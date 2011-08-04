Ekran kartı pazarında ikinci çeyreğin kazananı Intel oldu; İşte detaylar

Araştırma şirketi Jon Peddie Research, ekran kartı pazarının ikinci çeyrek sonuçlarını içeren yeni raporunu yayınladı. Harici ekran kartları ile birlikte çipsete ve işlemciye entegre grafik birimlerini de içeren rapora göre, birinci çeyrek ile kıyaslandığında satışlar %6.3 oranında artış gösterdi. Entegre grafik birimine sahip Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ve Atom platformu yüksek satış performansı gösteren Intel bu sayede ekran kartı pazarındaki konumunu da pekiştirirken, pazar payını %54.7'den %60.7 seviyesine çıkartmayı başardı.





AMD ve Nvidia cephesinde ise her iki firmanın da pazar payı kaybettiğini görüyoruz. Intel'in ardından ikinci sırada yer alan AMD'nin birinci çeyrekte %24.7 seviyesinde olan pazar payı %21.2 seviyesine gerilerken, üçüncü sıradaki Nvidia'nın pazar payı ise %19.9'dan %17.5'e geriledi. Ekran kartı bölümü S3'ü 300 milyon dolar karşılığında HTC'ye satan VIA'nın pazar payı %0.5 iken, doğrudan son kullanıcıya yönelik çözümleri olmayan Matrox'un ise %0.04 oranında pazar payına sahip olduğu Jon Peddie Reserach'ün raporundaki detaylar arasında yer alıyor.