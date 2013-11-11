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Ekran problemi nedeniyle Retina iPad mini gecikebilir

5 yıl
1,1b
1
27
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran problemi nedeniyle Retina iPad mini gecikebilir

Apple iPad ailesinin yeni üyelerini geçtiğimiz ay lanse etmiş olsa da, Retina ekranlı iPad mini modeli halen piyasaya çıkmış değil. Sektörden gelen bilgiler Apple'ın ekran üretimi konusunda sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.

Aslında Retina iPad mini modeli daha tanıtılmadan pek çok kaynak Retina panellerin üretimi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtmeye başlamıştı. Apple'ın ise beklentilerin aksine cihazı lanse etmesi, üretim konusunda sıkıntıların aşıldığı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. 

Sektörden gelen yeni iddialara göre Sharp'ın LCD panellerinde yeni bir sorun ortaya çıktığı için Retina iPad mini modelinin piyasaya çıkışının sarktığı belirtiliyor. Sharp bilindiği gibi Retina iPad mini'nin ekran tedariğinin yüzde 40'ını karşılarken, LG Display ise yüzde 60'ını karşılıyor.

LCD panellerinde ortaya çıkan sorun aslında tüketicinin çıplak gözle görebileceği bir sorun değil ancak Apple'ın üst seviye standartlarını karşılamadığı için kabul edilmiyor. Ayrıca Sharp'ın Retina panel üretiminde yeterli verime ulaşamadığı da dile getiriliyor. LG Display ise daha farklı bir tekonoloji kullandığı için görünürde şimdilik bir sıkıntı yok.

Apple'ın Retina iPad mini modelini gelecek ay itibariyle piyasaya sunması beklenirken, ilk parti sevkiyatın çok sınırlı kalacağı ve stok sıkıntısı yaşanacağı tahmin ediliyor. Üretimin tam randımanlı hale gelmesinin ise gelecek yılın ilk aylarını bulabileceği ifade ediliyor. 

http://vr-zone.com/articles/retina-ipad-mini-release-reportedly-delayed-due-lcd-burn-problems/63218.html Yorum Yaz
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spenx01 5 yıl en beğenilen
Bu haberlerin anlatmadığı şey, appleın (ve samsungun ve diğerlerinin) ürünleri zamanında yetiştirmek için çinli şirketlere yaptığı baskılar.
Çindeki fabrikalarda makineye dönmüş işçiler 12 saat ve üzeri, hapishane gibi tesislerde, akıl sağlıkları pahasına k.öpek gibi çalışıyorlar. sadece tekrar işe gelebilecek kadar dinleniyorlar, sadece yeniden çalışabilecek gıdayı alabilecek kadar para kazanıyorlar. çalışmazlarsa kapıda bekleyen 100 işçi var her işçi için. ekran takmak 5 sn sürüyor mesela. adamın tek işi bu, 12 saat (toplam 1-2 saat molayla) 5snde bir aynı işi yapıyor, insanlıktan çıkıyorlar. apple ve samsung yeni ürün çıkardığında, bu fabrikalara acayip baskı yapıyorlar. çindeki bu fabrikalarda şartlar o kadar ağırlaşıyor ki, makineye dönen işçilerin intihar oranları çok artıyor.
siz hangisi iyi derken, hangisi daha çok öldürüyor diyorsunuz, farkında mısınız?
Bu haberlerin anlatmadığı şey, appleın (ve samsungun ve diğerlerinin) ürünleri zamanında yetiştirmek için çinli şirketlere yaptığı baskılar.Çindeki fabrik...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Phantoka 5 yıl
simdi cok teknik bir sorum var.

Uretimin yuzde 40 i igzo teknolojili sharp, yuzde 60 i igzo olmayan lg mi?

Eger boyle olduysa iki farkli kalitede ekran mi olacak mini lerde?

Burda bir sacmalik var.

Bilen var mi?
simdi cok teknik bir sorum var.Uretimin yuzde 40 i igzo teknolojili sharp, yuzde 60 i igzo olmayan lg mi?Eger boyle olduysa iki fark...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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busterr 5 yıl murdocklawless
murdocklawless
sen misin samsung'u devre dışı bıraktım diyen, beter ol apple.

