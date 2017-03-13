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Elektrikli uçak motoru prototipi test edilecek

Avustralyalı MagniX şirketi elektrikle çalışan uçak motorları üreterek 10 yıl içinde yolcu uçaklarında kullanmayı planlıyor. İlk testler ise birkaç hafta içinde gerçekleşecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli uçak motoru prototipi test edilecek
 

Tesla’nın lider konumunda olduğu elektronik otomobil pazarında artık neredeyse bütün otomobil üreticileri en azından bir prototip ortaya koyarak fosil yakıtlarla çalışan motorların yerine karbon salınımı düşük olan bu araçlara yönelik dönüşüme katkı sağlıyor. Tabi otomobillerin dışında fosil yakıtlardan gelen enerjiyle hareket eden bir diğer ulaşım aracı da uçaklar. Bir otomobil veya otobüsle kıyaslandığında karbon salımı çok daha yüksek olan uçaklar için Avustralyalı MagniX şirketi elektrikle çalışan bir uçak motoru prototipi üretti.

Queensland Üniversitesi ve havacılık şirketi Ferra ile birlikte geliştirilen prototip, MagniX’in açıklamalarına göre prototip uçaklarda kullanıma hazır. Şirket ilk olarak hafif uçaklarda 2020’den itibaren kullanılmasını planladığı motorunu önümüzdeki birkaç hafta içinde test edecek. 50 Kilogram ağırlığında ve 250KW gücünde olan motorun hız kapasitesi ve güvenilirliğinin test sürecini geçmesiyle birlikte önümüzdeki 10 yıl içinde büyük yolcu uçaklarında da kullanılması planlanıyor.

Elektrikli motorların uçaklar için bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizen MagniX CEO’su Jason Chaffey, uçakların yüksek rakımlarda saldığı sera gazlarının olumsuz etkisinin her geçen gün arttığını ve otomobillerden belki de 100 kat daha fazla olan bu gaz salınımın elektrikli motorlar ile ortadan kaldırılmasının çevre sağlığı için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Diğer Firmalar da Elektrikli Motor İçin Çalışıyor 

Tabi MagniX, oldukça iddialı gelecek planlarına sahip olsa da bu sektörde hamle yapan tek şirket değil. Daha önce NASA, Airbus ve Siemens’in elektrikli uçak motorlarına yönelik çalışmaları olmuştu. Siemens’in ürettiği elektrikli motor geçen yıl Almanya’da hafif bir uçakla başarılı bir test uçuşu gerçekleştirmişti. Airbus da bu yılın sonlarına doğru test etmeyi planladığı uçan taksi projesinin dışında 2015’te tek kişilik bir uçağa yerleştirdiği elektrikli motorla Manş Denizi’ni geçmeyi başarmıştı.

Elektrikli otomobillerle ilgili yapılan araştırmalar kısa bir süre içerisinde bu araçların otomobil piyasasının çoğunluğunu ele geçireceğini gösteriyor olsa da uçak alanında böylesine bir gelişme kaydedilmesi için biraz daha beklememiz gerekebilir ancak MagniX ve diğer şirketlerle birlikte uçan otomobil projelerinin de havada hareket eden dev bir araç için elektrikle çalışan motor konusundaki çabalarını düşünürsek başarılı testlerin ardından uçak motorlarında hızlı bir değişim süreci görebiliriz.


