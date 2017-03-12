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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Norveç'te satılan her iki yeni otomobilden biri elektrikli ya da hibrit

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için kayda değer adımlar atan Norveç, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Ülkede satılan her iki yeni otomobilden biri elektrikli veya hibrit.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Alternatif enerjiye geçiş yolunda önemli adımlar atan Norveç, elektrikli otomobiller konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Kişi başına düşen elektrikli otomobil sayısında ilk sırada yer alan Norveç, 2025 yılına gelindiğinde ülkede sadece elektrikli otomobillerin satılmasını amaçlıyor. Başka bir ülke için bu ulaşılması zor bir hedef olarak görülebilir ancak Norveç son yıllarda yaptığı atılımla bu yolda şimdiden büyük mesafe katetmiş durumda.
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını duyurdu. Helgesen'in açıklamasına göre günümüzde Norveç'te satılan her iki yeni otomobilden biri elektrikli ya da hibrit otomobil.
Norveç hükümeti tarafından yayınlanan rakamlara göre Norveç'te 2017'nin ocak ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 17.6'sını elektrikli otomobiller, yüzde 33.8'ini ise hibrit otomobiller oluşturdu. Böylece ocak ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 51.4'ünü elektrikli veya hibrit otomobiller oluşturmuş oldu. 
Avrupa'nın en büyük petrol üreticileri arasında yer alan Norveç'te elektrikli otomobillerin bu kadar yaygın hale gelmesinin başlıca sebebi ülkede uygulanan vergi politikaları. Norveç'te yakıtla çalışan otomobillere yüksek vergiler uygulanırken, elektrikli otomobiller neredeyse tüm vergilerden muaf tutuluyor.

https://phys.org/news/2017-03-norway-cars-electric-hybrid.html Yorum Yaz
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anilis_gs 2 yıl en beğenilen
yüksek vergi dedikleride yüzde 38 :D gelsinler yüzde 160 + yüzde 18 ile tanışşınlar :D
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Sleeper 2 yıl 3arbar
3arbar
bu ülkelerde bırak çalışana para vermeyi çalışmayana bile para veriyorlar aga.neden? sömürge ülkelerde bu arkadaşların! rahatları için asgari ücrete çalısan emekçiler var.düzeni sömürme üzerine kurdukları için 200 yıldır rahatlar.ama bu düzen bozulursa doğru balık avlamaya gidecekler.

Akıllı ol kendini sömürtme
ot gibi adam olursan güden çok olur
çalışma üretme okuma devlet bize bakiy de
sonra ey norveç ey alamanya ey hollanda
3arbarbu ülkelerde bırak çalışana para vermeyi çalışmayana bile para veriyorlar aga.neden? sömürge ülkelerde bu arkadaşların! rahatları için ...
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Sleeper 2 yıl
ey norveç
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maligezgin 2 yıl
norveçi balıkçılık yaparlar diye aşağılayanlar balıkçılığı bile beceremeyen 3 tarafı deniz olan bir ülkeyiz
biz buğdayı üretiyor muyuz sanki?
yahu saman geliyor koca koca gemilerle bu ülkeye saman!
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3arbar 2 yıl maligezgin
22tupac
norveçi balıkçılık yaparlar diye aşağılayanlar balıkçılığı bile beceremeyen 3 tarafı deniz olan bir ülkeyiz
biz buğdayı üretiyor muyuz sanki?
yahu saman geliyor koca koca gemilerle bu ülkeye saman!

