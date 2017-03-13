Elektrikli uçak motoru prototipi test edilecek

Tesla’nın lider konumunda olduğu elektronik otomobil pazarında artık neredeyse bütün otomobil üreticileri en azından bir prototip ortaya koyarak fosil yakıtlarla çalışan motorların yerine karbon salınımı düşük olan bu araçlara yönelik dönüşüme katkı sağlıyor. Tabi otomobillerin dışında fosil yakıtlardan gelen enerjiyle hareket eden bir diğer ulaşım aracı da uçaklar. Bir otomobil veya otobüsle kıyaslandığında karbon salımı çok daha yüksek olan uçaklar için Avustralyalı MagniX şirketi elektrikle çalışan bir uçak motoru prototipi üretti.

Queensland Üniversitesi ve havacılık şirketi Ferra ile birlikte geliştirilen prototip, MagniX’in açıklamalarına göre prototip uçaklarda kullanıma hazır. Şirket ilk olarak hafif uçaklarda 2020’den itibaren kullanılmasını planladığı motorunu önümüzdeki birkaç hafta içinde test edecek. 50 Kilogram ağırlığında ve 250KW gücünde olan motorun hız kapasitesi ve güvenilirliğinin test sürecini geçmesiyle birlikte önümüzdeki 10 yıl içinde büyük yolcu uçaklarında da kullanılması planlanıyor.

Elektrikli motorların uçaklar için bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizen MagniX CEO’su Jason Chaffey, uçakların yüksek rakımlarda saldığı sera gazlarının olumsuz etkisinin her geçen gün arttığını ve otomobillerden belki de 100 kat daha fazla olan bu gaz salınımın elektrikli motorlar ile ortadan kaldırılmasının çevre sağlığı için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Diğer Firmalar da Elektrikli Motor İçin Çalışıyor

Tabi MagniX, oldukça iddialı gelecek planlarına sahip olsa da bu sektörde hamle yapan tek şirket değil. Daha önce NASA, Airbus ve Siemens’in elektrikli uçak motorlarına yönelik çalışmaları olmuştu. Siemens’in ürettiği elektrikli motor geçen yıl Almanya’da hafif bir uçakla başarılı bir test uçuşu gerçekleştirmişti. Airbus da bu yılın sonlarına doğru test etmeyi planladığı uçan taksi projesinin dışında 2015’te tek kişilik bir uçağa yerleştirdiği elektrikli motorla Manş Denizi’ni geçmeyi başarmıştı.

Elektrikli otomobillerle ilgili yapılan araştırmalar kısa bir süre içerisinde bu araçların otomobil piyasasının çoğunluğunu ele geçireceğini gösteriyor olsa da uçak alanında böylesine bir gelişme kaydedilmesi için biraz daha beklememiz gerekebilir ancak MagniX ve diğer şirketlerle birlikte uçan otomobil projelerinin de havada hareket eden dev bir araç için elektrikle çalışan motor konusundaki çabalarını düşünürsek başarılı testlerin ardından uçak motorlarında hızlı bir değişim süreci görebiliriz.

http://www.zdnet.com/article/electric-plane-motor-prototype-ready-for-testing-magnix/