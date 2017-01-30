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Elon Musk: Ulaşımı üç boyutlu hale getirmeliyiz

Hafta sonu SpaceX’in düzenlediği Hyperloop Pod yarışmasında konuşan Elon Musk, ulaşımı iki boyuttan kurtararak üç boyutlu hale getirmeye çalıştıklarını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk: Ulaşımı üç boyutlu hale getirmeliyiz
Tam Boyutta Gör
 

Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı SpaceX şirketi dün ikinci kez düzenlediği Hyperloop Pod yarışmasıyla dünyanın farklı üniversitelerinden gelen gençlerin Hyperloop projesiyle ilgili fikirlerini değerlendirdi. Yarışmanın ardından konuşma yapan Elon Musk ise yer altına tüneller yapma düşüncesiyle kurduğu kazı şirketine dair yeni detayları paylaştı.

Konuşmasında hayatın her alanında üç boyutlu yapıların olduğunun altını çizen Musk, her gün aynı saatlerde üç boyutlu evlerini terk edip yine üç boyutlu olan işyerlerine giden insanları iki boyutlu bir karayolu ağında tutmanın yanlış olduğunu ifade etti. Bu durumun kendisini yer altından veya yer üstünden üç boyutlu ulaşım ağları düşünmeye ittiğini söyleyen Musk, aşağıya inmenin daha makul olduğunu ve bu nedenle yeni ulaşım ağlarını yer altında oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.

Daha Hızlı Kazan Makineler 

Tabi yer altında yer alan bir ulaşım dünyası oluşturmak hiç de kolay değil. Elon Musk da bunun oldukça zor olduğunun farkında ancak tünel açma hızını 5-10 kat arttıran kazı makineleriyle tren, araba ve hyperloop için açılacak tünellerin maliyetinin azalacağını ve altyapı projeleri için zaman kazanacağını umuyor.

Musk konuşmasında bu düşüncelerini ne zaman gerçekleştireceğine dair bir detay vermeyip sadece ‘’kazı makineleri inşa ettikten sonra ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok’’ dedi. Bu ifade ise Musk’ın da yapacağı bu üç boyutlu ulaşım devriminin sonuçlarından pek emin olmadığını gösteriyor.


Musk ayrıca üç boyuttan bu kadar bahsetmekle birlikte yarışmanın kazananlarına 3d yazıcıyla oluşturulan ve kendisinin imzasını taşıyan ödülleri verdi.


https://electrek.co/2017/01/29/elon-musk-speaks-hyperloop-tunneling-at-spacexs-hyperloop-pod-competition/ Yorum Yaz
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Fakirdepocu 2 yıl en beğenilen
Adam gunluk proje duyuruyor. Biz takip etmekte zorlaniyoruz adam uretmekte zorlanmiyor.
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maximus8282 2 yıl
Normal yollarda akıllı otomobilin zorluklarının farkında. Bu tünellerle kendi sistemlerine mahkum edecek devleti, böylece belki de gelecek 100 yıllık gelirini garantilemiş olacak.
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kadirirdem 2 yıl
Bu adamın kafası süper çalışıyor bize de bu adamdan lazım...
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atilasat 2 yıl
Elon Musk daha iyi bilir de bence yeraltını kazmaktansa yerüstünde yapmak daha kolay.
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sosisvesalam 2 yıl
forumda acilen Elon Musk fan sayfası açılması lazım iphone fanları ile yarışacak seviyede
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Fakirdepocu 2 yıl en beğenilen
Adam gunluk proje duyuruyor. Biz takip etmekte zorlaniyoruz adam uretmekte zorlanmiyor.
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sniper23 2 yıl Fakirdepocu
Orijinalden alıntı: Fakirdepocu

Adam gunluk proje duyuruyor. Biz takip etmekte zorlaniyoruz adam uretmekte zorlanmiyor.


Üretkenlik bağımlılık yapıyor


Orijinalden alıntı: Ad Block

forumda acilen Elon Musk fan sayfası açılması lazım iphone fanları ile yarışacak seviyede


Forumda henüz Ekrem71 gibi, ağır fanatiklik yapabilecek herhangi biri Elon Musk fan tarafında yetişmedi, daha yolu var
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CaBr2 2 yıl
Eski filmlerde görülen göğe doğru yükselen yollar güzel görünüyordu ama bu fikir daha mantıklı bence. Hem hava koşullarından etkilenmez hem de gökyüzünü kapatmaz. Yerin metro tünellerinden çok daha altına, örümcek ağı gibi yayılmalıyız. Şuan da o kadar gerek yok ama ileride olmalı.
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eulogy 2 yıl
Helal olsun, aşırı zeki. Adam yapmıyor ama pazarlıyor.
Günümüzün Nikola Tesla'sı maşallah.
Daha geçen aylarda Mars'a adam gönderdi, New York'ta kazmaya başladı, araplara 1000 km/s hızında tüp geçitli tren yaptı.
Aynı dinler gibi...
Gerçekle örtüşmesi önemsiz, işlevi yerine getirsin yeter. Elon abimizin projeleri pazarlama işlevini yerine getiriyor mu? Getiriyor.
Bu saatten sonra marsa adam göndermese de milyonlarca Tesla satar.
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