Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor

Aslında siz farkında olmasanız bile günümüzde oynadığınız birçok oyun Unity Engine oyun motorunu kullanır. Cuphead, Monument Valley 2 ve Hearthstone gibi oyunlara güç veren bu teknoloji şimdilerde Baidu'nun otonom araçlarını test etmek için kullanılıyor.

Trafikteki tüm etkenler simüle edilebiliyor

Yakın bir zamanda Engadget'e konuşan Unity'nin müdürü Tim McDonough, bu oyun motorunun otonom araç testlerinde kullanmanın avantajlarını anlattı: "Video oyununda kimse zarar görmez. Gerçek dünyada test edemeyeceğiniz şeyleri de tes edebilirsiniz. Bir çocuğun veya geyiğin arabanın önüne fırlaması durumunda ne olur? Bunlar gerçek dünyada test edemeyeceğiniz şeylerdir. Ancak bir simülasyon motorunda bunları ayrıntılı olarak test edebilirsiniz."

https://www.engadget.com/2018/12/18/baidu-unity-autonomous-vehicle-development/

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Unity Engine oyun motorunun,'nun geliştirdiği otonom araçlarda kullanılması şirketinyapabileceği anlamı taşıyor. Gerçek dünyanın aksine daha fazla veri toplanabilmesi ve trafikte olabilecekise Baidu'nun bu teknolojiye nedenverdiğini gösteriyor.