Elon Musk: Ulaşımı üç boyutlu hale getirmeliyiz

Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı SpaceX şirketi dün ikinci kez düzenlediği Hyperloop Pod yarışmasıyla dünyanın farklı üniversitelerinden gelen gençlerin Hyperloop projesiyle ilgili fikirlerini değerlendirdi. Yarışmanın ardından konuşma yapan Elon Musk ise yer altına tüneller yapma düşüncesiyle kurduğu kazı şirketine dair yeni detayları paylaştı.

Konuşmasında hayatın her alanında üç boyutlu yapıların olduğunun altını çizen Musk, her gün aynı saatlerde üç boyutlu evlerini terk edip yine üç boyutlu olan işyerlerine giden insanları iki boyutlu bir karayolu ağında tutmanın yanlış olduğunu ifade etti. Bu durumun kendisini yer altından veya yer üstünden üç boyutlu ulaşım ağları düşünmeye ittiğini söyleyen Musk, aşağıya inmenin daha makul olduğunu ve bu nedenle yeni ulaşım ağlarını yer altında oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.

Daha Hızlı Kazan Makineler

Tabi yer altında yer alan bir ulaşım dünyası oluşturmak hiç de kolay değil. Elon Musk da bunun oldukça zor olduğunun farkında ancak tünel açma hızını 5-10 kat arttıran kazı makineleriyle tren, araba ve hyperloop için açılacak tünellerin maliyetinin azalacağını ve altyapı projeleri için zaman kazanacağını umuyor.

Musk konuşmasında bu düşüncelerini ne zaman gerçekleştireceğine dair bir detay vermeyip sadece ‘’kazı makineleri inşa ettikten sonra ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok’’ dedi. Bu ifade ise Musk’ın da yapacağı bu üç boyutlu ulaşım devriminin sonuçlarından pek emin olmadığını gösteriyor.





Musk ayrıca üç boyuttan bu kadar bahsetmekle birlikte yarışmanın kazananlarına 3d yazıcıyla oluşturulan ve kendisinin imzasını taşıyan ödülleri verdi.

https://electrek.co/2017/01/29/elon-musk-speaks-hyperloop-tunneling-at-spacexs-hyperloop-pod-competition/