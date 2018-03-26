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Elektrikli araçların yaygınlaşması kobalt fiyatlarını uçurdu

Elektrikli araçlar ve akıllı telefonlar başta olmak üzere pek çok teknolojik ürünün bataryalarında kullanılan kobaltın ton başına fiyatı son iki yılda yüzde 334 artış gösterdi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli araçların yaygınlaşması kobalt fiyatlarını uçurdu

Son yıllarda dünyanın dört bir yanında elektrikli araç kullanımı yaygınlaşırken, bu araçların bataryalarında kullanılan kobaltın fiyatı da hız kesmeden artıyor. Elektrikli araçlar ve akıllı telefonlar başta olmak üzere pek çok teknoloji ürününün bataryalarında kullanılan kobaltın ton başına fiyatı son iki yılda yüzde 334 artış gösterdi.

Gün geçtikçe artan hava kirliliği nedeniyle hükumetlerin aldığı katı önlemler, otomobil üreticilerini elektrikli araçlara yönlendiriyor. Ancak, dev üreticilerin bu pazara giriş yaparken bataryalarda kullanılan madenlerin tedarikini güvence altına almak için yaptığı dev yatırımlar sonucu fiyatlarda büyük sıçramalar yaşanıyor. Londra Metal Borsası verilerine göre, kobaltın 2016’da 21 bin 750 dolar olan ton başına fiyatı, 22 Mart itibariyle 95 bin 250 doları gördü.

2020 yılına kadar talep artacak

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, 2016 yılında 111 bin ton olan küresel kobalt üretimi 2017 yılında 110 bin tona düştü. Ancak, 2020 yılına kadar elektrikli otomobillerin yaygınlaşması sonucu kobalta talebin artmasıyla bu rakamın 120 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor.

Dünyada kobalt üretimi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yaklaşık 3,5 milyon tonla dünya üzerinde kanıtlanmış kobalt rezervlerinin yarısına ev sahipliği yapıyor. İkinci sırada ise 1,2 milyon tonla Avustralya yer alıyor. Kobalt üretiminin en fazla yapıldığı diğer ülkeler Belçika, Brezilya, Çin, Kanada, Küba, Fransa, Finlandiya, Hindistan, Japonya, Madagaskar, Fas, Norveç, Rusya, Güney Afrika, Uganda ve Zambiya.


https://m.aa.com.tr/tr/ekonomi/batarya-tuketimi-kobalt-fiyatini-artirdi/1098258 Yorum Yaz
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl en beğenilen
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne tekrar demokrasi gelecek desenize :)
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Glitz 1 yıl
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne tekrar demokrasi gelecek desenize :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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CeyKalDa 1 yıl
tr deki rezerv en az çin kadar
ama çıkaracak kafa yok
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl en beğenilen
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne tekrar demokrasi gelecek desenize :)
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meshutx 1 yıl
Kobalt fiyatları yükseliyor.
Lityum fiyatları yükseliyor.
Pil fiyatları düşüyor. Hem de ciddi oranda. 1 kWh batarya fiyatı 2010'da $1000, 2017'de $200. Şimdilerde $200 altında olduğu söyleniyor.
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ufuk-34JD58 1 yıl
bizimde bor umuz var
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Mendieta58 1 yıl
Şansımız olsaydı dedemizin tarlasından kobalt çıkardı
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interwap 1 yıl
Bitcoin bahane kobalt şahane.
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CeyKalDa 1 yıl
tr deki rezerv en az çin kadar
ama çıkaracak kafa yok
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Jon SNOW 37 1 yıl
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne tekrar demokrasi gelecek desenize :)
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Glitz 1 yıl
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne tekrar demokrasi gelecek desenize :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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otomobilci_x 1 yıl Glitz
Glitz
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne tekrar demokrasi gelecek desenize :)

Buraya hiçbir zaman demokrasi gelmemiştir, dünya da acının, soykırımların, sömürgeciliğin en adice en aşşağılıkça yaşandığı ve yaşattırıldığı yerlerin başında geliyordur ve adıda resmen dalga geçer gibi seçilmiştir.
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