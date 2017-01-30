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Yerli elektrikli araca İnci Akü desteği

İnci Holding, elektrikli otomobiller dünyasındaki gelişmelere paralel olarak pil teknolojileri geliştirmek için düğmeye bastı. Şirket, elektrikli araçlara yönelik üretim çalışmaları yapıyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli elektrikli araca İnci Akü desteği
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Bünyesinde İnci Battery, İnci Akü, EAS gibi enerji depolama konusunda çalışmalar ve perakende satışlar gerçekleştiren önemli markalar bulunan İnci Holding, Japon GS Yuasa şirketi ile gerçekleştirilen ortaklık neticesinde ortaya çıkan şirketi İnci GS Yuasa ile Türkiye’de önemli yatırımlar ve ARGE çalışmaları yürütüyor.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, bu odakta yaptığı açıklamalar ile çalışmalara yönelik iddialara netlik kazandırdı. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile araçların en önemli parçası haline gelecek olan bataryaların üretimi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Neşe Gök, yerli elektrikli otomobil projesine de Türkiye’de üretilecek yerli bataryalar ile destek verebileceklerini belirtiyor.

2015 yılında Japon ortak ile başlayan sürecin ardından modern teknolojiler ve daha büyük ölçekli üretim için 5 yılda 200 milyon liralık yatırım kararı alan İnci Holding, 5 yılın sonunda istihdamı iki katına çıkarmayı hedef koymuş. Şirketin 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip Japon iş ortağı, fosil yakıtlı araçlar için üretilen akülerin yanı sıra endüstriyel odaklı lityum-iyon pillerin ve şarj istasyonlarının üretimini de gerçekleştiriyor.

Türkiye’de gerçekleştirdiği üretimin %70’ten fazlasını ihraç eden İnci Holding, geçtiğimiz yıl 1 milyar liralık ihracat gerçekleştirmiş. Şirketin elektrikli otomobiller odağındaki genişleme hamlesi doğru atılımlar ile işe yepyeni bir boyut kazandırabilir.


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Night_Blade 2 yıl en beğenilen pataron
pataron

Zamanlaması manidar. Seçim vaadi olmasa bari.

inci aküyle seçimin ne alakası var. bağlantı kuramadım
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hidrojennn 2 yıl pataron
pataron

Zamanlaması manidar. Seçim vaadi olmasa bari.

markette gittim pirinç fiyatında indirim vardı kıllandım, almadım. seçim vaadi olmasın :O (takılmayın böyle şeylere benimde 1 oyum var hayır vereceğim ama bu kadar şüpheci, kutuplaşmış olmayın.)
pataronZamanlaması manidar. Seçim vaadi olmasa bari.markette gittim pirinç fiyatında indirim vardı kıllandım, almadım. ...
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Yanıtla +35
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pataron 2 yıl
Zamanlaması manidar. Seçim vaadi olmasa bari.
2 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 2 yıl
bu ülkenin yerli tankı ,helikopteri,eğitim uçağı,tüfeği vs. si var ancak yerli otosu yok.ancak benim takip edebildiğim 2008 den beri varmış gibi davranılması.özellikle seçim dönemlerinde tavan yapıyor bu konu.
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DH Misafiri 2 yıl
insanlar sizin gibi geri kafalı düşünse şu an elinizdeki telefonda olmazdı
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Barış Manço 2 yıl
Geç bile kalmışlar aslında.
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StrongestWarrior 2 yıl
İnci akü EVET diyor.
Peki ya sen?
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sülözışık 2 yıl
Güzel gelişme ama buraya siyaset bulaştıran üyelerin kafası gidik bence.
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acbold 2 yıl
Yıl 2017 100 yıldır bu sektörde olan İnci akü pil olayına henüz giriyor. Vizyonsuzluk böyle bir şey olsa gerek.
-
Yine de iyi bir gelişme deyip geçelim.
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interwap 2 yıl
İnci Akü Japonlarla ortak şirket kurup 5 yılda 200 milyon dolarlık yatırım hedefi koymuş. Mutlu ajü ise 175 milyon dolara Güney Afrikalılara satılmış. Aile Ganrimenkul sektörüne girecekmiş. Bir üretim olmayan al sat sektörü.
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sniper23 2 yıl
Şarj istasyonları gelsin artık...
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Xeblion 2 yıl
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir <3 Allah kabul etsin çatla batı çatlaaa
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silver0021 2 yıl Xeblion
Xeblion
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir <3 Allah kabul etsin çatla batı çatlaaa

Bunu gören batı suanda çatladı. Bmw ben bu rekabetle baş edemem deyip iflasını açıkladı turkiyeden kayyum atanmasini bekliyolar. Geçen sordum Mercedeste elektrik kesintisi yaşanmış. Kedidir o kedi. Yersen !!!
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senjido 2 yıl
referandumdan önce gelmesi anlamlı olmuş. manidar. evet.
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