Adamdaki hınca bak sanki babasının şirketi samsungda kazık yemiş
murdocklawlesssen misin samsung'u devre dışı bıraktım diyen, beter ol apple.Adamdaki hınca bak sanki babasının şirketi samsung...
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TuVNeRa 5 yıl
27 Kasım sabahı uyumak yok
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senersongur 5 yıl
ipad mini baydı artık.
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cosica 5 yıl
Konu sapmış, burası herhangibir ülkedeki çalışma şartlarını tartışma ortamı değil. adı üstünde ipadmini diye bir cihaz var ve bu cihaz hakkında konuşuluyor burada. ha Çin'deki çalışma şartlarıyla ilgili konuşulmasın demiyorum ama yeri burası değil. Konuşmak isteyen açar bir başlık orada konuşur bu konuyu. Sonuçta hepimiz işçiyiz bir şekilde ve hepimiz çalışıyoruz. Çinli 5 saniyede bir ekran takıyorsa benim babam da çalışırken 50 tonluk preste her 10 saniyede bir parça araba kaportası basıyordu. ben üniversitede okurken 3 gün okula gidiyordum 4 gün de aralıksız ortalama günde 12 saat çalışıyordum ağır işlerde. Şimdi herkes burada birilerinin derdini anlatmaya kalkarsa burası çöplüğe döner. Sonuçta evet belki ağır şartlarda çalışıyorlar ama bu da bir nimettir onlar için. Bu elektronik cihazlar tüketilmese Çinlilere iş imkanı hiç olmayacak. Çin gibi halkı açlıktan ölen ülkelere bir bakın Allah aşkına: Çin, Hindistan, Pakistan.... hepsinde halk karın tokluğuna bile iş bulamıyor ama maşallah hepsinin de ordularında en ileri teknolojiye sahip atom bombaları var. Konu kapatılsın kavga bitsin bence. Amacından çıkmış bu konu.

Ha bu arada Çin Apple için ikinci büyük pazarmış ileride en büyük pazar olacakmış ve Apple toplam satışlarının %15'ini Çin'e yapıyormuş, bunu Tim Cook söylemiş. Ayrıca Türkiye'de olmayan Apple store Çin'de iki taneymiş vs. vs. vs.
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spenx01 5 yıl
Capt. Awesome
Orijinalden alıntı: spenx01 Bu haberlerin anlatmadığı şey, appleın (ve samsungun ve diğerlerinin) ürünleri zamanında yetiştirmek için çinli şirketlere yaptığı baskılar. Çindeki fabrikalarda makineye dönmüş işçiler 12 saat ve üzeri, hapishane gibi tesislerde, akıl sağlıkları pahasına k.öpek gibi çalışıyorlar. sadece tekrar işe gelebilecek kadar dinleniyorlar, sadece yeniden çalışabilecek gıdayı alabilecek kadar para kazanıyorlar. çalışmazlarsa kapıda bekleyen 100 işçi var her işçi için. ekran takmak 5 sn sürüyor mesela. adamın tek işi bu, 12 saat (toplam 1-2 saat molayla) 5snde bir aynı işi yapıyor, insanlıktan çıkıyorlar. apple ve samsung yeni ürün çıkardığında, bu fabrikalara acayip baskı yapıyorlar. çindeki bu fabrikalarda şartlar o kadar ağırlaşıyor ki, makineye dönen işçilerin intihar oranları çok artıyor. siz hangisi iyi derken, hangisi daha çok öldürüyor diyorsunuz, farkında mısınız?
Oldu o zaman bize 3310 versinler kullanalım, yeter ki Çinli kardeşlerimiz bu zulmü görmesin. Bunlar bizim sorunumuz değil Çin Devletinin sorunu, o kendi insanlarını adam yerine koymuyorsa biz mi düşünüp yardım edelim o insanlara ? Onlar bu baskıları görüyor diye teknoloji istemeyelim mi ? Bırakın artık şu Çin fabrikaları ile çıkan her habere aynı şeyleri yazmayı... Senin o acıdığın Çin vatandaşları senin Türk kardeşlerinin anasını ağlatıyor orada, senin o acıdığın Çin Devleti tüm dünyanın üretim yerlerini kendi yerine çekip senin komşunun, akrabanın çalıştığı fabrikanın kapanıp işsiz kalmasına sebep oldu. Evet çalışma şartları iyi değil ama bu bizim elimizde olan bir şey değil ve onlar bu şartlar altında çalışıyor diye de kimse teknolojiden mahrum kalacak değil. Gelsin eksiler :)

zihniyete bak, 3310 kullanacağıma çinliler ölsün. oyuncak istiyorum babaaa, istiyorum işteeee, gerekirse hepsi ölsün.
çin devletini savunan yok tersine buna izin verdiği için eleştirmek gerekir. halklar kardeştir, devletler zulmeder.
beyin meselesini geçelim de, vicdanı kaça sattın kirve sen? yoksa "3310 + vicdanın"a iphone mu verdiler sana.
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Capt. Awesome 5 yıl spenx01
spenx01

