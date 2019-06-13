Işın izleme teknolojisine olan ilgi artıyor mu?

Fuarda tanıtılan Cyberpunk 2077 ile Watch Dogs:Legion oyunlarının ışın izleme teknolojisine destek vereceğinin açıklanması, RTX ekran kartı sahiplerini için unutulmadıklarını gösteren iki mesaj oldu.
Bilindiği üzere geliştiriciler halihazırda ışın izleme teknolojisini oyun içi yansımalarda (reflections), gölgelerde (shadows), ortam aydınlatmalarında (ambient occlusion), kısmi aydınlatma (caustics) ve evrensel aydınlatmalarda (global illumination) kullanıyor. Teknoloji donanımı çok yorduğu için genelde bütün özellikler tek bir oyunda kullanılmıyor. Örneğin halihazırda ışın izleme desteği sunan Battlefield V yansımalarda, Shadow of the Tomb Raider gölgelerde ve Metro Exodus ise evrensel aydınlatmada bu teknolojiyi kullanıyor.
6 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülecek Ubisoft’un Watch Dogs:Legion’ı ile 16 Nisan 2020’de oyuncularla buluşacak olan CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’sinin ise ışın izleme teknolojisine ait hangi özellikleri kullanacağı tam olarak bilinmese de RTX kartlara olan ilginin yavaş yavaş arttığını görmek sevindirici.
Yeni nesil konsollarla birlikte iyiden iyiye popüler olacağını düşündüğümüz teknolojiye destek veren PC oyunlarına ise aşağıdaki listede göz atabilirsiniz. Listede bulunan bazı oyunlar, yayınlanmış ya da yayınlanacak yamalarla ışın izleme desteğine sahip oldu veya olacak.
Işın izleme desteği alan/alacak oyunlar:
- Assetto Corsa Competizione
- Atomic Heart
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Cyberpunk 2077
- Enlisted
- Justice
- JX3
- Mechwarrior V: Mercenaries
- Metro Exodus
- Project DH
- Quake II
- Shadow of the Tomb Raider
- Stay in the Light
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Watch Dogs: Legion
- Wolfenstein: Youngblood
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu teknoloji çok erken tanıtıldı. Gerçi tamamen nvidia nın 12 nm zırvası ve işgüzarlığı
Yani demem o ki anlamadığınız konularda yorum yapmanız size bugün forumda artı puanlar katar. Fakat yorumlarınızın değeri grafik sektöründe sıfırdır. Bu sebeple hiçbir üretici RT teknolojisiyle dalga geçmedi. Dalga geçen ve nvidia saçması olduğunu iddaa edenler sizler ve birkaç clickbait youtube kanalları oldular.
İğrenç görüntüde fps mi istiyorsun? Kapat RT yi. Sen zaten grafik değil fps istiyorsun. Sen zaten lowest ayara razısın.Takıl kafana göre. Biz sizinle uğraşmıyoruz. Sizin yorumunuzun değeri sıfır. Siz kendi halinizde takılın.
Şunu artık iyice anlayın. Sizin çöp grafikte ve isiklandirmada aldığınız yüksek fps zaten çöpten farkı olmayan bir görüntü gördüğünüz içindir. Kaliteli bir ışıklandırmada yani "gerçek ultra" ayarında oyunlarınız aşağıfaki gta5 gibi görünür. Çakma ultra ayarı ile gaza gelip ekran kartlarınızın 200fps verdiğini düşünerek grafik sektörünün evrimini tamamladığını falan zannetmeyin. Herşeye hazırlıklı olun. Gaza gelip Monitörünüzün çözünürlüğünü artttırmayın.
İyi forumlar
merak etmeyin sonraki nesil de daha iyi RTX performansı diyip belki de RTX olarak azıcık deneyimlediğiniz kartlarınızı yenilemenizi zorlar. hep aynı hikaye.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3744 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
ray tracing, ışın izleme ve