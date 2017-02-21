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Elextra'nın elektrikli süper otomobili 0'dan 100'e 2,3 saniyede çıkacak

Yeni bir elektrikli araç start-up firması önümüzdeki ay Cenevre'de boy göstermeye hazırlanıyor. Elextra isimli firmanın aracı 100 km/h hızlanmasını 2,3 saniyede tamamlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektrikli araç dünyasına adım atmayı hedefleyen bir başka start-up firması gelecek ay düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı tamamen elektrikli süper otomobili ile Tesla'ya meydan okuyacak. Dört kapılı, dört koltuklu ve dört tekerden çekişli olan Elextra elektrikli süper otomobili, geliştiricilerinin belirttiğine göre 0-100 km/h hızlanmasını 2,3 saniyede tamamlıyor.
Tesla Model S P100D'nin MotorTrend dergisinin testinde ortaya koyduğı 2,28 saniyelik 0-100 km/h hızlanması göz önüne alındığında, Elextra'nın Tesla'ya ciddi bir rakip olacağı söylenebilir. Audi R8 Plus'ın 100 km/h hıza ulaşabilmesi 3,2 saniye sürerken, McLaren P1 için ise bu süreç 2,5 saniye sürüyor. Bu değerler göz önüne alındığında yeni nesil elektrikli araçların, geleneksel süper otomobilleri giderek utanç verici hale getirdiği görülüyor.
Elextra'nın arkasında Danimarkalı bir girişimci olan Poul Sohl ve İsviçreli tasarımcısı Robert Palm yer alırken, Elextra'nın temelinde, günümüzün en gelişmiş teknolojileri ile geçmişin en heyecan verici İtalyan süper otomobillerini anımsatan saf çizgileri birleştirme fikri yatıyor. Almanya'nın Stuttgart kentinde üretilecek, ancak İsviçre'de tasarlanan ilk Elextra modelinin, Tesla'dan daha seçkin olması ve sadece 100 adet ile sınırlı üretimi olması bekleniyor.
Şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla resim ve bilgi yayınlanacağını belirtirken, potansiyel yatırımcıları da temasa geçmeye davet ediyor.