Capt. Awesome

spenx01 Bu haberlerin anlatmadığı şey, appleın (ve samsungun ve diğerlerinin) ürünleri zamanında yetiştirmek için çinli şirketlere yaptığı baskılar. Çindeki fabrikalarda makineye dönmüş işçiler 12 saat ve üzeri, hapishane gibi tesislerde, akıl sağlıkları pahasına k.öpek gibi çalışıyorlar. sadece tekrar işe gelebilecek kadar dinleniyorlar, sadece yeniden çalışabilecek gıdayı alabilecek kadar para kazanıyorlar. çalışmazlarsa kapıda bekleyen 100 işçi var her işçi için. ekran takmak 5 sn sürüyor mesela. adamın tek işi bu, 12 saat (toplam 1-2 saat molayla) 5snde bir aynı işi yapıyor, insanlıktan çıkıyorlar. apple ve samsung yeni ürün çıkardığında, bu fabrikalara acayip baskı yapıyorlar. çindeki bu fabrikalarda şartlar o kadar ağırlaşıyor ki, makineye dönen işçilerin intihar oranları çok artıyor. siz hangisi iyi derken, hangisi daha çok öldürüyor diyorsunuz, farkında mısınız?
Oldu o zaman bize 3310 versinler kullanalım, yeter ki Çinli kardeşlerimiz bu zulmü görmesin. Bunlar bizim sorunumuz değil Çin Devletinin sorunu, o kendi insanlarını adam yerine koymuyorsa biz mi düşünüp yardım edelim o insanlara ? Onlar bu baskıları görüyor diye teknoloji istemeyelim mi ? Bırakın artık şu Çin fabrikaları ile çıkan her habere aynı şeyleri yazmayı... Senin o acıdığın Çin vatandaşları senin Türk kardeşlerinin anasını ağlatıyor orada, senin o acıdığın Çin Devleti tüm dünyanın üretim yerlerini kendi yerine çekip senin komşunun, akrabanın çalıştığı fabrikanın kapanıp işsiz kalmasına sebep oldu. Evet çalışma şartları iyi değil ama bu bizim elimizde olan bir şey değil ve onlar bu şartlar altında çalışıyor diye de kimse teknolojiden mahrum kalacak değil. Gelsin eksiler :)

zihniyete bak, 3310 kullanacağıma çinliler ölsün. oyuncak istiyorum babaaa, istiyorum işteeee, gerekirse hepsi ölsün.
çin devletini savunan yok tersine buna izin verdiği için eleştirmek gerekir. halklar kardeştir, devletler zulmeder.
beyin meselesini geçelim de, vicdanı kaça sattın kirve sen? yoksa "3310 + vicdanın"a iphone mu verdiler sana.


Kullandığın cihazların %90'ı Çin üretimi lakin gelmiş buraya ''... orada insanlar ne halde çalışıyor ama siz hangisi iyi derken, hangisi daha çok öldürüyor diyorsunuz, farkında mısınız?...'' diyorsun.

Böyle bir seviyen olduğunu bilseydim sana cevap yazmazdım zaten.

Vicdanı bedava verdim ben :)

''Halklar kardeştir'' lafını kimden öğrendin ? :) Devletleri yönetenler de bir zamanlar halk dediğin o insanlar arasından çıktılar...

Ayrıca ''ben iPhone istiyorum, ben her şeyin en iyisini istiyorum Çinliler ölsün umrumda değil'' demedim, ''bizim yapacağımız bir şey yok'' dedim ki yapacağımız cidden bir şey yok. Senin varsa söyle fikrini, çık ortaya hadi ?
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WaywardSon 5 yıl
Mini retina icin bugun diyen bazi kaynaklar var. Apple us store su anda bakimda. Bakalim neler olacak
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LilTunechi 5 yıl
Bu kadar yenili bir anda çok geldi
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Phantoka 5 yıl
hadi cinli kardeslerimiz icin saygi durusunda bulunalim.
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spenx01 5 yıl en beğenilen
Bu haberlerin anlatmadığı şey, appleın (ve samsungun ve diğerlerinin) ürünleri zamanında yetiştirmek için çinli şirketlere yaptığı baskılar.
Çindeki fabrikalarda makineye dönmüş işçiler 12 saat ve üzeri, hapishane gibi tesislerde, akıl sağlıkları pahasına k.öpek gibi çalışıyorlar. sadece tekrar işe gelebilecek kadar dinleniyorlar, sadece yeniden çalışabilecek gıdayı alabilecek kadar para kazanıyorlar. çalışmazlarsa kapıda bekleyen 100 işçi var her işçi için. ekran takmak 5 sn sürüyor mesela. adamın tek işi bu, 12 saat (toplam 1-2 saat molayla) 5snde bir aynı işi yapıyor, insanlıktan çıkıyorlar. apple ve samsung yeni ürün çıkardığında, bu fabrikalara acayip baskı yapıyorlar. çindeki bu fabrikalarda şartlar o kadar ağırlaşıyor ki, makineye dönen işçilerin intihar oranları çok artıyor.
siz hangisi iyi derken, hangisi daha çok öldürüyor diyorsunuz, farkında mısınız?
1 Yanıt Yanıtla +30
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Capt. Awesome 5 yıl spenx01
spenx01

