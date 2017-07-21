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Elon Musk: New York- Washington hyperloop ağı için onay alındı

Elon Musk, New York ile Washington arasına inşa edilecek olan hyperloop tüneli için hükümetten onay alındığını açıkladı. Hyperloop ile iki nokta arasındaki uzaklık(370km) 29 dakikada katedilebilecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Beşinci ulaşım modu olarak nitelendirilen hyperloop’un fikir babası Elon Musk, ABD’deki ilk hyperloop güzergahında kazıların başlanması için hükümetten sözlü onay aldığını duyurdu. Bu onayla birlikte Elon Musk’ın trafik sorunu çözecek tüneller inşa etmesi için kurduğu kazı şirketi The Boring Company, New York ile Washington arasındaki ilk hyperloop tünelinin kazısına başlayacak. Hyperloop ile birlikte 370 kilometrelik mesafe sadece 29 dakikada gidilecek.

 

Musk’ın açıklamalarına göre hyperloop hattı New York-Philadelphia-Baltimore-Washington olmak üzere 4 duraktan oluşacak ve her durakta en az bir düzine çıkış ve asansör bulunacak. Halihazırda ABD’deki yüksek hızlı demir yolu hattı olan Acela Express ile New York- Washington yolculuğu yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Hyperloop ise saatte 1200 kilometre hıza varan bir yolculuk deneyimi vadediyor.

Resmi Onayı Bekliyor 

Tabi Musk kazıların başlaması için onay alındığını duyursa da Musk’ın bahsettiği sadece sözlü onay ve resmi onayın ne zaman alınacağı henüz belli değil. Yer altında kazı yapmak için hyperloop hattının geçeceği her eyaletin ve şehrin yetkililerinden onay almak ayrıca şehirlerdeki mühendislik odalarının da iznini almak gerekiyor ve bu sürecin oldukça uzun süreceği düşünülüyor ancak Elon Musk, işlerin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inandığını dile getirdi. Musk ayrıca onay sürecinin olabildiğince kısa sürmesi için takipçilerini, yaşadıkları şehirlerdeki/eyaletlerdeki yetkililerle iletişime geçmeye davet etti.

Beyaz Saray sözcüsü ise Musk’ın tweetleri hakkında, yetkililer ve Elon Musk arasında bugüne kadar umut verici görüşmelerin yapıldığını söylerken büyük altyapı çözümlerinin çoğu zaman özel sektörün çabası ve yaratıcılığından geldiğini ifade ederek The Boring Company’ye yeşil ışık yaktı.


https://www.engadget.com/2017/07/20/elon-musk-approval-to-build-nyc-dc-hyperloop/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 1 yıl en beğenilen
Bizim metroyu da sel aldı
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C-AyaR 1 yıl
İki yüz yıllık vakum tüplü tren fikrinin babası hangi ara Elon Musk oldu?
Kendi ülkesinde bile bu kadar desteksiz sallanmıyor.
Treni de icat eden Elon Musk olmasın?
İki yüz yıllık vakum tüplü tren fikrinin babası hangi ara Elon Musk oldu?Kendi ülkesinde bile bu kadar desteksiz sallanmıyor.Treni de icat eden Elon Mu...
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Zuhasiberepe 1 yıl
Adamlar işi aşmış bizimkiler de hala rx 480 kaça satarım hesabında.
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tufanumur12 1 yıl
adam parayı vurdu. Trumpda ortak olur ihaleye abd'nin dolarlarını alırlar. ;Sonra bizdeki dolar 15 tl olur
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SEO-Uzmanı 1 yıl
100 yıldan fazladır bilinen bir teknik olmasına rağmen ciddi bir yatırımcı desteği bulamamış bir projeydi ! ama lakin hava direncinden daha önemlisi taşınan yükü taşımak için harcanan enerji açısından japonların havada giden treni zaten hava direncine karşı özel olarak yapılmış olduğunu düşünürsek ! kapalı alan tünel sistemler içinde hava sürtünmesi aynı zamanda olası sürtünmede oluşan ısıyı dağıtan bir sistem eğer manyetik alanla havada giden bir sistem değil ise olası yangın riskleri havasız ortamda artacaktır. şimdi havasız alanda yangınmı çıkar diyenlere ! vagonların içinde insan ve haliyle hava var !!!
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Lorenzo__ 1 yıl
Hava taşımacılığının sonu mu geliyor acaba.
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Dodge 1 yıl
Başka bir gerçekleşmeyi bekleyen Elon Musk projesi daha.
Umaarım ölmeden önce sunduğu fikirlerin birini gerçekleştirmeyi başarır.
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Grkwnxs 1 yıl Dodge
Dodge
Başka bir gerçekleşmeyi bekleyen Elon Musk projesi daha.
Umaarım ölmeden önce sunduğu fikirlerin birini gerçekleştirmeyi başarır.

Adamın projeleri çok basitmiş gibi konuşmuşsun Tesla da SpaceX de Dünya da daha önce denememiş şeyleri başardı.
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Kerim5100 1 yıl
Bizim havuzlu metrolarımızı kıskanıyorlar :/
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gumusok 1 yıl
haberdeki resimde "the boring company" yazmsı da ayrı anlamlı olmuş.
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CWaRRioR 1 yıl en beğenilen
Bizim metroyu da sel aldı
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Zuhasiberepe 1 yıl
Adamlar işi aşmış bizimkiler de hala rx 480 kaça satarım hesabında.
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C-AyaR 1 yıl
İki yüz yıllık vakum tüplü tren fikrinin babası hangi ara Elon Musk oldu?
Kendi ülkesinde bile bu kadar desteksiz sallanmıyor.
Treni de icat eden Elon Musk olmasın?
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Burkiling 1 yıl C-AyaR
200 yıllık vakum tüplü trenin 200 yıldır insanoğluna ne faydası olabilmiş? Düşünmek ve hayata geçirmek farklı şeyler, yapılan işi küçümsemeye bayılıyoruz, ben Ankara Keçiören'de oturuyorum ve Nuh gününden kalma metromuzun bitmesi 12-sene sürdü, topu topu 8 durak. Yapım aşamasında kotta oturan insanların evlerinin içine girdi makineler, insanlara gizliden tazminat ödendi ve nihayetinde şehir merkezi olan Kızılay veya Ulus'a bile durağı olmayan, eski, gereksiz bir metromuz oldu. Adam en azından sevgilileri veya hırsızlıkları ile değil ütopik fikirleri ile gündeme geliyor kaldı ki başardığı şeyler de var.
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