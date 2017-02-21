Elextra'nın elektrikli süper otomobili 0'dan 100'e 2,3 saniyede çıkacak

Elektrikli araç dünyasına adım atmayı hedefleyen bir başka start-up firması gelecek ay düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı tamamen elektrikli süper otomobili ile Tesla'ya meydan okuyacak. Dört kapılı, dört koltuklu ve dört tekerden çekişli olan Elextra elektrikli süper otomobili, geliştiricilerinin belirttiğine göre 0-100 km/h hızlanmasını 2,3 saniyede tamamlıyor.

Tesla Model S P100D'nin MotorTrend dergisinin testinde ortaya koyduğı 2,28 saniyelik 0-100 km/h hızlanması göz önüne alındığında, Elextra'nın Tesla'ya ciddi bir rakip olacağı söylenebilir. Audi R8 Plus'ın 100 km/h hıza ulaşabilmesi 3,2 saniye sürerken, McLaren P1 için ise bu süreç 2,5 saniye sürüyor. Bu değerler göz önüne alındığında yeni nesil elektrikli araçların, geleneksel süper otomobilleri giderek utanç verici hale getirdiği görülüyor.

Elextra'nın arkasında Danimarkalı bir girişimci olan Poul Sohl ve İsviçreli tasarımcısı Robert Palm yer alırken, Elextra'nın temelinde, günümüzün en gelişmiş teknolojileri ile geçmişin en heyecan verici İtalyan süper otomobillerini anımsatan saf çizgileri birleştirme fikri yatıyor. Almanya'nın Stuttgart kentinde üretilecek, ancak İsviçre'de tasarlanan ilk Elextra modelinin, Tesla'dan daha seçkin olması ve sadece 100 adet ile sınırlı üretimi olması bekleniyor.

Şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla resim ve bilgi yayınlanacağını belirtirken, potansiyel yatırımcıları da temasa geçmeye davet ediyor.

http://www.motor1.com/news/136615/elextra-production-electric-supercar/