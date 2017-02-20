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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ssangyong 7 koltuklu XAVL SUV konseptine ait ilk görselleri yayınladı

Cenevre Otomobil Fuarına az bir süre kala firmaların fuarda tanıtacağı modeller netleşmeye başladı. SsangYong, Cenevre'de tanıtacağı konsept aracının ilk görüntülerini yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ssangyong, yeni XAVL SUV konseptinin ilk görsellerini önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarında yapacağı kamuoyuna tanıtım öncesinde yayınladı. Yedi koltuklu XAVL, 2015 Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılan beş koltuklu XAV konseptinin bir çeşit elden geçirilmiş versiyonu ve aracın 1990'lı yıllardaki 2. nesil Korando modelinden esinlendiği belirtiliyor.
Yeni konsept, bağlı araç teknolojisi ve dijital ekran ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmakla birlikte araç, Ssangyong'un belirttiğine göre sürücü ve yolcuların yanında yayalara yönelik de yeni güvenlik özellikleriyle geliyor.
Konseptin 4630mm uzunluğunda, 1866mm genişliğinde, 1640mm yüksekliğinde olması ve 2775mm dingil mesafesine sahip olması beklenirken, bu boyutlarla araç, Skoda Kodiaq ve Nissan X-Trail gibi otomobillerle aynı klasmanda yer alacak.
Firmanın hem benzinli hem de dizel motorlarının seçenekler arasında sunulacağı yeni SUV'un Ssangyong model serisinde yeni Korando'nun üstünde ancak gelecek olan Rexton'un altında yer alması planlanıyor.
Önümüzdeki ay Cenevre'de tanıtılacak XAVL konseptinin üretim kararı çıkması halinde 2020'den önce yollarda olması pek de olası değil.

http://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/ssangyong-xavl-concept-previews-new-seven-seat-suv Yorum Yaz
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StarSOzi 2 yıl en beğenilen orientem
orientem

Şu fotoğrafları galeri şeklinde sunmasanız artık illa yer kaplamasın istiyosanız spoiler tuşu tarzı bir şey koyun açınca yukardan aşağı bakalım fotoğraflara.

Formun altyapısı fi tarihinden kalma olduğundan kaynatlanıyor o aldırma :) baksana yöneticiler sırf google aramalarında bulunabilirlik düzeyi çok yüksek olduğundan alt yapıyı değiştiremiyor ve buna paralel bir mobil uygulama bile geliştiremiyorlar malesef webtekno saolsun eksiklerini cok güzel kaatıyor buranın :)
orientemŞu fotoğrafları galeri şeklinde sunmasanız artık illa yer kaplamasın istiyosanız spoiler tuşu tarzı bir şey koyun açınca yukarda...
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orientem 2 yıl
Şu fotoğrafları galeri şeklinde sunmasanız artık illa yer kaplamasın istiyosanız spoiler tuşu tarzı bir şey koyun açınca yukardan aşağı bakalım fotoğraflara.
1 Yanıt Yanıtla +11
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senjido 2 yıl
önden skoda kodiaq ı andırmış.
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parietale 2 yıl
İç mekanı CHR ye benzettim.
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TurkTime 2 yıl
Şişirilmiş Tivoli
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SDLGranada 2 yıl
Aman Allah ım araç çok iğrenç.
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zapi 2 yıl
Araç çok güzel, güzel bi isim koyarlar inşallah.
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haberelectro 2 yıl
Kabin BMW terk
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zeytinkoy 2 yıl
Hayret hiç kimse bişeylere benzetmemiş.
Ben fotolara bakınca içi aynı BMW 7 olmuş diye atlamıştır herkes diye düşünmüştüm
.
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Lumibrite 2 yıl
Türkiye'de şahsuvaroğlu satıyor satmasınada fiyat olarak hiç de ucuz değil.Bu gelirse büyük ihtimal x trail vs fiyatlarına satılır.
Tabi 2020 yılından sonrası ne olur bilinmez
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Kunt1903 2 yıl
Loş ışıkta çok güzel gözüken kızı, ışıklar açıldığında bune Layyn dersin ya işte öyle olmuş keşke Loş ışıkta kalsaydı hep
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tkblack 2 yıl
Bu tasarimla cikarsa tutar bu arac.
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geneva motor show, 2017 cenevre otomobil fuarı ve
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