http://www.motor1.com/news/136615/elextra-production-electric-supercar/ Yorum Yaz
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SCWS 2 yıl en beğenilen
"Bu değerler göz önüne alındığında yeni nesil elektrikli araçların, geleneksel süper otomobilleri giderek utanç verici hale getirdiği görülüyor." Teslanın sitesinde 112 km üstü hızda gidildiği takdirde öngörülen menzil değerlerini bile vermemişler, asıl utanç veren bence bu, yüksek devir pilin düşmanı, hem hızlı bitiriyor hem de ömrünü tüketiyor, 0-60 çıktın ondan sonrası? Bunları geçtim otomobil performansını sırf 0-100'den ibaret olduğunu sananlar çok, tek başına hızlanma sadece drag yarışlarında işe yarar, ayrıca unutmayın elektrikli otomobiller şuan emekleme aşamasında her gün yapılan haberlerle gaza gelip bu otomobilleri camianın kralı falan sanmayın, benim görüşüm elektrik motorunun günümüzde super sınıf araçlar için kalkış desteği, normal araçlarda ise ekonomi amacıyla kullanılması daha mantıklı.
İlla 0-60 ise benzinliye örnek boss mustang 1.9 saniye performansı var.
"Bu değerler göz önüne alındığında yeni nesil elektrikli araçların, geleneksel süper otomobilleri giderek utanç verici hale getirdiği görülüyor."Tesl...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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TheCaliph_ 2 yıl
2 Dünya Savaşı çıkmadan önce Elektrikli araçlar bir numaraydı . 1 . Dünya Savaşı sonunda otomobil fuarında 1 tane elektrikli araç kalmamıştı . Peki neden ? O zaman da bataryalar kötüydü menzil yetmiyordu güçsüz kalıyordu araçlar . Ancak tek sebep bunlar mı ?
1970 te petrol krizi çıktı yine Elektriğe yöneldik . Bunlar size normal geliyor olabilir Ancak birileri çok güzel zengin oldu .
Şimdi o birileri Petrolden elektriğe geçti veya alternatif yakıt hücrelerine yatırım yaptı onun ekmeğini bu reklamlarla yiyecek .
Bu forumda da editörlerin çoğu COPY PASTE yaptığından Elektrikli araçlar muaazzam manyak bir şey sanılıyor .
Elektrik motorları Torku 0 RPM den itibaren maksimumda verir zaten ideal motor grafiğine yakındır . Ancak Base speedinden sonra her motor için farklıdır neyse o RPM den sonra TORK düşer Güç sabit kalır .
Çeyrek mil yarışları yaptırıp aaa TESLA , FERRARİ'yi tokatladı oluyor .
Ha madem böyle saçmalayacağız o zaman şöyle söyleyeyim TESLA kullanıcısı Nurburgring de 8.50 yapmış mesela ama ortalama bir Leon Cupra kullanıcısı 8 dakika 20 saniye civarında yapabilir ki profesyonel sürüc 7.52 falan yapmıştı . Leon Cupra 0-100 6.1 saniye.
Hadi buyrun saçmaalayacaksak SEAT reklamı yapayım ben de
Şu unutulmasın içten yanmalı motorlar çok verimsiz elbet bir zaman gelecek hepsi çöpe atılacak ancak Elektrikli araçlardan ( bataryalı olan )ziyade bunu Hidrojen yakıt hücreleri yapacak belki bataryalı olan da yapabilir hiç belli olmaz .
2 Dünya Savaşı çıkmadan önce Elektrikli araçlar bir numaraydı . 1 . Dünya Savaşı sonunda otomobil fuarında 1 tane elektrikli araç kalmamıştı . Peki neden ? O z...
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mugurgok 2 yıl
Elantra diye okudum =)
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xmen121 2 yıl
Oldukça hızlı
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JoeyBane 2 yıl
daha 40 firin ekmek yemeleri lazim
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travers 2 yıl
O kadar ağırlığı süperspor arabalar koyun bakalım kaç saniyede 100 görüyor. Hızlı kalkış için tutunma çok önemlidir. Ağırlık direk olarak tutunmayı olumlu yönde etkiler. Ama gel gelelim 100 ve sonrası için teslanın ensesine 5 kere tokat vurur utangaç süpersporlar.
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BlackGhost12 2 yıl
Arkadaş her hafta yeni elektrikli araç çıkar oldu.
Bizim cadillac nerde kaldı ya? O da elektrik ile çalışacaktı.
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muratalagoz 2 yıl
isterse 0.01 sn de çıksın o ivmelenmeyi ömür boyu yaşayamadıktan sonra hiç önemi yok
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mokinto 2 yıl
Editör kardeş küçük bir düzeltme. 2,28 0-100 km değil 0-60 mil.
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trktlh 2 yıl
Elektrikli süpürge diye okudum
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TheCaliph_ 2 yıl
2 Dünya Savaşı çıkmadan önce Elektrikli araçlar bir numaraydı . 1 . Dünya Savaşı sonunda otomobil fuarında 1 tane elektrikli araç kalmamıştı . Peki neden ? O zaman da bataryalar kötüydü menzil yetmiyordu güçsüz kalıyordu araçlar . Ancak tek sebep bunlar mı ?
1970 te petrol krizi çıktı yine Elektriğe yöneldik . Bunlar size normal geliyor olabilir Ancak birileri çok güzel zengin oldu .
Şimdi o birileri Petrolden elektriğe geçti veya alternatif yakıt hücrelerine yatırım yaptı onun ekmeğini bu reklamlarla yiyecek .
Bu forumda da editörlerin çoğu COPY PASTE yaptığından Elektrikli araçlar muaazzam manyak bir şey sanılıyor .
Elektrik motorları Torku 0 RPM den itibaren maksimumda verir zaten ideal motor grafiğine yakındır . Ancak Base speedinden sonra her motor için farklıdır neyse o RPM den sonra TORK düşer Güç sabit kalır .
Çeyrek mil yarışları yaptırıp aaa TESLA , FERRARİ'yi tokatladı oluyor .
Ha madem böyle saçmalayacağız o zaman şöyle söyleyeyim TESLA kullanıcısı Nurburgring de 8.50 yapmış mesela ama ortalama bir Leon Cupra kullanıcısı 8 dakika 20 saniye civarında yapabilir ki profesyonel sürüc 7.52 falan yapmıştı . Leon Cupra 0-100 6.1 saniye.
Hadi buyrun saçmaalayacaksak SEAT reklamı yapayım ben de
Şu unutulmasın içten yanmalı motorlar çok verimsiz elbet bir zaman gelecek hepsi çöpe atılacak ancak Elektrikli araçlardan ( bataryalı olan )ziyade bunu Hidrojen yakıt hücreleri yapacak belki bataryalı olan da yapabilir hiç belli olmaz .
1 Yanıt Yanıtla +11
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Rust in Peace 2 yıl TheCaliph_
TheCaliph_

