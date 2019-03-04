Elon Musk, Tesla Model Y'nin tanıtım tarihini açıkladı

Tam Boyutta Gör

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın gündemi şu sıralar oldukça yoğun. Hatırlayacağınız üzere şirket geçtiğimiz günlerde 35 bin dolarlık Tesla Model 3’ün satışına başlamış ve tüm modellerini sadece online olarak satma kararı almıştı. Elon Musk’tan Tesla hayranlarının merakla beklediği bir duyuru daha geldi. Musk, Tesla Model Y’nin 14 Mart’ta tanıtılacağını açıkladı.

Tesla CEO’su Elon Musk bundan yaklaşık bir yıl önce Model Y’nin Mart 2019’da tanıtılabileceğini belirtmiş fakat aradan geçen uzun sürede kesin bir tarih vermekten kaçınmıştı. Musk bugün yaptığı açıklamada Tesla Model Y’nin Los Angeles’taki Tesla Design Studio’da yapılacak bir etkinlikle tanıtılacağını belirtti. Tesla Model Y, Model 3’ü baz alan elektrikli bir crossover olarak karşımıza çıkacak.

Elon Musk’ın açıklamasına göre Model Y, baz aldığı Model 3’ten %10 civarında daha büyük olacak. Model 3’ten %10 daha maliyetli olması beklenen elektrikli crossover, aynı batarya seçeneğiyle biraz daha az menzil sunacak. Tasarım olarak Model 3’e çok benzeyeceği söylenen Model Y’ye Falcon Wing Doors adı verilen yukarı doğru açılan kapılar bulunmayacak.

Tesla Model Y’nin tasarımı ve tüm teknik detayları 14 Mart tarihindeki etkinlikte belli olacak. Etkinliğe katılanlar test sürüşü için hazırlanan Model Y prototiplerini tecrübe etme şansı yakalayacak.



