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Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

Elon Musk E3 2019 fuarında Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı. Otomobilleri konsola çevirmeye niyetli olan CEO'nun paylaştığı oyunlar ve diğerleri haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı
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Farklı hayat tarzı ve fikirleriyle sürekli gündemde kalmayı başaran SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, Tesla otomobillerinde oynanabilen “Atari Klasikleri” dışında “Cuphead” adlı platform oyununun da araçlarda oynanabilir hale geleceğini açıklamıştı.

E3 2019 fuarında Bethesda’dan Todd Howard ile birlikte sahne alan CEO bu sefer de Fallout:Shelter’ın araçlarda oynanabileceğini duyurdu.

Fallout:Shelter’ın dışında Tesla otomobillerde oynanabilecek diğer yeni oyun ise Beach Buggy Racing 2: Tesla Edition olacak. Oyunların birçoğunun direksiyon vasıtasıyla oynanabileceğini de hatırlatalım

Bu duyuruyla birlikte en az dokuz oyuna sahip olan Tesla otomobilleri yakında taşınabilir oyun konsolu kavramına, “sürülebilir oyun konsolu”  kavramını da ekleyebilir.

Araçlar sadece park halindeyken oynanabilen oyunlara aşağıda göz atabilirsiniz.

9. "Super Breakout"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

8. "Cuphead"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

7. "Centipede"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

6. "Missile Command"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

5. "Lunar Lander"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

4. "Beach Buggy Racing 2"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

3. "Fallout Shelter"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

2. "Asteroids"

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı

1. "Tempest" 

Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı
 

https://www.businessinsider.in/Elon-Musk-just-revealed-more-video-games-coming-to-Tesla-cars-heres-the-full-list-so-far/5-Lunar-Lander/slideshow/69780331.cms Yorum Yaz
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Hobar 1 hf. en beğenilen
Stadia bunda çalışsa çok acayip olabilir.
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BatuhanXxX 1 hf.
Forza yada Projekt Cars gibi oyunları Teslanin Direksiyon ve Pedali ile oynadığınızı düşünsenize :) tam Simülasyon keyfi. Çılgın fikirler çıkabilir.
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Six Feet Under. 1 hf.
70.000 dolara buna sahip olabiliyor bazı insanlar sırf şanslı cografyada dogdu diye. İnsan gerçekten hayret ediyor.
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AirSupport 1 hf.
Google Stadia buna entegre gelse düşünün bununla ne yarış oyunları oynanır.
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Elsa 1 hf.
Arabada oynanacak oyun yapacağına arabanın oynanabileceği oyunları tanıtsalardı keşke.
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emre1393 1 hf.
çok da abartmasına gerek yok, 40-50 bin dolarlık arabayı alan adamlar nintendo switch ya da ipad alır zaten.
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BatuhanXxX 1 hf.
Forza yada Projekt Cars gibi oyunları Teslanin Direksiyon ve Pedali ile oynadığınızı düşünsenize :) tam Simülasyon keyfi. Çılgın fikirler çıkabilir.
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Ohol Oula 1 hf.
Gta 5 kaldırır mı
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Six Feet Under. 1 hf.
70.000 dolara buna sahip olabiliyor bazı insanlar sırf şanslı cografyada dogdu diye. İnsan gerçekten hayret ediyor.
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mehmetg 1 hf.
Elon Musk meğersem uygur türküymüş.
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Hobar 1 hf. en beğenilen
Stadia bunda çalışsa çok acayip olabilir.
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Mr.Data 1 hf. Hobar
Yapılabilir, ama yol boyunca kesintisiz 5G olmalı düşük gecikme için şu anda bile bazen tamamen sinyalin gittiği oluyor.
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miyavlayankirpi 1 hf.
Tek derdiniz Tesla aracınızdaki oyunlar olsun ya
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leocorte 1 hf.
Aracın çalışır durumda oynanamadığı sürece hiç bir problem teşkil etmez. Aksi durumda kırmızı ışıkta daha çok beklemeler başlar (=
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tesla motors, cuphead ve
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