işte bunun nedeni gavurların bizdeki yönetici takımını satın alıp insanları köleleştirmesidir.
bu arada ortaçağa dönmeye gerek yok.milli ekonomi düzenine geçtiğimiz an maddi manevi kalkınma süreci başlayacaktır.tabi bu yönetici takımı ile bu işler olmaz.
bizim orta çağımız altın çağımızdı.onların orta çağı sefil idi.zaten bundan dolayı sömürge faaliyetlerine başladılar.bütün dünyayı sömürdükten sonra en son bize geldi.biz direndik tabi.hala direniyoruz.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Adamlarda akıl denilen bir şey var zenginleri sömürûp vatandaşa zengin bir hayat sunmaya çalışıyor.
Bizimkilerde vatandaşı nasıl sömürürüz derdinde.
1 Yanıt Yanıtla +1
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3arbar 2 yıl -Uzumaki Naruto-
Orijinalden alıntı: -Uzumaki Naruto-
Adamlarda akıl denilen bir şey var zenginleri sömürûp vatandaşa zengin bir hayat sunmaya çalışıyor.
Bizimkilerde vatandaşı nasıl sömürürüz derdinde.

bütün dünya yani dünyanın bütün fakir halkları amerikaya ve bir miktar avrupaya çalışıyor.fakirleri sömürüyorlar an itibariyle.yani fakirin emeğini sömürüyor.bunuda o fakir ülkelerin yöneticilerini satın alarak yapıyor.
avrupada eleman çalışmadığı halde bilmem ne kadar ücret alıyor.bizde ise amiyane tabirler eşşek gibi çalıştığı halde çalışmayan bu sömürgenden daha az maaş alıyor.işte bu sömürge düzeni dediğimiz şey onları rahata bağlıyor.
ama bu düzen değişirse onların rahatları kaçınca onların ne hale geleceğini tahmin etmek zor değil.bir nevi maddiyatla uyuşturuluyorlar.taharet almayı bilmeyen insanlar bunlar.
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KOX B0SS 2 yıl
Tesla uçar kaçar fena car
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axaxa 2 yıl
Adamlar kendisinden çok çevreyi düşünüyor.
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erka1907 2 yıl
çünkü adamların tek derdi, soğuk hava ve bu havada işe gidebilir miyim?
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aycibin 2 yıl
ulan bu adamlar 5 milyon nüfusla bize 100 yıl fark atıyor.ne zaman nufus artırmaktan vazgeçip daha katmadeğerli konulara yönelicez?
80 milyon nüfustan ne bir global marka çıkıyor,ne nobel ödülü çıkıyor,ne bir teknoloji hamlesi çıkıyor,ne spor madalyası çıkıyor,ne de sanatçı.orta sınıf diye birşey de kalmamış.kuru gürültü.
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halitozbasli 2 yıl
Adamların kutuplara kadar uzanan doğal gaz ve petrol yatakları var. Şuan kuzeyin sudi arabistanı durumundalar. öylede olunca gaz yakıp elektirik elde ediyor o elektiriklede elektirikli arabaları şarj ediyor.
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kaan2142 2 yıl
Her gece saat 2 ile 3 arası elektriklerin kesildiği bir ülkede hayal. Kaliteli benzin bile bulamıyorsun...
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wolf silver 2 yıl
Yorumlara bakınca ülkemizde ne kadar cahil var görüyoruz.. Tabi bunlar hep seçmeli ders olan coğrafya eksikliği yüzünden. Vay efendim sömürge olmasaydı Avrupalılar açlıktan ölür kilise köşelerinde dilenirler... Yalnız Hollanda,Almanya,Fransa gibi Avrupalı devletlerin tarım ürünlerini ve tarım ürünleri ihracatlarini bilmiyorlar. Siz açlıktan ölürsünüz onlar ölmez..
Geçenlerde şöyle bir yazı vardı 1980 lerde kanada ya nohut satıyoruz diye. Şimdi kanadadan nohut alıyoruz. İnşallah bazı cahiller kalkıp biz tarımi bıraktık sanayiye geçtik ve kanadaya sanayi ürünlerini artık bol bol satıyoruz demezler. Aynı şekilde Amerika sömürge sayesinde ayakta değil mi? Adamlarda 9.5 milyon km kare alan var. Türkiye 780 bin civarı. Ve Amerika dünyaya tarım ürünleri de ihraç ediyor..
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fuujitsu 2 yıl wolf silver
wolf silver
Yorumlara bakınca ülkemizde ne kadar cahil var görüyoruz.. Tabi bunlar hep seçmeli ders olan coğrafya eksikliği yüzünden. Vay efendim sömürge olmasaydı Avrupalılar açlıktan ölür kilise köşelerinde dilenirler... Yalnız Hollanda,Almanya,Fransa gibi Avrupalı devletlerin tarım ürünlerini ve tarım ürünleri ihracatlarini bilmiyorlar. Siz açlıktan ölürsünüz onlar ölmez..
Geçenlerde şöyle bir yazı vardı 1980 lerde kanada ya nohut satıyoruz diye. Şimdi kanadadan nohut alıyoruz. İnşallah bazı cahiller kalkıp biz tarımi bıraktık sanayiye geçtik ve kanadaya sanayi ürünlerini artık bol bol satıyoruz demezler. Aynı şekilde Amerika sömürge sayesinde ayakta değil mi? Adamlarda 9.5 milyon km kare alan var. Türkiye 780 bin civarı. Ve Amerika dünyaya tarım ürünleri de ihraç ediyor..

