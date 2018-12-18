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Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor

Çinli teknoloji şirketlerinden Baidu, geliştirdiği otonom araçları test etmek için birçok oyunda kullanılan Unity Engine oyun motorunu kullanıyor. Konunun detayları haberimizde.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Aslında siz farkında olmasanız bile günümüzde oynadığınız birçok oyun Unity Engine oyun motorunu kullanır. Cuphead, Monument Valley 2 ve Hearthstone gibi oyunlara güç veren bu teknoloji şimdilerde Baidu'nun otonom araçlarını test etmek için kullanılıyor.

Trafikteki tüm etkenler simüle edilebiliyor

Yakın bir zamanda Engadget'e konuşan Unity'nin müdürü Tim McDonough, bu oyun motorunun otonom araç testlerinde kullanmanın avantajlarını anlattı: "Video oyununda kimse zarar görmez. Gerçek dünyada test edemeyeceğiniz şeyleri de tes edebilirsiniz. Bir çocuğun veya geyiğin arabanın önüne fırlaması durumunda ne olur? Bunlar gerçek dünyada test edemeyeceğiniz şeylerdir. Ancak bir simülasyon motorunda bunları ayrıntılı olarak test edebilirsiniz."
Unity Engine oyun motorunun, Baidu'nun geliştirdiği otonom araçlarda kullanılması şirketin birçok testi yapabileceği anlamı taşıyor. Gerçek dünyanın aksine daha fazla veri toplanabilmesi ve trafikte olabilecek tüm etkenlerin simüle edilmesi ise Baidu'nun bu teknolojiye neden önem verdiğini gösteriyor.

https://www.engadget.com/2018/12/18/baidu-unity-autonomous-vehicle-development/ Yorum Yaz
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bloodking 5 ay
Aslında bu yeni bir şey değil. Hatta bizim ülkemizde de benzer bir uygulamaya denk geldim. Katıldığım otonom araçlar hakkındaki bir etkinlikte (BİAS firmasının düzenlediği) konuşmacı kişinin sahibi olduğu firma, otonom park etme sistemleri ve geçtiği yolu tanımlayıp hatırlamayı sağlayan bir tanı sistemi üzerine çalışmaktaydı. (Geçilen yolu sadece pattern olarak değil çevredeki binalar, ağaçlar, çeşitli objeleri de kamera ile algılayarak tanıyor. Çok basit bir sistem değil yani.) Geliştirdikleri yazılı unreal engine ile oluşturdukları bir simülasyon üzerinde denemekteydiler. Hatta az ışıklı ortamlardaki performansını ölçmek için kameranın optik özelliklerini de yazılım içerisine tanımlayarak düşük ışık testlerini bile gerçekleştirmekteydiler. Yani konudaki şeyin aynısını yapıyorlar aslında. (Hatta bir demo videosunda gördüm kontroller olarak da Logitech G27 kullanıyorlardı :D). Firmayı çok merak edenler için de yazayım Eatron Technologies.
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Titanyum Adayı 5 ay
Yıllardır neden yapılmadığını anlamıyorum zaten sınırsız imkan olması haricinde sistemler el verdiği ölçüde zaman ayarıyla da oynanabilir gerçek hayattakinden çok daha hızlı zaman akıtılabilir. Apple Google Baidu hepsi süper bilgisayarlar üzerinde bu sistemleri koşturarak gerçek hayatta bir ayda alabileceği veriyi belki saatler içinde alabilir hem de daha ucuza gelebilir.
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Silver_Code 5 ay
gelsenize buraya birine çarpmışsınız öldürmüşsünüz önemi yok hele ki bide sürücüsüz araç olursa en fazla arabayı bağlarlar onuda feda edersiniz.hem burada ekstrem olaylara dünyanın başka yerinde göremeyeceğiniz şeylerle test edersiniz.ufkunuz genişler
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Bay Robot 5 ay Silver_Code
Orası Türkiye değil öyle bir şey olmaz merak etme...
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yorumculuklar 5 ay
Mantıklı, burada daha rastgele olaylar oluşturulabilir.
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