Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

Tam Boyutta Gör

Farklı hayat tarzı ve fikirleriyle sürekli gündemde kalmayı başaran SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, Tesla otomobillerinde oynanabilen “Atari Klasikleri” dışında “Cuphead” adlı platform oyununun da araçlarda oynanabilir hale geleceğini açıklamıştı.

E3 2019 fuarında Bethesda’dan Todd Howard ile birlikte sahne alan CEO bu sefer de Fallout:Shelter’ın araçlarda oynanabileceğini duyurdu.

Fallout:Shelter’ın dışında Tesla otomobillerde oynanabilecek diğer yeni oyun ise Beach Buggy Racing 2: Tesla Edition olacak. Oyunların birçoğunun direksiyon vasıtasıyla oynanabileceğini de hatırlatalım

Bu duyuruyla birlikte en az dokuz oyuna sahip olan Tesla otomobilleri yakında taşınabilir oyun konsolu kavramına, “sürülebilir oyun konsolu” kavramını da ekleyebilir.

Araçlar sadece park halindeyken oynanabilen oyunlara aşağıda göz atabilirsiniz.

9. "Super Breakout"

8. "Cuphead"

7. "Centipede"

6. "Missile Command"

5. "Lunar Lander"

4. "Beach Buggy Racing 2"

3. "Fallout Shelter"

2. "Asteroids"

1. "Tempest"

https://www.businessinsider.in/Elon-Musk-just-revealed-more-video-games-coming-to-Tesla-cars-heres-the-full-list-so-far/5-Lunar-Lander/slideshow/69780331.cms