Şu unutulmasın içten yanmalı motorlar çok verimsiz elbet bir zaman gelecek hepsi çöpe atılacak ancak Elektrikli araçlardan ziyade bunu Hidrojen yakıt hücreleri yapacak belki elektrik de yapabilir hiç belli olmaz .

Hidrojen yakıtlı araçlar gücünü elektrik motorundan almıyor mu?
2 Yanıt Yanıtla
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SCWS 2 yıl en beğenilen
"Bu değerler göz önüne alındığında yeni nesil elektrikli araçların, geleneksel süper otomobilleri giderek utanç verici hale getirdiği görülüyor." Teslanın sitesinde 112 km üstü hızda gidildiği takdirde öngörülen menzil değerlerini bile vermemişler, asıl utanç veren bence bu, yüksek devir pilin düşmanı, hem hızlı bitiriyor hem de ömrünü tüketiyor, 0-60 çıktın ondan sonrası? Bunları geçtim otomobil performansını sırf 0-100'den ibaret olduğunu sananlar çok, tek başına hızlanma sadece drag yarışlarında işe yarar, ayrıca unutmayın elektrikli otomobiller şuan emekleme aşamasında her gün yapılan haberlerle gaza gelip bu otomobilleri camianın kralı falan sanmayın, benim görüşüm elektrik motorunun günümüzde super sınıf araçlar için kalkış desteği, normal araçlarda ise ekonomi amacıyla kullanılması daha mantıklı.
İlla 0-60 ise benzinliye örnek boss mustang 1.9 saniye performansı var.
2 Yanıt Yanıtla +17
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tekirkara 2 yıl SCWS
Orijinalden alıntı: SCWS
"Bu değerler göz önüne alındığında yeni nesil elektrikli araçların, geleneksel süper otomobilleri giderek utanç verici hale getirdiği görülüyor." Teslanın sitesinde 112 km üstü hızda gidildiği takdirde öngörülen menzil değerlerini bile vermemişler yüksek devir pilin düşmanı, hem hızlı bitiyor hem ömrünü tüketiyor, 0-60 çıktın ondan sonrası? Bunları geçtim otomobil performansını sırf 0-100'den ibaret olduğunu sananlar çok, tek başına hızlanma sadece drag yarışlarında işe yarar, ayrıca unutmayın elektrikli otomobiller şuan emekleme aşamasında her gün yapılan haberlerle gaza gelip bu otomobilleri camianın kralı falan sanmayın, benim görüşüm elektrik motorunun günümüzde super sınıf araçlar için kalkış desteği için, normal araçlarda ise ekonomi amacıyla kullanılması daha mantıklı.
İlla 0-60 ise benzinliye örnek boss mustang 1.9 saniye performansı var.