Sömürgelerin altın gümüş petrol kömür ve daha bilumum değerli madenlerini sömürüyorlar ayrıca o ülkelerdeki tarım ürünlerini kendilerine ucuza ithal ettirip bütün dünyaya pahalıya satıyorlar. Tabi ki sömürgeler olmasa Avrupa açlıktan ölmez ama ürettikleri katma değer bir hayli azalır.
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3arbar 2 yıl wolf silver
wolf silver
Yorumlara bakınca ülkemizde ne kadar cahil var görüyoruz.. Tabi bunlar hep seçmeli ders olan coğrafya eksikliği yüzünden. Vay efendim sömürge olmasaydı Avrupalılar açlıktan ölür kilise köşelerinde dilenirler... Yalnız Hollanda,Almanya,Fransa gibi Avrupalı devletlerin tarım ürünlerini ve tarım ürünleri ihracatlarini bilmiyorlar. Siz açlıktan ölürsünüz onlar ölmez..
Geçenlerde şöyle bir yazı vardı 1980 lerde kanada ya nohut satıyoruz diye. Şimdi kanadadan nohut alıyoruz. İnşallah bazı cahiller kalkıp biz tarımi bıraktık sanayiye geçtik ve kanadaya sanayi ürünlerini artık bol bol satıyoruz demezler. Aynı şekilde Amerika sömürge sayesinde ayakta değil mi? Adamlarda 9.5 milyon km kare alan var. Türkiye 780 bin civarı. Ve Amerika dünyaya tarım ürünleri de ihraç ediyor..

bence önce meyve sebze ve tahıl ürünlerinin hangi iklim koşullarında yetişebildiklerini öğren.
avrupada kolay yaşanılan yerler yunanistanın güneyi italyanın güneyi ve ispanyanın güneyidir.diğer bütün bölgelerde karasal iklim hakimdir.
evet açlıktan ölmezler sömürü olmasa ama sefil bir hayat sürecekleri kesin maddi manevi. zaten an itibariyle gene sefil hayatları var manevi açıdan.o sefilliklerini bizede bulaştırdılar son 200 yıldır.tanzimatla birlikte.ye iç çiftleş.biraz hayvani bir hayat.robotikte diyebiliriz.
bu hormonlu gıdayıda bunlar bela ettiler dünyaya zaten.
zor yaşam koşulları nedeniyle sömürge faaliyetine başladılar cografi keşifler adı altında.çünkü o dönemde orta çağda en kolay yaşanılabilir yerlerde biz yaşıyorduk.yani biz türkler.
işte bunlar hep bilgi.net
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kadirirdem 2 yıl
Darısı bizim başımıza diyelim...
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