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Işın izleme teknolojisine olan ilgi artıyor mu?

Geride bıraktığımız E3 2019 fuarında oldukça ilgi gören iki oyun; Cyberpunk 2077 ile Watch Dogs:Legion, ışın izleme teknolojisi desteği ile gelecek. Detaylar haberimizde.
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Ekran Kartı
Gökhan G.
Editör
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Işın izleme teknolojisine olan ilgi artıyor mu?
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Geride bıraktığımız E3 2019 fuarında gündemde olan konulardan biri de ışın izleme (ray tracing) teknolojisinin durumu ile ilgiliydi. Microsoft’un tanıtımını yaptığı gelecek nesil konsolu Xbox 2’nin (Project Scarlett) ışın izleme teknolojisine destek vereceği haberlerinin yanında RTX ekran kartı sahibi PC oyuncuları için de güzel haberler vardı.

Fuarda tanıtılan Cyberpunk 2077 ile Watch Dogs:Legion oyunlarının ışın izleme teknolojisine destek vereceğinin açıklanması, RTX ekran kartı sahiplerini için unutulmadıklarını gösteren iki mesaj oldu.

Bilindiği üzere geliştiriciler halihazırda ışın izleme teknolojisini oyun içi yansımalarda (reflections), gölgelerde (shadows), ortam aydınlatmalarında (ambient occlusion), kısmi aydınlatma (caustics) ve evrensel aydınlatmalarda (global illumination) kullanıyor. Teknoloji donanımı çok yorduğu için genelde bütün özellikler tek bir oyunda kullanılmıyor. Örneğin halihazırda ışın izleme desteği sunan Battlefield V yansımalarda, Shadow of the Tomb Raider gölgelerde ve Metro Exodus ise evrensel aydınlatmada bu teknolojiyi kullanıyor.

6 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülecek Ubisoft’un Watch Dogs:Legion’ı ile 16 Nisan 2020’de oyuncularla buluşacak olan CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’sinin ise ışın izleme teknolojisine ait hangi özellikleri kullanacağı tam olarak bilinmese de RTX kartlara olan ilginin yavaş yavaş arttığını görmek sevindirici.

Yeni nesil konsollarla birlikte iyiden iyiye popüler olacağını düşündüğümüz teknolojiye destek veren PC oyunlarına ise aşağıdaki listede göz atabilirsiniz. Listede bulunan bazı oyunlar, yayınlanmış ya da yayınlanacak yamalarla ışın izleme desteğine sahip oldu veya olacak.

Işın izleme desteği alan/alacak oyunlar:

  • Assetto Corsa Competizione
  • Atomic Heart
  • Battlefield V
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Control
  • Cyberpunk 2077
  • Enlisted
  • Justice
  • JX3
  • Mechwarrior V: Mercenaries
  • Metro Exodus
  • Project DH
  • Quake II
  • Shadow of the Tomb Raider
  • Stay in the Light
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
  • Watch Dogs: Legion
  • Wolfenstein: Youngblood

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Oguz_Cole 1 hf. en beğenilen
Evet daha gerçek bir sonuç ortaya çıkarıyor ancak oyunda açıkçası pek önemli değil hele ki performansı da etkiliyorsa ki şuanda neredeyse yarı yarıya azaltıyor. Oyunda durup dakikalarca ışıklandırma, gölgelere bakmıyorsun bir kişiye ikisinide oynatsan farkı anlamaz bile. He ileride geliştirilir sadece ışıklandırma dışında da kullanılır ve performansa etkisi oldukça az olur o zaman olabilir ki o zamanda yine alternatif olarak sunulmalı tek çözüm olarak değil. Yani kısacası demek istediğim evet animasyon film dizilerinde yıllardır kullanılıyor ancak oyun sektöründe getirdiği artılar ile götürdükleri arasında dağlar kadar fark var o yüzden şuan için kesinlikle bir ilgi olduğunu zannetmiyorum varsa da o ilgi tamamen artık meme olması yüzünden hairworks te olduğu gibi yine bir nvidia hikayesi.
Evet daha gerçek bir sonuç ortaya çıkarıyor ancak oyunda açıkçası pek önemli değil hele ki performansı da etkiliyorsa ki şuanda neredeyse yarı yarıya azaltıyor....
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SEO-Uzmanı 1 hf.
FPS ne kadar düşüyor sen bunu haber yap önce !
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DH Misafiri 3 gün
Ekrandaki görüntü ben tıkladıktan bir hafta sonra hareket ediyorsa o teknolojiye.çöp denir.Özellikle FPS oyunlarında durup bir.şey seyretmeye zamanınız olmaz.Seyrederseniz.nallarlar.Kapatacağım bir özelliğe para vermem.
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danteauditore 5 gün
Cyberpunk 2077 nin önerilen sistemi zaten min 2060 felan RTX ile 20-30 fps ye düşecek olanlara şimdiden bol sabır diliyorum

