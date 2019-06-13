Işın izleme teknolojisine olan ilgi artıyor mu?

Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız E3 2019 fuarında gündemde olan konulardan biri de ışın izleme (ray tracing) teknolojisinin durumu ile ilgiliydi. Microsoft’un tanıtımını yaptığı gelecek nesil konsolu Xbox 2’nin (Project Scarlett) ışın izleme teknolojisine destek vereceği haberlerinin yanında RTX ekran kartı sahibi PC oyuncuları için de güzel haberler vardı.

Fuarda tanıtılan Cyberpunk 2077 ile Watch Dogs:Legion oyunlarının ışın izleme teknolojisine destek vereceğinin açıklanması, RTX ekran kartı sahiplerini için unutulmadıklarını gösteren iki mesaj oldu.

Bilindiği üzere geliştiriciler halihazırda ışın izleme teknolojisini oyun içi yansımalarda (reflections), gölgelerde (shadows), ortam aydınlatmalarında (ambient occlusion), kısmi aydınlatma (caustics) ve evrensel aydınlatmalarda (global illumination) kullanıyor. Teknoloji donanımı çok yorduğu için genelde bütün özellikler tek bir oyunda kullanılmıyor. Örneğin halihazırda ışın izleme desteği sunan Battlefield V yansımalarda, Shadow of the Tomb Raider gölgelerde ve Metro Exodus ise evrensel aydınlatmada bu teknolojiyi kullanıyor.

6 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülecek Ubisoft’un Watch Dogs:Legion’ı ile 16 Nisan 2020’de oyuncularla buluşacak olan CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’sinin ise ışın izleme teknolojisine ait hangi özellikleri kullanacağı tam olarak bilinmese de RTX kartlara olan ilginin yavaş yavaş arttığını görmek sevindirici.

Yeni nesil konsollarla birlikte iyiden iyiye popüler olacağını düşündüğümüz teknolojiye destek veren PC oyunlarına ise aşağıdaki listede göz atabilirsiniz. Listede bulunan bazı oyunlar, yayınlanmış ya da yayınlanacak yamalarla ışın izleme desteğine sahip oldu veya olacak.

Işın izleme desteği alan/alacak oyunlar:

Assetto Corsa Competizione

Atomic Heart

Battlefield V

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Cyberpunk 2077

Enlisted

Justice

JX3

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

Project DH

Quake II

Shadow of the Tomb Raider

Stay in the Light

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Watch Dogs: Legion

Wolfenstein: Youngblood