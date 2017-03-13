Elektrikli uçak motoru prototipi test edilecek

Queensland Üniversitesi ve havacılık şirketi Ferra ile birlikte geliştirilen prototip, MagniX’in açıklamalarına göre prototip uçaklarda kullanıma hazır. Şirket ilk olarak hafif uçaklarda 2020’den itibaren kullanılmasını planladığı motorunu önümüzdeki birkaç hafta içinde test edecek. 50 Kilogram ağırlığında ve 250KW gücünde olan motorun hız kapasitesi ve güvenilirliğinin test sürecini geçmesiyle birlikte önümüzdeki 10 yıl içinde büyük yolcu uçaklarında da kullanılması planlanıyor.
Elektrikli motorların uçaklar için bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizen MagniX CEO’su Jason Chaffey, uçakların yüksek rakımlarda saldığı sera gazlarının olumsuz etkisinin her geçen gün arttığını ve otomobillerden belki de 100 kat daha fazla olan bu gaz salınımın elektrikli motorlar ile ortadan kaldırılmasının çevre sağlığı için oldukça önemli olduğunu ifade etti.
Diğer Firmalar da Elektrikli Motor İçin Çalışıyor
Tabi MagniX, oldukça iddialı gelecek planlarına sahip olsa da bu sektörde hamle yapan tek şirket değil. Daha önce NASA, Airbus ve Siemens’in elektrikli uçak motorlarına yönelik çalışmaları olmuştu. Siemens’in ürettiği elektrikli motor geçen yıl Almanya’da hafif bir uçakla başarılı bir test uçuşu gerçekleştirmişti. Airbus da bu yılın sonlarına doğru test etmeyi planladığı uçan taksi projesinin dışında 2015’te tek kişilik bir uçağa yerleştirdiği elektrikli motorla Manş Denizi’ni geçmeyi başarmıştı.
Elektrikli otomobillerle ilgili yapılan araştırmalar kısa bir süre içerisinde bu araçların otomobil piyasasının çoğunluğunu ele geçireceğini gösteriyor olsa da uçak alanında böylesine bir gelişme kaydedilmesi için biraz daha beklememiz gerekebilir ancak MagniX ve diğer şirketlerle birlikte uçan otomobil projelerinin de havada hareket eden dev bir araç için elektrikle çalışan motor konusundaki çabalarını düşünürsek başarılı testlerin ardından uçak motorlarında hızlı bir değişim süreci görebiliriz.
http://www.zdnet.com/article/electric-plane-motor-prototype-ready-for-testing-magnix/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca yine herkes tutturmuş bataryalar çok ağır diye ama bir uçak zaten 200 tona kadar yakıt alıyor şu an. Bu yakıt yerine 200 ton batarya hayal edin.
Şu an uçak sektöründe Elektirikli motorların kullanılmamasının nedeni bu sektörde ki yatırımların ciddi finansman gerektiriyor olmasıdır.
Yanlış yer :)
Eğer jet yakıtının yerini alternatif bir yakıt alacaksa bence bu hidrojen olabilir. Roket motorlarının birçok çeşidi hidrojen-oksijen karışımıyla çalışıyor ancak uçaklarda bu motorların kullanılabileceğini sanmıyorum. Eğer hidrojenle çalışan bir jet motoru geliştirilebilirse hidrojen uçaklarda, otomobillere göre daha yüksek başarı sağlayabilir. Otomobillerde küçük bir gövdenin içinde hidrojeni soğutup, yüksek basınçla muhafaza etmek vs. zor. Büyük uçak gövdesinde hidrojen muhafaza etmek daha kolay olabilir.
Ben de elektrikli motorların şu anki jetlerin itki gücüne ulaşmasının çok uzun bir zaman alacağını düşünüyorum. Hele hele 10 yılda ticari uçaklarda kullanılmaya başlanacağına pek inanmıyorum. İnşallah yanılırım da bu gerçek olur.
Hidrojen konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Ulaşım araçlarının geleceği de hidrojen ile elektrik arasında geçecek. Elektrik bir an önce şarj sorunlarını çözemezse geriye düşebilir.
Uygun güçteki bir elektrik motoru ve onu sürebilecek uygun güç elektroniği devreleriyle beraber şuan günümüzde de mümkündür.
Değil, tak çıkar yöntemiyle uçağın bataryaları havaalanında değiştirilebilir.
Dünya üzerindeki petrol tükendiğinde olacak olan şey şuan bu gibi görünüyor.
Roket motorunu tam bilemiyorum tabi ama otomobillerde yakıt olarak kullanılan hidrojen yine bildiğimiz elektrik motoruna yol vermek amacıyla kullanılıyor. Elektrikli araçlardan tek farkı, hidrojen ile oksijenin birleşmesiyle elektrik enerjisi ortaya çıkıyor ve bu enerjiyi bataryalara aktarıyorsunuz. Böylece normal elektrikli araçlardakine göre çok daha küçük bataryalarınız oluyor (maliyeti düşürmüş olursunuz) ve de bataryaları şarj etmeyi beklemek yerine hidrojen deposunu doldurarak zamandan kazanıyorsunuz.
evet tek çare bende. :P
Dünya'da hidrojenden bol ne var ...
bence çare iyon motoru. iyon motoru fikri artık hayal değil. araştırmaları yapılmakta.
tayyip olmasaydı ion engine mi görecektik ?
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