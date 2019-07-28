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Ford Otosan'dan yerli şanzıman üretimi için önemli adım

Türkiye'de yerli şanzıman üretimi için 50 milyon euro yatırımla çalışmalara başlayan Ford Otosan, Türk mühendislerin tasarlayıp geliştirdiği şanzıman test odalarını devreye aldı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Otosan'dan yerli şanzıman üretimi için önemli adım
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Türkiye’de yerli şanzıman üretmek için 50 milyon euro yatırımla çalışmalara başlayan Ford Otosan, bu konuda önemli bir gelişme daha kaydetti. Şirket, üreteceği yerli şanzımanları test etmek için geliştirdiği şanzıman test odalarını devreye aldı.

Söz konusu gelişmeyi Türk otomotiv sanayi için önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiren Ford Otosan, şanzıman test odalarının tamamen Türk mühendisler tarafından kurum içi imkanlarla tasarlandığını vurguladı. Bu sayede hem önemli bir maliyet avantajı sağlanacağı hem de şirketin global arenadaki rekabet gücünün artacağı ifade edildi.

İlk yerli ağır ticari şanzımanı üretmeye adım adım yaklaşan Ford Otosan, şanzımanları 2021 yılından itibaren Eskişehir’de üretilen kamyonlarda kullanmaya başlayacaklarını dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Uluslararası tüm standartları karşılayan test merkezlerimizde 3 bin saatin üzerindeki testleri tamamladık ve oldukça başarılı sonuçlar aldık” dedi.

Ford Otosan, Türk mühendislerin geliştirip tasarladığı test merkezleri için dünyada tek olma özelliğine sahip bir konsept de geliştirdiklerini belirtiyor. Şirket, geliştirdiği şanzıman test konsepti ve yazılımları dahil gerekli patentleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.



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V4LKyR 35 dk.
Bu kadar senede anca... Vay be.
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berk768 57 dk.
Yerli üretim bizim işimiz devam.
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