http://www.zdnet.com/article/electric-plane-motor-prototype-ready-for-testing-magnix/ Yorum Yaz
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hidrojennn 2 yıl en beğenilen
o aküler hafiflemeden veya aynı ağırlıkta kapasitesi artmadan ticari elektrikli uçak kullanımı biraz zor.
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Guest-84CA19B46 2 yıl
Elektrikli motor çözüm değil çözüm hidrojenle çalışan içten yanmalı motor şöyle anlatayım mesela depoya su koydunuz depoda su ve hidrojen birbirinden ayrılacak su buhar olarak egzozdan çıkarken hidrojende motora gidecek böylece şuanki benzinli veya mazotlu arabalardan yaşadığımız hız ve motordan çıkan o ses keyfinden mahrum kalmayacağız tabi küresel şirketlerin işine gelmez
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Atılgan oo 2 yıl
Arkadaşlar herkes tutturmuş bı itme gücü bı bataryadir gidiyor. Farkında degilmisiniz bilmiyorum ama Elektirikli motorlar şu an en yüksek verime sahip motorlardır. İtme gücü konusunda supheniz olmasin.
Ayrıca yine herkes tutturmuş bataryalar çok ağır diye ama bir uçak zaten 200 tona kadar yakıt alıyor şu an. Bu yakıt yerine 200 ton batarya hayal edin.
Şu an uçak sektöründe Elektirikli motorların kullanılmamasının nedeni bu sektörde ki yatırımların ciddi finansman gerektiriyor olmasıdır.
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sis651 2 yıl Atılgan oo
En kötü dizel elektrik lokomotifler gibi olur. Dizel motoru jeneratörü çalıştırır elektrik üretir, elektrik motoru çalışarak treni çeker. Uçaklarda saçma olur böyle bir sistem tabi. :D
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FRAPS_TR 2 yıl
Batarya Batarya Batarya , çözülmesi gereken tek sorun bu.
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kadirirdem 2 yıl
Thor'un özellikleri gitmiş ,ben fazla tutacağını sanmıyorum...
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rash.87 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Thor'un özellikleri gitmiş ,ben fazla tutacağını sanmıyorum...

Yanlış yer :)
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axaxa 2 yıl
Enerji kendini yenilediği sürece neden olmasın.
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dede17 2 yıl
Yıldırımlara ne dersiniz elektriğini ordan alır bedava yeşil enerji :)
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Hasan07-36 2 yıl
Bence elektrikli uçak motorunun, büyük uçaklarda kullanılan deli güçteki turbofan motorların gücüne ulaşması çok uzun süre mümkün olmayacak. Hadi diyelim bu olabiliyor o zaman da bataryaların çok aşırı küçülmesi lazım. Bu da oldu diyelim bu sefer de bataryaların hızlı dolabilmesi şart. Havayolu şirketleri mümkün olduğunca uçaklarının yerde beklemesinden hoşlanmaz. Bu sebeple kısa sürede tekrar kalkabilmeli. Bence bu sebeplerle küçük pervaneli uçaklar haricindeki uçaklarda elektrik motoru kullanımı çok mümkün olmayacak.
Eğer jet yakıtının yerini alternatif bir yakıt alacaksa bence bu hidrojen olabilir. Roket motorlarının birçok çeşidi hidrojen-oksijen karışımıyla çalışıyor ancak uçaklarda bu motorların kullanılabileceğini sanmıyorum. Eğer hidrojenle çalışan bir jet motoru geliştirilebilirse hidrojen uçaklarda, otomobillere göre daha yüksek başarı sağlayabilir. Otomobillerde küçük bir gövdenin içinde hidrojeni soğutup, yüksek basınçla muhafaza etmek vs. zor. Büyük uçak gövdesinde hidrojen muhafaza etmek daha kolay olabilir.
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eAkman 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36

Bence elektrikli uçak motorunun, büyük uçaklarda kullanılan deli güçteki turbofan motorların gücüne ulaşması çok uzun süre mümkün olmayacak. Hadi diyelim bu olabiliyor o zaman da bataryaların çok aşırı küçülmesi lazım. Bu da oldu diyelim bu sefer de bataryaların hızlı dolabilmesi şart. Havayolu şirketleri mümkün olduğunca uçaklarının yerde beklemesinden hoşlanmaz. Bu sebeple kısa sürede tekrar kalkabilmeli. Bence bu sebeplerle küçük pervaneli uçaklar haricindeki uçaklarda elektrik motoru kullanımı çok mümkün olmayacak.
Eğer jet yakıtının yerini alternatif bir yakıt alacaksa bence bu hidrojen olabilir. Roket motorlarının birçok çeşidi hidrojen-oksijen karışımıyla çalışıyor ancak uçaklarda bu motorların kullanılabileceğini sanmıyorum. Eğer hidrojenle çalışan bir jet motoru geliştirilebilirse hidrojen uçaklarda, otomobillere göre daha yüksek başarı sağlayabilir. Otomobillerde küçük bir gövdenin içinde hidrojeni soğutup, yüksek basınçla muhafaza etmek vs. zor. Büyük uçak gövdesinde hidrojen muhafaza etmek daha kolay olabilir.

