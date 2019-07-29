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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Hyundai Kona, garajda dururken bomba gibi patladı

Elektrikli araçların en çok tercih edildiği ülkelerden biri olan Kanada'da gerçekleşen olayda, şarj cihazına bile takılı olmayan elektrikli Hyundai Kona garajda dururken adeta bir bomba gibi patlamış.
53 dk. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Hyundai Kona, garajda dururken bomba gibi patladı
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Elektrikli araçların durduk yere alev alması veya patlaması gibi üzücü olayları son zamanlarda sıkça duyar olduk. Bu olayların başrolünde genellikle Tesla’nın elektrikli araçları oluyordu. Fakat bu kez haberimize konu olan araç Hyundai Kona’nın elektrikli versiyonu.

Söz konusu olay, elektrikli otomobillerin en çok tercih edildiği ülkelerden biri olan Kanada’da yaşandı. Elektrikli Hyundai Kona’yı geçtiğimiz Mart ayında satın alan Piero Cosentino isimli kişi, Cuma günü evinde otururken bir anda patlama sesi duymuş ve garajından siyah dumanların yükseldiğini görmüş. Hemen olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alınmış.

Evin garajında duran aracın alev alma esnasında şarj cihazına takılı olmaması, olayı ilginç kılan detaylar arasında. Üstelik olay sonrası garaja giren ekipler yangına sebebiyet verecek herhangi bir şeyle de karşılaşmamış. Bir diğer ilginç detay da elektrikli Hyundai Kona’nın yalnızca alev almayıp bir bomba gibi patlamış olması. Zira patlamanın şiddeti tavandaki kocaman delikten ve garaj kapısını uçurmuş olmasından rahatlıkla anlaşılabiliyor.

İlk kez böyle bir olayla gündeme gelen elektrikli Hyundai Kona’nın patlama sebebi uzmanlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


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bulentcandan 7 dk.
Yıllar önceydi... Televizyonun arkasına giren böcek, cihazın arkasında küçük çaplı patlama yapmış ve alev çıkartmıştı...
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Omisis046 3 dk. bulentcandan
Böcek teröristtir hocam. Işidli filandır.
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gokhanezgi19 9 dk. yeni yorumcu
bu haberden sonra elektrikli otomobillere karşı önyargı oluşur
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SEO-Uzmanı 13 dk.
araba 10 bin !
masraf 100 bin !!!
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SEO-Uzmanı 14 dk.
araba10 bin
masraf
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sistemli adam 21 dk.
ekipler yangına sebebiyet verecek herhangi bir şeyle de karşılaşmamış denilmiş ama bir araç durup dururken patlamaz. lpg bile olsa bu geçerli.
işin içinden sonradan başka bir dış sebep çıkarsa şaşırmam.
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TheStarBox 24 dk.
Muhtemelen petrol lobisinin yeni bir sabotajı.
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fuckulteli 27 dk.
Baştan kabul ediyorum aynı şey değil ama..
Yıllarca kullanılan pilli uzaktan kumandalar kaç kere patlamış, pilli saatler falan.. Telefonlar bu kadar patlamıyor (samsung note7 kötü bir istisna tabi)
Otomobillerin pillerlerindeki enerji yoğunluğu yüksek, kabul.. Şarj olurken çektiği elektrik enerjisi megawatt'lar düzeyinde, kabul.. Ama teknolojisi de yüksek değil mi, yani patlamalara engel olabilecek teknolojiler içermesi lazım.
Telefon patlaması öldürmez belki ama otomobil bu, kocaman piller taşıyor. $30.000 dolardan başlan fiyatlara satılan teknolojiler.. Bu otomobillerin iki temel parçası var, elektrik motoru ve piller. Bir zahmet ürettiğiniz araçlar patlamasın.
(petrol lobisinin sabote etmesi olmasın :D)
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faniseyler 31 dk.
Adamların son bombası;
Hyundai Kona elektrikli
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