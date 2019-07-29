Elektrikli Hyundai Kona, garajda dururken bomba gibi patladı

Tam Boyutta Gör



Elektrikli araçların durduk yere alev alması veya patlaması gibi üzücü olayları son zamanlarda sıkça duyar olduk. Bu olayların başrolünde genellikle Tesla’nın elektrikli araçları oluyordu. Fakat bu kez haberimize konu olan araç Hyundai Kona’nın elektrikli versiyonu.

Söz konusu olay, elektrikli otomobillerin en çok tercih edildiği ülkelerden biri olan Kanada’da yaşandı. Elektrikli Hyundai Kona’yı geçtiğimiz Mart ayında satın alan Piero Cosentino isimli kişi, Cuma günü evinde otururken bir anda patlama sesi duymuş ve garajından siyah dumanların yükseldiğini görmüş. Hemen olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alınmış.

Evin garajında duran aracın alev alma esnasında şarj cihazına takılı olmaması, olayı ilginç kılan detaylar arasında. Üstelik olay sonrası garaja giren ekipler yangına sebebiyet verecek herhangi bir şeyle de karşılaşmamış. Bir diğer ilginç detay da elektrikli Hyundai Kona’nın yalnızca alev almayıp bir bomba gibi patlamış olması. Zira patlamanın şiddeti tavandaki kocaman delikten ve garaj kapısını uçurmuş olmasından rahatlıkla anlaşılabiliyor.

İlk kez böyle bir olayla gündeme gelen elektrikli Hyundai Kona’nın patlama sebebi uzmanlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.