    Elon Musk’ın xAI girişiminin kurucusu şirketten ayrıldı

    xAI’ın kurucu ortağı Igor Babuschkin, Elon Musk ile 2023’te kurduğu şirketten ayrıldı. Babuschkin, kendi girişimiyle AI güvenliği ve insanlığın ilerlemesine odaklanacak.

    Elon Musk’ın xAI girişiminin kurucusu şirketten ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zeka odaklı girişimi xAI’ın kurucu ortaklarından Igor Babuschkin şirketten ayrıldığını duyurdu. Babuschkin, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Bugün, 2023 yılında Elon Musk ile birlikte kurduğum xAI'da son günümdü” ifadelerini kullandı. Babuschkin, xAI’da mühendislik ekiplerine liderlik etmiş ve şirketi, kuruluşunun sadece birkaç yılı içinde Silikon Vadisi’nin önde gelen yapay zeka model geliştiricilerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmuştu.

    xAI, liderlerinden biri kaybetti

    “Elon ile ilk tanıştığım günü hala hatırlıyorum, saatlerce yapay zeka ve geleceğin neler getirebileceği hakkında konuştuk. İkimiz de farklı bir misyonu olan yeni bir yapay zeka şirketine ihtiyaç olduğunu hissettik” diyen Babuschkin, xAI'dan ayrılıp kendi risk sermayesi şirketi Babuschkin Ventures adında kendi yapay zeka girişimini kuruyor. Babuschkin Ventures, AI güvenliği ve insanlığın ilerlemesine odaklanacak.

    Musk ise Babuschkin’i ayrılığı sonrasında kendisine “xAI'ın kurulmasına yardımcı olduğun için teşekkürler! Sen olmasaydın bu noktaya gelemezdik” dedi.

    xAI’ı kurmadan önce Babuschkin, Google DeepMind’da AlphaStar üzerinde çalışan araştırma ekibinin bir parçasıydı. AlphaStar, 2019’da video oyunu StarCraft’ta üst düzey oyuncuları mağlup edebilen bir yapay zekâ sistemi olarak dikkat çekmişti. Ayrıca ChatGPT piyasaya sürülmeden önce OpenAI’da araştırmacı olarak görev yapmıştı.

    Babuschkin’in ayrılığı, xAI için oldukça çalkantılı geçen birkaç ayın ardından geldi. Şirketin AI sohbet robotu Grok, bazı tartışmalı sorulara yanıt verirken Musk’ın kişisel görüşlerini referans göstermesi, antisemitik söylemlerde bulunması ve kendisine “Mechahitler” adını vermesi gibi olaylarla gündeme gelmişti. En son olarak, Grok’a eklenen yeni bir özellik sayesinde kullanıcıların Taylor Swift gibi ünlülerin AI tarafından üretilmiş çıplak videolarını oluşturabilmesi tepkilere yol açmıştı.

    Tüm bu skandallar xAI’ın modellerinin performansını zaman zaman gölgede bıraktı. Zira şirketin modelleri OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic’in modelleriyle kıyaslandığında birçok kıyaslama testinde öncü konumda bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
