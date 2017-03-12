Alternatif enerjiye geçiş yolunda önemli adımlar atan Norveç, elektrikli otomobiller konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Kişi başına düşen elektrikli otomobil sayısında ilk sırada yer alan Norveç, 2025 yılına gelindiğinde ülkede sadece elektrikli otomobillerin satılmasını amaçlıyor. Başka bir ülke için bu ulaşılması zor bir hedef olarak görülebilir ancak Norveç son yıllarda yaptığı atılımla bu yolda şimdiden büyük mesafe katetmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını duyurdu. Helgesen'in açıklamasına göre günümüzde Norveç'te satılan her iki yeni otomobilden biri elektrikli ya da hibrit otomobil.

Norveç hükümeti tarafından yayınlanan rakamlara göre Norveç'te 2017'nin ocak ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 17.6'sını elektrikli otomobiller, yüzde 33.8'ini ise hibrit otomobiller oluşturdu. Böylece ocak ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 51.4'ünü elektrikli veya hibrit otomobiller oluşturmuş oldu.

Avrupa'nın en büyük petrol üreticileri arasında yer alan Norveç'te elektrikli otomobillerin bu kadar yaygın hale gelmesinin başlıca sebebi ülkede uygulanan vergi politikaları. Norveç'te yakıtla çalışan otomobillere yüksek vergiler uygulanırken, elektrikli otomobiller neredeyse tüm vergilerden muaf tutuluyor.

https://phys.org/news/2017-03-norway-cars-electric-hybrid.html