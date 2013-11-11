Ekran problemi nedeniyle Retina iPad mini gecikebilir

Haber Editörü
Apple iPad ailesinin yeni üyelerini geçtiğimiz ay lanse etmiş olsa da, Retina ekranlı iPad mini modeli halen piyasaya çıkmış değil. Sektörden gelen bilgiler Apple'ın ekran üretimi konusunda sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.
Aslında Retina iPad mini modeli daha tanıtılmadan pek çok kaynak Retina panellerin üretimi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtmeye başlamıştı. Apple'ın ise beklentilerin aksine cihazı lanse etmesi, üretim konusunda sıkıntıların aşıldığı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.
Sektörden gelen yeni iddialara göre Sharp'ın LCD panellerinde yeni bir sorun ortaya çıktığı için Retina iPad mini modelinin piyasaya çıkışının sarktığı belirtiliyor. Sharp bilindiği gibi Retina iPad mini'nin ekran tedariğinin yüzde 40'ını karşılarken, LG Display ise yüzde 60'ını karşılıyor.
LCD panellerinde ortaya çıkan sorun aslında tüketicinin çıplak gözle görebileceği bir sorun değil ancak Apple'ın üst seviye standartlarını karşılamadığı için kabul edilmiyor. Ayrıca Sharp'ın Retina panel üretiminde yeterli verime ulaşamadığı da dile getiriliyor. LG Display ise daha farklı bir tekonoloji kullandığı için görünürde şimdilik bir sıkıntı yok.
Apple'ın Retina iPad mini modelini gelecek ay itibariyle piyasaya sunması beklenirken, ilk parti sevkiyatın çok sınırlı kalacağı ve stok sıkıntısı yaşanacağı tahmin ediliyor. Üretimin tam randımanlı hale gelmesinin ise gelecek yılın ilk aylarını bulabileceği ifade ediliyor.
http://vr-zone.com/articles/retina-ipad-mini-release-reportedly-delayed-due-lcd-burn-problems/63218.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çindeki fabrikalarda makineye dönmüş işçiler 12 saat ve üzeri, hapishane gibi tesislerde, akıl sağlıkları pahasına k.öpek gibi çalışıyorlar. sadece tekrar işe gelebilecek kadar dinleniyorlar, sadece yeniden çalışabilecek gıdayı alabilecek kadar para kazanıyorlar. çalışmazlarsa kapıda bekleyen 100 işçi var her işçi için. ekran takmak 5 sn sürüyor mesela. adamın tek işi bu, 12 saat (toplam 1-2 saat molayla) 5snde bir aynı işi yapıyor, insanlıktan çıkıyorlar. apple ve samsung yeni ürün çıkardığında, bu fabrikalara acayip baskı yapıyorlar. çindeki bu fabrikalarda şartlar o kadar ağırlaşıyor ki, makineye dönen işçilerin intihar oranları çok artıyor.
siz hangisi iyi derken, hangisi daha çok öldürüyor diyorsunuz, farkında mısınız?
Uretimin yuzde 40 i igzo teknolojili sharp, yuzde 60 i igzo olmayan lg mi?
Eger boyle olduysa iki farkli kalitede ekran mi olacak mini lerde?
Burda bir sacmalik var.
Bilen var mi?
Adamdaki hınca bak sanki babasının şirketi samsungda kazık yemiş