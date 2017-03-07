Elon Musk robotların geleceği konusunda karasız

Kafasını bu soruların kurcaladığı isimlerden birisi de son yılların adından en çok söz ettiren girişimcisi olan Elon Musk. Halihazırda Open AI isimli, yapay zekayı insanlığın hizmetine sunmayı amaçlayan bir araştırma şirketinin de kurucusu olan ve insan beynine birtakım implantlar yerleştirerek insanları robotların gerisine düşürmemeyi kafaya koyan Elon Musk, her ne kadar robotları geleceğin teknolojisi olarak görüyor olsa da robotların iş gücüne katılmasının ve insanlarla beraber yaşamasının getireceği bazı problemleri de es geçmiyor.
Avrupa Parlamentosu'ndan Tarihi Karar
Her işi otomatikleşen sistemlerin yaptığı bir dünyada tüm insanların evrensel temel gelire sahip olabileceğini dile getiren Elon Musk robotlara karşı hukuki işlemlerin nasıl yapılacağına ve ahlak yoluna nasıl gidileceğine bir cevap bulmuş değil. Bu konuda ilk gerçekçi adım ocak ayında Avrupa Parlamentosu’nun; yapay zeka ve robotların geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili yeni düzenlemelerin hazırlanması için kabul ettiği yasa tasarısı olmuştu.
Yirmi iki sayfadan oluşan tasarı metninde robotların durumu ile ilgili en önemli kısım; karmaşık otonom robotlara, belirli hak ve yükümlülükleri olan elektronik kişilik statüsünün verilmesi gerektiğiydi. Böylece üçüncü kişilerle doğrudan iletişime geçebilen ve belirli kararları tek başına alabilen robotların hukuki sorumluluğu da olabilecekti ancak robotların nasıl cezalandırılacağı veya robotun yaptığı bir yanlıştan geliştiricinin ne derece sorumlu olacağına dair herhangi bir fikir birliğine varılamamıştı.
Duyguları Olan Robotlar Çok Uzak Değil
2012 Yılında araştırmacılar, insanların duygularını oluşturan şeylerin endokrin sistemindeki hormonlar olduğunu açıklayarak robotlara dijital hormonlar yerleştirdiler ve onları inceleme altına aldılar. Araştırma sonucuna göre en azından geçici bir süreliğine robotların duyguları kavrayabileceği ispatlanmış oldu ki bu durum ilerde insanlar gibi duygulara sahip olan robotların geliştirilmesi için de yeni kapılar açıyordu.
https://www.indy100.com/article/robots-artificial-intelligence-elon-musk-ai-development-ubi-7610956 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama benim Elon Musk'ın en sevdiğim tarafı Devrimsel yemek yemesi. Hanmburgeri nasıl da devrimsel devrimsel götürüyor öyle :) hüüp diye :)
O implantlar insanları robotlaştırıp her türlü emre itaat etmelerinde de kullanılabilir yalnız.
Yerli uçak, yerli otomobilden daha iyi. Vatan haini ilan eder şimdi birisi beni.