Ben de elektrikli motorların şu anki jetlerin itki gücüne ulaşmasının çok uzun bir zaman alacağını düşünüyorum. Hele hele 10 yılda ticari uçaklarda kullanılmaya başlanacağına pek inanmıyorum. İnşallah yanılırım da bu gerçek olur.
Hidrojen konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Ulaşım araçlarının geleceği de hidrojen ile elektrik arasında geçecek. Elektrik bir an önce şarj sorunlarını çözemezse geriye düşebilir.
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OsbourneReynolds 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36
Bence elektrikli uçak motorunun, büyük uçaklarda kullanılan deli güçteki turbofan motorların gücüne ulaşması çok uzun süre mümkün olmayacak.


Uygun güçteki bir elektrik motoru ve onu sürebilecek uygun güç elektroniği devreleriyle beraber şuan günümüzde de mümkündür.

Hasan07-36
bataryaların hızlı dolabilmesi şart.


Değil, tak çıkar yöntemiyle uçağın bataryaları havaalanında değiştirilebilir.

Hasan07-36
Eğer jet yakıtının yerini alternatif bir yakıt alacaksa bence bu hidrojen olabilir.


Dünya üzerindeki petrol tükendiğinde olacak olan şey şuan bu gibi görünüyor.

Hasan07-36
Roket motorlarının birçok çeşidi hidrojen-oksijen karışımıyla çalışıyor ancak uçaklarda bu motorların kullanılabileceğini sanmıyorum. Eğer hidrojenle çalışan bir jet motoru geliştirilebilirse hidrojen uçaklarda, otomobillere göre daha yüksek başarı sağlayabilir. Otomobillerde küçük bir gövdenin içinde hidrojeni soğutup, yüksek basınçla muhafaza etmek vs. zor. Büyük uçak gövdesinde hidrojen muhafaza etmek daha kolay olabilir.

Roket motorunu tam bilemiyorum tabi ama otomobillerde yakıt olarak kullanılan hidrojen yine bildiğimiz elektrik motoruna yol vermek amacıyla kullanılıyor. Elektrikli araçlardan tek farkı, hidrojen ile oksijenin birleşmesiyle elektrik enerjisi ortaya çıkıyor ve bu enerjiyi bataryalara aktarıyorsunuz. Böylece normal elektrikli araçlardakine göre çok daha küçük bataryalarınız oluyor (maliyeti düşürmüş olursunuz) ve de bataryaları şarj etmeyi beklemek yerine hidrojen deposunu doldurarak zamandan kazanıyorsunuz.
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Elektrik işi havacılıkta zor. Tek çare hidrojen. O da üretmesi zahmetli.
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hidrojennn 2 yıl M.Akif Ersoy
M.Akif Ersoy

Elektrik işi havacılıkta zor. Tek çare hidrojen. O da üretmesi zahmetli.

evet tek çare bende. :P
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revere 2 yıl M.Akif Ersoy
M.Akif Ersoy
Elektrik işi havacılıkta zor. Tek çare hidrojen. O da üretmesi zahmetli.

Dünya'da hidrojenden bol ne var ...
bence çare iyon motoru. iyon motoru fikri artık hayal değil. araştırmaları yapılmakta.

tayyip olmasaydı ion engine mi görecektik ?
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hidrojennn 2 yıl en beğenilen
o aküler hafiflemeden veya aynı ağırlıkta kapasitesi artmadan ticari elektrikli uçak kullanımı biraz zor.
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Hobar 2 yıl hidrojennn
Doğru ama adamlar yeni pil teknolojilerine şimdiden hazırlık yapıyor. Hafif ve daha küçük hacimde daha fazla enerji sağlayan bir pil bulunduğunda adamlar işin çoğunu bitirmiş olup hemen uçaklarında kullanabilecekler.
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