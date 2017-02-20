Ssangyong 7 koltuklu XAVL SUV konseptine ait ilk görselleri yayınladı

Ssangyong, yeni XAVL SUV konseptinin ilk görsellerini önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarında yapacağı kamuoyuna tanıtım öncesinde yayınladı. Yedi koltuklu XAVL, 2015 Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılan beş koltuklu XAV konseptinin bir çeşit elden geçirilmiş versiyonu ve aracın 1990'lı yıllardaki 2. nesil Korando modelinden esinlendiği belirtiliyor.

Yeni konsept, bağlı araç teknolojisi ve dijital ekran ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmakla birlikte araç, Ssangyong'un belirttiğine göre sürücü ve yolcuların yanında yayalara yönelik de yeni güvenlik özellikleriyle geliyor.

Konseptin 4630mm uzunluğunda, 1866mm genişliğinde, 1640mm yüksekliğinde olması ve 2775mm dingil mesafesine sahip olması beklenirken, bu boyutlarla araç, Skoda Kodiaq ve Nissan X-Trail gibi otomobillerle aynı klasmanda yer alacak.

Firmanın hem benzinli hem de dizel motorlarının seçenekler arasında sunulacağı yeni SUV'un Ssangyong model serisinde yeni Korando'nun üstünde ancak gelecek olan Rexton'un altında yer alması planlanıyor.

Önümüzdeki ay Cenevre'de tanıtılacak XAVL konseptinin üretim kararı çıkması halinde 2020'den önce yollarda olması pek de olası değil.

http://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/ssangyong-xavl-concept-previews-new-seven-seat-suv