise her iki firmanın da pazar payı kaybettiğini görüyoruz. Intel'in ardından ikinci sırada yer alan AMD'nin birinci çeyrekte %24.7 seviyesinde olan pazar payı %21.2 seviyesine gerilerken, üçüncü sıradaki Nvidia'nın pazar payı ise %19.9'dan %17.5'e geriledi. Ekran kartı bölümü S3'ü 300 milyon dolar karşılığında HTC'ye satan VIA'nın pazar payı %0.5 iken, doğrudan son kullanıcıya yönelik çözümleri olmayan Matrox'un ise %0.04 oranında pazar payına sahip olduğu Jon Peddie Reserach'ün raporundaki detaylar arasında yer alıyor. 

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St Batuhan 7 yıl en beğenilen
Sonuç olarak bu pazar için yapılması gereken araştırma dahili ve harici olarak 2 ye ayrılmalı yoksa 1.lik haberleri bundan sonra uzun bir süre daha intel'de devam eder. Çünkü sandy bridgeler çok güzel ama ben aldıgım islemcinin ekran kartını zerre umursamıyorum...
Sonuç olarak bu pazar için yapılması gereken araştırma dahili ve harici olarak 2 ye ayrılmalı yoksa 1.lik haberleri bundan sonra uzun bir süre daha intel'de dev...
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bocekgrafik 7 yıl
Bazı arkadaşlar tersini savunsa da Sandy bridge tarzı ürünlerle gelen entegre GPU'ların bundan ayrı tutulması kanaatindeyim.
Sadece görüntü vermesi yeterli demiş kimi arkadaş. Allah aşkına HD video bile oynatmaya muktedir olmayan GPU'ları aynı kategoride değerlendirmek ne kadar adaletli?
Sanki intel bir tezgah kurmuş ve kazan-kazan sistemiyle hep kendi kazançlı çıkıyor. Bu ne saçma iş böyle? Ya da araştırma şirketinin kullandığı usülde hata var. Madem istatistik yapacaksın, entegre olanlan ve olmayanlar diye ayır da daha objektif bir araştırma çıksın bari ortaya. İnsanları kandırmaya, aldatmaya yönelik yanlı istatistikler bunlar; ayıp gerçekten...
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levyeli 7 yıl
Ben bildim bileli her sene intel lider zaten. Amacı sadece ekranda görüntü almak isteyen kullanıcılardan dolayı bu durum.
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dennjS 7 yıl
St Batuhan
Sonuç olarak bu pazar için yapılması gereken araştırma dahili ve harici olarak 2 ye ayrılmalı yoksa 1.lik haberleri bundan sonra uzun bir süre daha intelde devam eder. Çünkü sandy bridgeler çok güzel ama ben aldıgım islemcinin ekran kartını zerre umursamıyorum...

Yanlış anlamayın ama işlemcinin içinde ekran kartı değil grafik işlemci vardır.Dediğinizi bende olmak üzere herkes doğrusunu anlar ama artık işlemci içerisine entegre GPU'lar yaygınlaştıgına göre doğru telafuz etmenin daha iyi oalcağını düşündüm.
Teşekkürler.
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kobb 7 yıl
Harici gpu pazar payları için buradan buyrun. (En üstteki ilk tablo toplam yani entegreler de var)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


investorvillage.com/...

Nvidia AMD'yi harici gpu'larda beklendiği gibi geçiyor.
Zaten AMD Nvidia'yı masaüstü haricilerde geçemiyor. Dizüstü haricilerde ise birkaç çeyrek geçtiyse de Nvidia Sandy Bridge ile HP ve Apple'ye rağmen durumu tekrar lehine döndürdü.

