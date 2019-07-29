Elektrikli Hyundai Kona, garajda dururken bomba gibi patladı

Söz konusu olay, elektrikli otomobillerin en çok tercih edildiği ülkelerden biri olan Kanada’da yaşandı. Elektrikli Hyundai Kona’yı geçtiğimiz Mart ayında satın alan Piero Cosentino isimli kişi, Cuma günü evinde otururken bir anda patlama sesi duymuş ve garajından siyah dumanların yükseldiğini görmüş. Hemen olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alınmış.
Evin garajında duran aracın alev alma esnasında şarj cihazına takılı olmaması, olayı ilginç kılan detaylar arasında. Üstelik olay sonrası garaja giren ekipler yangına sebebiyet verecek herhangi bir şeyle de karşılaşmamış. Bir diğer ilginç detay da elektrikli Hyundai Kona’nın yalnızca alev almayıp bir bomba gibi patlamış olması. Zira patlamanın şiddeti tavandaki kocaman delikten ve garaj kapısını uçurmuş olmasından rahatlıkla anlaşılabiliyor.
İlk kez böyle bir olayla gündeme gelen elektrikli Hyundai Kona’nın patlama sebebi uzmanlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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masraf 100 bin !!!
masraf
işin içinden sonradan başka bir dış sebep çıkarsa şaşırmam.
Yıllarca kullanılan pilli uzaktan kumandalar kaç kere patlamış, pilli saatler falan.. Telefonlar bu kadar patlamıyor (samsung note7 kötü bir istisna tabi)
Otomobillerin pillerlerindeki enerji yoğunluğu yüksek, kabul.. Şarj olurken çektiği elektrik enerjisi megawatt'lar düzeyinde, kabul.. Ama teknolojisi de yüksek değil mi, yani patlamalara engel olabilecek teknolojiler içermesi lazım.
Telefon patlaması öldürmez belki ama otomobil bu, kocaman piller taşıyor. $30.000 dolardan başlan fiyatlara satılan teknolojiler.. Bu otomobillerin iki temel parçası var, elektrik motoru ve piller. Bir zahmet ürettiğiniz araçlar patlamasın.
(petrol lobisinin sabote etmesi olmasın :D)
Hyundai Kona elektrikli