Atma arkadaşım hangi mustang çıkar o hıza.
1 Yanıt Yanıtla
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AKTeknisyen 2 yıl SCWS
SCWS

"Bu değerler göz önüne alındığında yeni nesil elektrikli araçların, geleneksel süper otomobilleri giderek utanç verici hale getirdiği görülüyor." Teslanın sitesinde 112 km üstü hızda gidildiği takdirde öngörülen menzil değerlerini bile vermemişler, asıl utanç veren bence bu, yüksek devir pilin düşmanı, hem hızlı bitiriyor hem de ömrünü tüketiyor, 0-60 çıktın ondan sonrası? Bunları geçtim otomobil performansını sırf 0-100'den ibaret olduğunu sananlar çok, tek başına hızlanma sadece drag yarışlarında işe yarar, ayrıca unutmayın elektrikli otomobiller şuan emekleme aşamasında her gün yapılan haberlerle gaza gelip bu otomobilleri camianın kralı falan sanmayın, benim görüşüm elektrik motorunun günümüzde super sınıf araçlar için kalkış desteği, normal araçlarda ise ekonomi amacıyla kullanılması daha mantıklı.
İlla 0-60 ise benzinliye örnek boss mustang 1.9 saniye performansı var.



112 km değil.120 km lik bir sınır var ve yanlış bilmiyorsam bu bir çok ülkede (biz dahil) yasal üst limit.Bundan fazlasını vermek teknik olarak doğru ise de yasal olarak mümkün olmayabilir.Yada sıkıntıya sokabilir.

Ayrıca (Tesla'dan yola çıkarsak) bu araçlar hız yada drag yarışı arabası değil malumunuz.Bildiğimiz aile tipi sedan (Model S) Arabanın asıl hitap ettiği nokta burası sadece yapısı itibarı ile büyük bir performansda getirdiği için sağda solda hızlanma verileri haber oluyor.Hatta P takısını taşıyan ve performanslı modeli istemeyen kişiler için menzili daha uzun modelleri sunuyor Tesla.Diğer üreticiler (Bolt gibi) zaten bu tür bir odaklanma yaşamıyor bile ama bir bolt bile çoğu araçtan iyi bir güç performansı sunuyor (0-60 mil 6.5 saniye).Bunlar yapılarının getirdiği avantaj ama nihayetinde bu araçlar günlük kullanım araçları.Buna böyle bakmak lazım.Süpercar seviyesinde ki araçlar içinde içten yanmalılarla kıyaslanacaksa da Tesla araçları yada Bolt gibi modeller değil aynı sınıfta ve aynı yere hitap eden Rimac gibi araçlarla ile kıyaslanmalı.

Hibrit model öneriniz ise bana çok makul gelmiyor. (Genel olarak Hibritler makul gelmiyor).Türk insanının arabalara bakış mantığı dünya genelinden biraz daha ayrı.Biz kırk yılda bir lazım olacak bir şeyi mutlaka isterken bir yabancı daha makul bakabiliyor.Örneklemek gerekirse forumdan da anlaşılacağı üzere bizde 1000 km altında ki menzil herkesi rahatsız esiyor ve sanki kısıtlı bir özellikmiş gibi bakılıyor bu menzilin altına.Halbuki bir yabancı için günlük ihtiyacı daha önemli ki ortalamaya vurunca günlük KM ihtiyacı en fazla 200 km civarında normali ise 60 km falandı herhalde ki bu bile senede ortalama 20 Bin km yapıyor.Günlük ortalaması 100 km olan bir insan senede 36 bin km yapar ki bunu yapan sürücü miktarı %25 bile yoktur.

Olaya böyle bakınca Hibrite gerek yok.Uzun menziller içinde araçtan ziyade altyapıyı kurmak gerek.Günü geldiğinde Şarj istasyonları petrol istasyonları gibi yaygınlaşırsa menzil diye bir problemde kalmayacak.Hatta yine Tesla'dan örnek vermek gerekirse adamların Türkiye vizyonunda 9 adet istasyon kurma planları var ve bu kadar istasyonla bile nerede ise Türkiye'nin batı kısmını komple gezebileceksiniz.

Son olarak Otomotiv eğitimi almış biri olarak benim bakış açım ise Tam elektrikli araçlar daha camianın kralı değiller ama şu anda camianın prensi konumundalar.Çok uzak olmayan bir tarihtede (10 sene içinde) camiadaki tüm kralları yerinden edip o tahta kurulacaklardır.
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Moueson 2 yıl
Tesla bu işin babasıdır. elextra anca teslanın çakması olur ve herkes bilirki taklitler asıllarını yaşatır.
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