Özellikle 300 dolar üstü desktop harici ve 200-300 dolar arası desktop harici segmentlerine dikkat. Nvidia GTX 590-580-570-560 modellerini çok iyi satıyor.
Ayrıca birçok ekran kartı modelinin üretim maliyetleri de tablolarda var. Nvidia'yı fx57'nin haberde verdiği tip genel gpu tablolarından değerlendirmek yanlış çünkü artık yavaş yavaş Nvidia çipset işini sonlandırıyor. Intel ve AMD rakamlarında entegre çipset rakamları da var. Nvidia'da da var ancak çok az ve gün geçtikçe de azalıyor. Mesela 2010 4. çeyrekte Nvidia 8.8 milyon entegre gpu'lu çipset satmış, bu çeyrekte yani 2011 2. çeyrekte ise sadece 4.7 milyon. (Zaten Apple da GeForce 320M alış-verişini bitirdi Sandy Bridge kullanan yeni Mac'lerle) Yani kısacası Nvidia harici kartlarda pazar payı kaybetmiyor, bilakis kazanıyor. Ürün gamı şu an için çok iyi. Satışlar da ortada zaten. Dizüstü için çzellikle Nvidia Sandy Bridge ile çok iyi bir momentum yakaladı. SB şu an ciddi biçimde ramp ediliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren Intel'in ilgili ürün gamının %75 oranı SB olacak. SB dizüstülerde artış gösterdikçe Nvidia'nın da dizüstü pazar payı artacak. Huang yılın 2. yarısında %60'ın üstünde dizüstü pazar payı beklediğini açıkladı dizayn win'lere göre.

Kısacası Intel ve AMD rakamlarında işlemcilere dahil gpu'lar ve çipsetlere dahil tüm gpu'lar da olduğu için sonuçlar böyle. Yukarıdaki tabloları dikkatli incelerseniz ne dediğimi anlarsınız.
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umutarslan.com 7 yıl
Rock_Rage
Arkadaslar neden garipsiyorsunuzki İntelin ekran kartı kart degilmi ekrana goruntu veriyormu veriyor burada en iyisi en guclusu demiyor ekran kartları acısından pazar paylarını gosteriyor.Ayrıca lider olması sadece Cpu nun içinde koydugu için degil onu alan insanlar oldugu için bir cok insan giris seviyesi urunler alıyor o urunlerdede harici ekran kartı cozumleri yok.Atide Nvidia yapsın intelinki kadar kotu bir grafik cozumu koysunlar giris seviyesi cihazlara koysunlar.Notebookları alan adam oyun oynamak için almıyorki içinde grafik kartı olsa ne olur olmasa ne olur.SAYGILARLA

adam haklı.
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Rock_Rage 7 yıl
Arkadaslar neden garipsiyorsunuzki İntelin ekran kartı kart degilmi ekrana goruntu veriyormu veriyor burada en iyisi en guclusu demiyor ekran kartları acısından pazar paylarını gosteriyor.Ayrıca lider olması sadece Cpu nun içinde koydugu için degil onu alan insanlar oldugu için bir cok insan giris seviyesi urunler alıyor o urunlerdede harici ekran kartı cozumleri yok.Atide Nvidia yapsın intelinki kadar kotu bir grafik cozumu koysunlar giris seviyesi cihazlara koysunlar.Notebookları alan adam oyun oynamak için almıyorki içinde grafik kartı olsa ne olur olmasa ne olur.
SAYGILARLA
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oRHaN07 7 yıl
adamlar akıllı ya:D işlemcinin içine koy gpu yu:) sonra lider ol:D parayıda kazan:D ne güzel yahu:D
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xxxrunoxxx 7 yıl
Core işlemci ailesi ve Atom platformu yüksek satış performansı gösteren Intel

Şaka mı bu?
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F.@.T.İ.H 7 yıl
daha hd video oynatmaktan aciz intel 1. olsa ne yazar olmasa ne yazar...

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Batuist 7 yıl
AMDyi gerçekten tebrik ediyorum.. uzun süre hep nvidianın gerisinden gelen şirket çok iyi atağa kalktı.. tabi pazar payları içinde sanırım fusion modelleride etkili oldu.
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TiesTorN 7 yıl
Hakkaten bu ne saçmasapan bir istatistiktir yahu... Intel'in grafik işlemcilerini takan mı var Allah aşkına... Aldığın her makinenin içinde geliyor zaten otomatik olarak. En fazla Intel olması hiçbişey ifade etmiyor kısaca.
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St Batuhan 7 yıl en beğenilen
Sonuç olarak bu pazar için yapılması gereken araştırma dahili ve harici olarak 2 ye ayrılmalı yoksa 1.lik haberleri bundan sonra uzun bir süre daha intel'de devam eder. Çünkü sandy bridgeler çok güzel ama ben aldıgım islemcinin ekran kartını zerre umursamıyorum...
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