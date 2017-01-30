Elon Musk: Ulaşımı üç boyutlu hale getirmeliyiz

Konuşmasında hayatın her alanında üç boyutlu yapıların olduğunun altını çizen Musk, her gün aynı saatlerde üç boyutlu evlerini terk edip yine üç boyutlu olan işyerlerine giden insanları iki boyutlu bir karayolu ağında tutmanın yanlış olduğunu ifade etti. Bu durumun kendisini yer altından veya yer üstünden üç boyutlu ulaşım ağları düşünmeye ittiğini söyleyen Musk, aşağıya inmenin daha makul olduğunu ve bu nedenle yeni ulaşım ağlarını yer altında oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.
Daha Hızlı Kazan Makineler
Tabi yer altında yer alan bir ulaşım dünyası oluşturmak hiç de kolay değil. Elon Musk da bunun oldukça zor olduğunun farkında ancak tünel açma hızını 5-10 kat arttıran kazı makineleriyle tren, araba ve hyperloop için açılacak tünellerin maliyetinin azalacağını ve altyapı projeleri için zaman kazanacağını umuyor.
Musk konuşmasında bu düşüncelerini ne zaman gerçekleştireceğine dair bir detay vermeyip sadece ‘’kazı makineleri inşa ettikten sonra ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok’’ dedi. Bu ifade ise Musk’ın da yapacağı bu üç boyutlu ulaşım devriminin sonuçlarından pek emin olmadığını gösteriyor.
Musk ayrıca üç boyuttan bu kadar bahsetmekle birlikte yarışmanın kazananlarına 3d yazıcıyla oluşturulan ve kendisinin imzasını taşıyan ödülleri verdi.
https://electrek.co/2017/01/29/elon-musk-speaks-hyperloop-tunneling-at-spacexs-hyperloop-pod-competition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üretkenlik bağımlılık yapıyor
Forumda henüz Ekrem71 gibi, ağır fanatiklik yapabilecek herhangi biri Elon Musk fan tarafında yetişmedi, daha yolu var
Günümüzün Nikola Tesla'sı maşallah.
Daha geçen aylarda Mars'a adam gönderdi, New York'ta kazmaya başladı, araplara 1000 km/s hızında tüp geçitli tren yaptı.
Aynı dinler gibi...
Gerçekle örtüşmesi önemsiz, işlevi yerine getirsin yeter. Elon abimizin projeleri pazarlama işlevini yerine getiriyor mu? Getiriyor.
Bu saatten sonra marsa adam göndermese de milyonlarca Tesla satar.