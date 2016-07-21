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Ünlü torrent sitesi Kickass'in kapatılmasındaki esrarengiz Apple detayı

Dünyanın en popüler torrent sitelerinden KickassTorrents'in kurucusu Polonya'da tutuklanarak site tüm alan adları ve veri tabanıyla birlikte tamamen erişime kapatıldı.
2 yıl
21,5b
1
64
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sanal dünyada korsan içeriklerin merkezi olarak bilinen torrent sitelerine karşı sürdürülen uluslararası mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gelen haberlere göre bu alanda en popüler kaynaklardan kabul edilen KickassTorrents’in kapatıldığı duyuruldu.
Yapılan operasyonla Polonya’da yakalanan ve sitenin kurucusu olarak bilinen 30 yaşındaki Ukrayna doğumlu Artem Vaulin hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade ediliyor. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre Vaulin’in telif hakları ihlali ve kara para aklama suçlarıyla yargılanacağı söyleniyor. Ayrıca 2008 yılında hayata geçirilen sitenin ana server’ların Chicago’da bulunmasından dolayı davanın Amerika tarafından sürdürüleceği belirtiliyor.

Artem Vaulin, Apple sayesinde yakalandı 

Ünlü torrent sitesinin kurucusu Artem Vaulin'in yakalanma hikayesi ise oldukça ilginç. Zira iTunes üzerinden yasal bir satın alma işlemi gerçekleştiren Vaulin ardından aynı IP adresiyle Kickass (KAT) Facebook sayfasının yönetim paneline giriş yaparak adeta kendi ipini çekiyor. Apple ise başlatılan süreçte satın alma işlemine dair adres ve kimlik bilgileri gibi verileri yetkililerle paylaşarak yakalanmasında önemli bir rol üstleniyor.
Bünyesindeki binlerce korsan yazılımın yanı sıra film, dizi, müzik, oyun ve diğer medya dosyalarıyla sektöre ciddi anlamda zarar veren Kickass’te yaklaşık 1 milyar dolar değerinde korsan içeriğin yer aldığı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalara göre toplam değeri 54 milyar dolardan fazla olan platform aylık 50 milyon tekil ziyaretçiye sahip. Yıllık reklam geliri 12.5 milyon dolar ila 22.3 milyon dolar arasında olduğu düşünülen Kickass’in maddi gücü de net olarak görülüyor.
Ünlü Hakkında açılan davaların yanında İtalya, İngiltere, İrlanda, Danimarka, Malezya ve Belçika’da erişime engellenen Kickass’in tekrar açılmasının ise oldukça güç olduğu ifade ediliyor. 
NOT: Kickass kopya (mirror) veri tabanı ile farklı adreslerden yayın yapmaya devam ediyor.

https://torrentfreak.com/feds-seize-kickasstorrents-domains-charge-owner-160720/ Yorum Yaz
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addidas_85 2 yıl en beğenilen
Apple güvenilir, kişisel bilgileri asla paylaşmaz, zaten güvenlik önlemlerini FBI, CIA ve MOSSAD bile çözemiyor... YERSEN
2 Yanıt Yanıtla +231
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Grkwnxs 2 yıl
Torrent sitesi sahibi olup da parayla müzik alan koca yürekli adam
1 Yanıt Yanıtla +221
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acmtncy 2 yıl
Adamın başına ne geldiyse iyi niyetinden gelmiş. Halbuki torrente yazsa aradığı müziği bulurdu belki:D
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soneday 2 yıl
kaçtıkça kovalanmış yıllarca 6 ayda bir alan adı değişmiş google yasaklamş ülkeler yasaklamş bu yüzden her 6 ayda bir domain değiştiriyormş..bukadar direnen ücretsiz bir torrent servisi birdaha zor bulunur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

filmlere konu olacak hikayesi var
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Kartal Göz 2 yıl
Ulan yine mi Apple reklamı ya!
Çok önemliymiş gibi başlıkta da belirtilmiş, düpedüz Apple reklamı olmuş bu.

Konuya gelirsek demek ki bu yüzden sitesine girdiğimde bir türlü erişemiyordum istediğim sayfaya. Neyse farklı alan anlarından deneriz.
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Pi 2 yıl
Hazir yeri gelmisken kaliteli uc bes site varsa ozelden alabilirim. Komsumuzun cocugu istiyor da
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Umutcan 2 yıl
Kaç kere kapatıldı mirror domain alıp devam ediyor, piratebay de öyle.
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Deleted_User-04 2 yıl
Kapanmasın ya
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personalcomputer 2 yıl
0cretsiz internet pazarları ile büyük teknoloji şirketlerinin kapışmasının kaçıncı perdesi artık saymakta zorlanıyorum.
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DraGonS 2 yıl
NSA prism den alınmıştır ıp. Apple Facebook Google tüm ıp ve yerel bilgileri otomatik olarak NSA prism ile erişime açıyor zaten. Bunun için Amerikan istihbarat i milyonlarca dolar oduyor her yil
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ankaland 2 yıl
sanki robin hood yakalanmış gibi hisetttim..:(
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returk 2 yıl
bütün kapanan torrent sitelerinin mirorları için
list.torrentmirror.net/...
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-Senyor- 2 yıl
Isbirlikci hain Apple. Bundan sonra urunlerini kullanmayacagim. Torrent miker.
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