Bu haberlerin anlatmadığı şey, appleın (ve samsungun ve diğerlerinin) ürünleri zamanında yetiştirmek için çinli şirketlere yaptığı baskılar.
Çindeki fabrikalarda makineye dönmüş işçiler 12 saat ve üzeri, hapishane gibi tesislerde, akıl sağlıkları pahasına k.öpek gibi çalışıyorlar. sadece tekrar işe gelebilecek kadar dinleniyorlar, sadece yeniden çalışabilecek gıdayı alabilecek kadar para kazanıyorlar. çalışmazlarsa kapıda bekleyen 100 işçi var her işçi için. ekran takmak 5 sn sürüyor mesela. adamın tek işi bu, 12 saat (toplam 1-2 saat molayla) 5snde bir aynı işi yapıyor, insanlıktan çıkıyorlar. apple ve samsung yeni ürün çıkardığında, bu fabrikalara acayip baskı yapıyorlar. çindeki bu fabrikalarda şartlar o kadar ağırlaşıyor ki, makineye dönen işçilerin intihar oranları çok artıyor.
siz hangisi iyi derken, hangisi daha çok öldürüyor diyorsunuz, farkında mısınız?

Oldu o zaman bize 3310 versinler kullanalım, yeter ki Çinli kardeşlerimiz bu zulmü görmesin. Bunlar bizim sorunumuz değil Çin Devleti'nin sorunu, o kendi insanlarını adam yerine koymuyorsa biz mi düşünüp yardım edelim o insanlara ? Onlar bu baskıları görüyor diye teknoloji istemeyelim mi ? Bırakın artık şu Çin fabrikaları ile çıkan her habere aynı şeyleri yazmayı... Senin o acıdığın Çin vatandaşları senin Türk kardeşlerinin anasını ağlatıyor orada, senin o acıdığın Çin Devleti tüm dünyanın üretim yerlerini kendi yerine çekip senin komşunun, akrabanın çalıştığı fabrikanın kapanıp işsiz kalmasına sebep oldu.

Evet çalışma şartları iyi değil ama bu bizim elimizde olan bir şey değil ve onlar bu şartlar altında çalışıyor diye de kimse teknolojiden mahrum kalacak değil.

Gelsin eksiler :)
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Phantoka 5 yıl
detayli arastirmadim ama igzo enerji tasarrufu sagliyor ciddi boyutta deniliyor.

Hal boyle olursa ipad ler arasi sarjda farklilik olmasi cok abes bir durum olur.


Hadi renk kalibrasyon farkliligi bi nebze kabul edilir, ki ben onu da etmiyorum. Ekran konusunda hassasim cunku.

Ya apple sacma isler pesinde kostruyor ya yanlis veya eksik aksettirilen bilgiler var.
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ekrem71 5 yıl
Phantoka
simdi cok teknik bir sorum var. Uretimin yuzde 40 i igzo teknolojili sharp, yuzde 60 i igzo olmayan lg mi? Eger boyle olduysa iki farkli kalitede ekran mi olacak mini lerde? Burda bir sacmalik var. Bilen var mi?

Bu teknolojiler son kullanıcı tarafında hissedilecek derecede farklılık içermiyor. Apple bir şekilde dengeliyor.
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JoeyBane 5 yıl
Phantoka
simdi cok teknik bir sorum var. Uretimin yuzde 40 i igzo teknolojili sharp, yuzde 60 i igzo olmayan lg mi? Eger boyle olduysa iki farkli kalitede ekran mi olacak mini lerde? Burda bir sacmalik var. Bilen var mi?

Birçok şirket böyle yapıyor. Kullanılan panaller %100 aynı nitelikte olmasa da yakın performans veriyorlar. Örneğin Sony'nin ekranları gibi. Samsung'un işlemcileri de farklı üretiliyor.
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