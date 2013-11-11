Ekran problemi nedeniyle Retina iPad mini gecikebilir





Apple iPad ailesinin yeni üyelerini geçtiğimiz ay lanse etmiş olsa da, Retina ekranlı iPad mini modeli halen piyasaya çıkmış değil. Sektörden gelen bilgiler Apple'ın ekran üretimi konusunda sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.





Aslında Retina iPad mini modeli daha tanıtılmadan pek çok kaynak Retina panellerin üretimi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtmeye başlamıştı. Apple'ın ise beklentilerin aksine cihazı lanse etmesi, üretim konusunda sıkıntıların aşıldığı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.





Sektörden gelen yeni iddialara göre Sharp'ın LCD panellerinde yeni bir sorun ortaya çıktığı için Retina iPad mini modelinin piyasaya çıkışının sarktığı belirtiliyor. Sharp bilindiği gibi Retina iPad mini'nin ekran tedariğinin yüzde 40'ını karşılarken, LG Display ise yüzde 60'ını karşılıyor.





LCD panellerinde ortaya çıkan sorun aslında tüketicinin çıplak gözle görebileceği bir sorun değil ancak Apple'ın üst seviye standartlarını karşılamadığı için kabul edilmiyor. Ayrıca Sharp'ın Retina panel üretiminde yeterli verime ulaşamadığı da dile getiriliyor. LG Display ise daha farklı bir tekonoloji kullandığı için görünürde şimdilik bir sıkıntı yok.





Apple'ın Retina iPad mini modelini gelecek ay itibariyle piyasaya sunması beklenirken, ilk parti sevkiyatın çok sınırlı kalacağı ve stok sıkıntısı yaşanacağı tahmin ediliyor. Üretimin tam randımanlı hale gelmesinin ise gelecek yılın ilk aylarını bulabileceği ifade ediliyor.

http://vr-zone.com/articles/retina-ipad-mini-release-reportedly-delayed-due-lcd-burn-problems/63218.html