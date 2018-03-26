Elektrikli araçların yaygınlaşması kobalt fiyatlarını uçurdu

Son yıllarda dünyanın dört bir yanında elektrikli araç kullanımı yaygınlaşırken, bu araçların bataryalarında kullanılan kobaltın fiyatı da hız kesmeden artıyor. Elektrikli araçlar ve akıllı telefonlar başta olmak üzere pek çok teknoloji ürününün bataryalarında kullanılan kobaltın ton başına fiyatı son iki yılda yüzde 334 artış gösterdi.

Gün geçtikçe artan hava kirliliği nedeniyle hükumetlerin aldığı katı önlemler, otomobil üreticilerini elektrikli araçlara yönlendiriyor. Ancak, dev üreticilerin bu pazara giriş yaparken bataryalarda kullanılan madenlerin tedarikini güvence altına almak için yaptığı dev yatırımlar sonucu fiyatlarda büyük sıçramalar yaşanıyor. Londra Metal Borsası verilerine göre, kobaltın 2016’da 21 bin 750 dolar olan ton başına fiyatı, 22 Mart itibariyle 95 bin 250 doları gördü.

2020 yılına kadar talep artacak

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, 2016 yılında 111 bin ton olan küresel kobalt üretimi 2017 yılında 110 bin tona düştü. Ancak, 2020 yılına kadar elektrikli otomobillerin yaygınlaşması sonucu kobalta talebin artmasıyla bu rakamın 120 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor.

Dünyada kobalt üretimi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yaklaşık 3,5 milyon tonla dünya üzerinde kanıtlanmış kobalt rezervlerinin yarısına ev sahipliği yapıyor. İkinci sırada ise 1,2 milyon tonla Avustralya yer alıyor. Kobalt üretiminin en fazla yapıldığı diğer ülkeler Belçika, Brezilya, Çin, Kanada, Küba, Fransa, Finlandiya, Hindistan, Japonya, Madagaskar, Fas, Norveç, Rusya, Güney Afrika, Uganda ve Zambiya.

https://m.aa.com.tr/tr/ekonomi/batarya-tuketimi-kobalt-fiyatini-artirdi/1098258