Elon Musk: New York- Washington hyperloop ağı için onay alındı

Beşinci ulaşım modu olarak nitelendirilen hyperloop’un fikir babası Elon Musk, ABD’deki ilk hyperloop güzergahında kazıların başlanması için hükümetten sözlü onay aldığını duyurdu. Bu onayla birlikte Elon Musk’ın trafik sorunu çözecek tüneller inşa etmesi için kurduğu kazı şirketi The Boring Company, New York ile Washington arasındaki ilk hyperloop tünelinin kazısına başlayacak. Hyperloop ile birlikte 370 kilometrelik mesafe sadece 29 dakikada gidilecek.

Musk’ın açıklamalarına göre hyperloop hattı New York-Philadelphia-Baltimore-Washington olmak üzere 4 duraktan oluşacak ve her durakta en az bir düzine çıkış ve asansör bulunacak. Halihazırda ABD’deki yüksek hızlı demir yolu hattı olan Acela Express ile New York- Washington yolculuğu yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Hyperloop ise saatte 1200 kilometre hıza varan bir yolculuk deneyimi vadediyor.

Resmi Onayı Bekliyor

Tabi Musk kazıların başlaması için onay alındığını duyursa da Musk’ın bahsettiği sadece sözlü onay ve resmi onayın ne zaman alınacağı henüz belli değil. Yer altında kazı yapmak için hyperloop hattının geçeceği her eyaletin ve şehrin yetkililerinden onay almak ayrıca şehirlerdeki mühendislik odalarının da iznini almak gerekiyor ve bu sürecin oldukça uzun süreceği düşünülüyor ancak Elon Musk, işlerin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inandığını dile getirdi. Musk ayrıca onay sürecinin olabildiğince kısa sürmesi için takipçilerini, yaşadıkları şehirlerdeki/eyaletlerdeki yetkililerle iletişime geçmeye davet etti.

Beyaz Saray sözcüsü ise Musk’ın tweetleri hakkında, yetkililer ve Elon Musk arasında bugüne kadar umut verici görüşmelerin yapıldığını söylerken büyük altyapı çözümlerinin çoğu zaman özel sektörün çabası ve yaratıcılığından geldiğini ifade ederek The Boring Company’ye yeşil ışık yaktı.

https://www.engadget.com/2017/07/20/elon-musk-approval-to-build-nyc-dc-hyperloop/