Bu teknoloji çok erken tanıtıldı. Gerçi tamamen nvidia nın 12 nm zırvası ve işgüzarlığı
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Spinata 5 gün danteauditore
öyle yazmışsınız da, hitman2 ile beraber hitman de geliyor, hiç baktınız mı? bilmiyorum, bu oyun 2016 senesinde çıkmış. Ben böyle efsane grafik görmedim. Bunlar low 2060 koymuşlar iyi güzel hoşta grafik kalitesi gerisin geriye doğru gitmese bari. planlı eskiticez diye pokunu çıkardılar.
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TORQ4k 6 gün
İyi bir oyuncu için bunlar önemsiz şeyler hatta bütün ayarları low yapar. Çocuk kandırma hikayeleri bunlar :).
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Antalyalı0304 6 gün
Bunları zamanında anlatsak deli derdi millet
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Adoring 6 gün
bu olay anca 3-4 sene sonra piyasada yaygın hale gelir suanki 2000 serisi ekran kartları bile bu özelliği açınca kartlar ölüyor
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huseyincarnege 6 gün
Watch Dogs: Legion duyunca teyze geliyo aklıma :)
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kakarikikiri 6 gün
"film kalitesinde oyun" kavramının gerçekleşebilmesi için bu teknolojinin oyun grafiklerine entegre edilmesi gerekiyordu. şuan baya ham bir teknoloji ama donanim tarafının desteğiyle vray den çıkmış render kalitesinde oyunlar görebiliriz 5-6 seneye.
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vamp 6 gün
3 kuruş bilgisiyle yorum yapan kanallar yüzünden bu teknoloji hakkında kimse doğru dürüst bir bilgiye sahip olamadı. İğrenç bir görüntünün performanslı olmasının kimseye bir faydası yoktur. Ray Trace grafik sektörünün temelidir. Bizim gibi 3d Artistler bunu size anlata anlata dillerinde tüy bitti. vizyonsuz youtuber ve bazı çok bilmiş üyeler yüzünden bizler yorum yazmaktan sıkıldık. Bu teknoloji her iki konsolunda ve amd'nin kartlarınında destekleyeceğini rtx kartlar tanıtıldığında söyledim. Bütün forum dalga geçip hakaret etti. Sonuç nedir?
Yani demem o ki anlamadığınız konularda yorum yapmanız size bugün forumda artı puanlar katar. Fakat yorumlarınızın değeri grafik sektöründe sıfırdır. Bu sebeple hiçbir üretici RT teknolojisiyle dalga geçmedi. Dalga geçen ve nvidia saçması olduğunu iddaa edenler sizler ve birkaç clickbait youtube kanalları oldular.
İğrenç görüntüde fps mi istiyorsun? Kapat RT yi. Sen zaten grafik değil fps istiyorsun. Sen zaten lowest ayara razısın.Takıl kafana göre. Biz sizinle uğraşmıyoruz. Sizin yorumunuzun değeri sıfır. Siz kendi halinizde takılın.
Şunu artık iyice anlayın. Sizin çöp grafikte ve isiklandirmada aldığınız yüksek fps zaten çöpten farkı olmayan bir görüntü gördüğünüz içindir. Kaliteli bir ışıklandırmada yani "gerçek ultra" ayarında oyunlarınız aşağıfaki gta5 gibi görünür. Çakma ultra ayarı ile gaza gelip ekran kartlarınızın 200fps verdiğini düşünerek grafik sektörünün evrimini tamamladığını falan zannetmeyin. Herşeye hazırlıklı olun. Gaza gelip Monitörünüzün çözünürlüğünü artttırmayın.
İyi forumlar

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.TT. 5 gün yeni yorumcu vamp
Ne bitmesi daha yeni başlıyoruz, kaplama kalitesi bile tam hallolmuş değil, ışın izlemeyle ilgili aynı linci farklı ortamlarda yaşamışız. Onun dışında tek söylemek istediğim bana 480p'de filmlerdeki cgi kalitesinde donanım-oyun yapsınlar tüm bu saçmalıkları elimin tersiyle bir kenara iterim.
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Jzagor 6 gün yeni yorumcu
o kadar fiyat bindirdiler RTX diye doğru dürüst kaç tane oyun var? hala yaygınlaşamadı oyunlar parayı peşin aldı nvidia
merak etmeyin sonraki nesil de daha iyi RTX performansı diyip belki de RTX olarak azıcık deneyimlediğiniz kartlarınızı yenilemenizi zorlar. hep aynı hikaye.
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KortX 6 gün Jzagor
Piyasada tek el olmanın ekmeğini yiyor.
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guzmann06 6 gün
Cberpunk, GTA6, Yeni Çıkacak Elder Scrolls oyunu ,The Vampire. Bu oyunlarda ray tracing fazla fps vern firma pazara hakim olur. Online oyunlarda çok öenmli değil.
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