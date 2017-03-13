Fukushima'da insanlar evlerine dönmeye başlıyor

Tam Boyutta Gör

Altı yıl önce Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami felaketlerinin ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’ndeki facia ülkenin en büyük sorunu haline gelmişti. Uzun bir süredir Japon yetkililerinin yaptığı çalışmalar ve son olarak geçtiğimiz haftalarda nükleer santraldeki facianın ardından girilemeyen alanlara ilk kez, her ne kadar görevlerini başarıyla tamamlayamasalar da, gönderilen robotlarla birlikte hem santralin içindeki hem de dışındaki ve yakın bölgelerdeki radyasyon seviyeleri artık tamamen tespit edilmişti. Uzmanlara göre artık tehlikeli seviyelerde radyasyonun bulunmadığı bölgelere halk tekrar yerleşebilir.

Fukushima Tıp Üniversitesi'nden radyolog Makoto Miyazaki ve Tokyo Üniversitesi fizikçisi Ryugo Hayano tarafından yapılan son araştırmalara göre nükleer reaktörün yakınında bulunan(37 kilometre uzaklıkta) ve şu an kimsenin yaşamadığı Date isimli köyde radyasyon seviyesi 2012-2013 yıllarında %60 oranında azaldı ve yine aynı araştırmada önümüzdeki 70 yıl içinde radyasyon seviyesi yavaş yavaş azalmaya devam ederek en düşük seviyelere kadar gerileyeceği işaret ediliyor.

İnsanlar Evlerine Geri Dönebilecek

Ayrıca kazadan sonra şehrin en tehlikeli olarak gösterilen bölgesindeki radyasyon seviyesinin yıllık 18 Milisievert olduğu ve Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu’nun raporuna göre yıllık 1 ila 20 Milisievert arasındaki radyasyon seviyesinin insan sağlığı için kabul edilebilir boyutta olduğuna dikkat çekiliyor. Bu raporla birlikte geçtiğimiz kasım ayından itibaren başta santrale en uzak bölgeler olmak üzere şehirdeki tahliye kararının kaldırılmasıyla birlikte bazı insanlar tekrar evlerine dönmesinin en azından radyasyon kaynaklı bir tehlike oluşturmadığı ortaya koyuldu.

Bu ayın sonundan itibaren de şehirdeki diğer bölgeler için de tahliye kararının kaldırılması planlanıyor. Tahminlere göre şu an yaklaşık 123 bin kişi Fukushima’daki evlerini terk edip başka bölgelerde yaşıyor ve tahliye kararının kaldırılmasıyla her ne kadar insanlar bazı çekincelere sahip olsalar da ilk etapta birkaç yüz kişinin eski evlerine geri dönmesi bekleniyor.

Şehirdeki radyasyon seviyesi normal boyutlara kadar gerilemiş olsa da aynı şeyi santral için söylemek mümkün değil. Şubat ayında santrale yollanan robotlar santraldeki radyasyon seviyesini saatlik 650 Sievert olarak tespit etmişlerdi ki bu seviye robotların bile dayanabileceği sınırların çok çok üstünde. İnsanlar şehre tekrar yerleşmeye başlasa bile santralin tamamen arındırılması için uzmanlara 30 yıllık bir süre ve 35 milyar dolarlık maliyet öngörüyorlar.

https://www.engadget.com/2017/03/12/study-says-fukushima-is-safe-enough-for-return/