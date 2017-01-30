Yerli elektrikli araca İnci Akü desteği

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, bu odakta yaptığı açıklamalar ile çalışmalara yönelik iddialara netlik kazandırdı. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile araçların en önemli parçası haline gelecek olan bataryaların üretimi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Neşe Gök, yerli elektrikli otomobil projesine de Türkiye’de üretilecek yerli bataryalar ile destek verebileceklerini belirtiyor.
2015 yılında Japon ortak ile başlayan sürecin ardından modern teknolojiler ve daha büyük ölçekli üretim için 5 yılda 200 milyon liralık yatırım kararı alan İnci Holding, 5 yılın sonunda istihdamı iki katına çıkarmayı hedef koymuş. Şirketin 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip Japon iş ortağı, fosil yakıtlı araçlar için üretilen akülerin yanı sıra endüstriyel odaklı lityum-iyon pillerin ve şarj istasyonlarının üretimini de gerçekleştiriyor.
Türkiye’de gerçekleştirdiği üretimin %70’ten fazlasını ihraç eden İnci Holding, geçtiğimiz yıl 1 milyar liralık ihracat gerçekleştirmiş. Şirketin elektrikli otomobiller odağındaki genişleme hamlesi doğru atılımlar ile işe yepyeni bir boyut kazandırabilir.
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inci aküyle seçimin ne alakası var. bağlantı kuramadım
markette gittim pirinç fiyatında indirim vardı kıllandım, almadım. seçim vaadi olmasın :O (takılmayın böyle şeylere benimde 1 oyum var hayır vereceğim ama bu kadar şüpheci, kutuplaşmış olmayın.)