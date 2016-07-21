Ünlü torrent sitesi Kickass'in kapatılmasındaki esrarengiz Apple detayı

Sanal dünyada korsan içeriklerin merkezi olarak bilinen torrent sitelerine karşı sürdürülen uluslararası mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gelen haberlere göre bu alanda en popüler kaynaklardan kabul edilen KickassTorrents’in kapatıldığı duyuruldu.

Yapılan operasyonla Polonya’da yakalanan ve sitenin kurucusu olarak bilinen 30 yaşındaki Ukrayna doğumlu Artem Vaulin hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade ediliyor. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre Vaulin’in telif hakları ihlali ve kara para aklama suçlarıyla yargılanacağı söyleniyor. Ayrıca 2008 yılında hayata geçirilen sitenin ana server’ların Chicago’da bulunmasından dolayı davanın Amerika tarafından sürdürüleceği belirtiliyor.

Artem Vaulin, Apple sayesinde yakalandı

Ünlü torrent sitesinin kurucusu Artem Vaulin'in yakalanma hikayesi ise oldukça ilginç. Zira iTunes üzerinden yasal bir satın alma işlemi gerçekleştiren Vaulin ardından aynı IP adresiyle Kickass (KAT) Facebook sayfasının yönetim paneline giriş yaparak adeta kendi ipini çekiyor. Apple ise başlatılan süreçte satın alma işlemine dair adres ve kimlik bilgileri gibi verileri yetkililerle paylaşarak yakalanmasında önemli bir rol üstleniyor.

Bünyesindeki binlerce korsan yazılımın yanı sıra film, dizi, müzik, oyun ve diğer medya dosyalarıyla sektöre ciddi anlamda zarar veren Kickass’te yaklaşık 1 milyar dolar değerinde korsan içeriğin yer aldığı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalara göre toplam değeri 54 milyar dolardan fazla olan platform aylık 50 milyon tekil ziyaretçiye sahip. Yıllık reklam geliri 12.5 milyon dolar ila 22.3 milyon dolar arasında olduğu düşünülen Kickass’in maddi gücü de net olarak görülüyor.

Ünlü Hakkında açılan davaların yanında İtalya, İngiltere, İrlanda, Danimarka, Malezya ve Belçika’da erişime engellenen Kickass’in tekrar açılmasının ise oldukça güç olduğu ifade ediliyor.

NOT: Kickass kopya (mirror) veri tabanı ile farklı adreslerden yayın yapmaya devam ediyor.

https://torrentfreak.com/feds-seize-kickasstorrents-domains-charge-owner-160720/