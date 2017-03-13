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Fukushima'da insanlar evlerine dönmeye başlıyor

Yapılan son araştırmalar Fukushima Daiichi Nükleer Santrali yakınlarındaki terk edilen yerleşim bölgelerinin, tekrardan insanların yaşaması için uygun olduğunu gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Fukushima'da insanlar evlerine dönmeye başlıyor
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Altı yıl önce Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami felaketlerinin ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’ndeki facia ülkenin en büyük sorunu haline gelmişti. Uzun bir süredir Japon yetkililerinin yaptığı çalışmalar ve son olarak geçtiğimiz haftalarda nükleer santraldeki facianın ardından girilemeyen alanlara ilk kez, her ne kadar görevlerini başarıyla tamamlayamasalar da, gönderilen robotlarla birlikte hem santralin içindeki hem de dışındaki ve yakın bölgelerdeki radyasyon seviyeleri artık tamamen tespit edilmişti. Uzmanlara göre artık tehlikeli seviyelerde radyasyonun bulunmadığı bölgelere halk tekrar yerleşebilir.

Fukushima Tıp Üniversitesi'nden radyolog Makoto Miyazaki ve Tokyo Üniversitesi fizikçisi Ryugo Hayano tarafından yapılan son araştırmalara göre nükleer reaktörün yakınında bulunan(37 kilometre uzaklıkta) ve şu an kimsenin yaşamadığı Date isimli köyde radyasyon seviyesi 2012-2013 yıllarında %60 oranında azaldı ve yine aynı araştırmada önümüzdeki 70 yıl içinde radyasyon seviyesi yavaş yavaş azalmaya devam ederek en düşük seviyelere kadar gerileyeceği işaret ediliyor.

İnsanlar Evlerine Geri Dönebilecek 

Ayrıca kazadan sonra şehrin en tehlikeli olarak gösterilen bölgesindeki radyasyon seviyesinin yıllık 18 Milisievert olduğu ve Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu’nun raporuna göre yıllık 1 ila 20 Milisievert arasındaki radyasyon seviyesinin insan sağlığı için kabul edilebilir boyutta olduğuna dikkat çekiliyor. Bu raporla birlikte geçtiğimiz kasım ayından itibaren başta santrale en uzak bölgeler olmak üzere şehirdeki tahliye kararının kaldırılmasıyla birlikte bazı insanlar tekrar evlerine dönmesinin en azından radyasyon kaynaklı bir tehlike oluşturmadığı ortaya koyuldu.

Fukushima'da insanlar evlerine dönmeye başlıyor
 

Bu ayın sonundan itibaren de şehirdeki diğer bölgeler için de tahliye kararının kaldırılması planlanıyor. Tahminlere göre şu an yaklaşık 123 bin kişi Fukushima’daki evlerini terk edip başka bölgelerde yaşıyor ve tahliye kararının kaldırılmasıyla her ne kadar insanlar bazı çekincelere sahip olsalar da ilk etapta birkaç yüz kişinin eski evlerine geri dönmesi bekleniyor.

Şehirdeki radyasyon seviyesi normal boyutlara kadar gerilemiş olsa da aynı şeyi santral için söylemek mümkün değil. Şubat ayında santrale yollanan robotlar santraldeki radyasyon seviyesini saatlik 650 Sievert olarak tespit etmişlerdi ki bu seviye robotların bile dayanabileceği sınırların çok çok üstünde. İnsanlar şehre tekrar yerleşmeye başlasa bile santralin tamamen arındırılması için uzmanlara 30 yıllık bir süre ve 35 milyar dolarlık maliyet öngörüyorlar. 


https://www.engadget.com/2017/03/12/study-says-fukushima-is-safe-enough-for-return/ Yorum Yaz
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gxhero 2 yıl
Japonlar bence orayı yeşillendirsin sonra bıraksın 200 300 yılda doğa kendini onarır bütün nükleer santralleri de kapatsınlar açmamak üzere birde dalga, rüzgar enerjisi üzerine güneşte alıyor memleket yeterli gelmezse doğal biyo yakıt santrali gerekli gördükçe kullanmak için Japonlar akıllı insanlar yapar nasıl ki okyanusa yapay adayı dikmeyi bildiler bunu da yaparlar ben güveniyorum.
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sis651 2 yıl gxhero
Japonlar en son 45 tane kömür santrali kurmaya niyetleniyordu. :D Adamlar baya fazla enerji kullanıyor, o kadar nükleer santrali kapatıp yerine rüzgar türbini ve güneş paneli kurmak çok muazzam yatırımlar gerektirir. Türbinleri okyanusa kurarak en azından karada görüntü ve titreşim kirliliği şikayetlerinden kurtulabilirler; rüzgar da bol olduğu için üretim de iyi olur. Ama yine de ana yük için kontrol edebildiğin santrallerin olmasının önemi fazla.
Doğa kendini her tür onarır, yeter ki insan olmasın. Çernobil çevresinde bile doğal yaşam yavaş yavaş başlamış artık. Reaktörün içinde bile radyasyonla beslenen organizmalar bulundu diye haberler vardı. 35 milyar doların bir kısmı dediğiniz gibi insanlar için kullanılsa da santral etrafında arındırma işi için kurulmuş baya bir şeyler, baya bir alan var. Bu nükleer temizlik işi baya masraflı demek ki.
Temizlik olarak en temiz enerji nükleer enerji ama güvenlik kavramı sözkonusu olunca işler değişiyor. Nükleer santraller kaza olunca ani öldürüyor, termik santraller yavaş yavaş zehirleye zehirleye kaza olmasa da kesin öldürüyor. :D
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gxhero 2 yıl
Nükleer sönümlenme aşırı etkileri en az 30 40 yıl sürüyordu hatırladığım kadarıyla sonrada üzerini toprakla örtüyorlar bitti gitti sonrada bitkiler toprak su zehirlenmeye devam peki o uzmanlar ne yapacakmış 35 milyar doları insanların kişisel ve sağlık ihtiyaçları için mi kullanacaklar!?
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axaxa 2 yıl
Adamlarda yerde yok temizleyip otursunlar işte.
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Hasan07-36 2 yıl
Anlamadığım nokta santralin tamamen arındırılması için 35 milyar dolar biraz uçuk bir rakam değil mi? Helikopterle santralin bulunduğu tüm alanı betona gömseler bile daha ucuz olur gibi geliyor bana.
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Turkforce 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36
Anlamadığım nokta santralin tamamen arındırılması için 35 milyar dolar biraz uçuk bir rakam değil mi? Helikopterle santralin bulunduğu tüm alanı betona gömseler bile daha ucuz olur gibi geliyor bana.

Vakti olan için güzel bir kaynak;
Çernobilde kapatma çalışması yapanların 10 dakika gibi sürelerde öldüğü bilgisi yeter herhalde.
Özel robotların dayanamadığı ortamda helikopterlerin rahatlıkla çalışabileceğini düşünmek biraz abartı olur.
angelfire.com/...
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BekirTemel 2 yıl
Japonya mutlaka bir plan dahilinde bu işlere izin veriyordur,
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