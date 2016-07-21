Elon Musk büyük planını ve Tesla'nın geleceğini açıkladı

Bundan yaklaşık 10 yıl önce yayınlanan "Master Plan"ın ikinci bölümünü paylaşan Elon Musk, "Ana plan, ikinci bölüm" adını taşıyan blog yazısıyla gelecek planlarına ve Tesla’nın izleyeceği rotaya dair önemli bilgiler paylaştı. Günümüzde otomobil şirketi kurmanın aptallık olduğunu, elektrikli otomobil firması kurmanın ise çok daha büyük bir aptallık olduğunu söyleyen girişimci öncelikle kendini eleştirmekle başlıyor. Sürücüsüz otomobil pazarındaki asıl sorunun sürdürülebilirlik olduğunun altını çizen Musk, Tesla ile büyük atılımlar yapmak için adeta gün saydıklarını belirtiyor.

Piyasaya sürülecek ağır vasıtalarla hedef kitle genişletilecek

Tesla’nın şu an sadece sınırlı bir kitleye hitap ettiğinin farkında olan Elon Musk, farklı amaçlara uygun elektrikli ve sürücüsüz araçların geliştirildiğini, böylelikle potansiyel müşteri sayısının daha da arttırılacağına inandığını söylüyor. Tesla Semi adındaki ticari kamyondan toplu taşıma için tasarlanan otobüse, arazi araçlarından güneş enejisi sistemlerine kadar geniş yelpazede ürün desteği sunacak Tesla böylelikle geleceği şekillendirecek isimler arasında yer almak istiyor.

Tesla sahipleri araçlarını kiralayarak kazanç elde edebilecekler

Tesla sahiplerinin araçlarını kullanmadıkları zamanlarda para kazanmalarını sağlayacak akıllı bir uygulama geliştiren şirket, böylelikle 24 saat aktif araç paylaşım sistemi kurmak istiyor. Örneğin araç kiralamak isteyen kişi mobil uygulama üzerinden rotayı girerek istekte bulunacak. Ardından kendine en yakın Tesla araç otonom şekilde hareket edecek ve bulunduğu yerden alarak istediği başka bir konuma bırakacak. İşi bittiğinde yine kendi kendine, sürücüsüz şekilde sahibinin yanına geri dönecek.

Buna karşılık büyük otomobil üreticilerinin ise Tesla benzeri girişimlerin önünü kesebilme adına Uber tarzı araç paylaşım servislerine yöneldikleri ya da bu tür ek servisler için düğmeye bastıkları belirtiliyor. Üstelik sürücüsüz araçların çevreci yapılarını bir kenara koyarak neredeyse her fırsatta güvenli olmadıklarını ve kolaylıkla kaza yapabileceklerini vurgulayan üreticiler, kullanıcıların aklını bu kanal üzerinden çelmeye çalışıyorlar.

Enerji alanındaki ölçeklenme sorunu giderilecek

Çok istediği SolarCity’i satın almak için görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Elon Musk, Powerball enerji depolama sistemi ve devasa pil fabrikası Gigafactory’nin sektördeki ölçeklenme probleminin ancak bu şekilde giderilebileceğine inanıyor.

Her ne kadar Elon Musk’ın son açıklamaları kulağa biraz çılgınca gelse de giderek daha fazla ön plana çıkmaya başlayan sürücüsüz ve elektrikli otomobil pazarı elini güçlendirmeye devam ediyor. Bazı otoriteler elektrikli araçların insanların trafikte neden oldukları hatalı sollama, hız limitlerine uymama ve başka aracı sıkıştırma gibi hataların otonom araçlarda olmadığını, bu yüzden sanılanın aksine daha güvenli sürüş sağladıklarını savunuyorlar. Üstelik yakıtla çalışan otomobillere nazaran çok daha çevreci bir tutum sergileyen elektrikli araçlar gelecek nesiller için de büyük önem arz ediyor.

https://www.tesla.com/blog/master-plan-part-deux