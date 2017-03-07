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Elon Musk robotların geleceği konusunda karasız

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, robotların tamamen hayatımıza girmesinin olumlu yanlarıyla birlikte robotların hukuk ve ahlak sistemine nasıl entegre edilebileceğinin hesabını yapıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk robotların geleceği konusunda karasız
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Gelişen robot teknolojileri ve yapay zeka alanındaki çalışmalarla birlikte uzun yıllardır bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlarla insanların iç içe olduğu bir dünya bizler için pek de uzak görünmüyor. Tabi bu teknolojilerin artık çok daha ileri bir düzeye ulaştığını düşünerek neredeyse tüm iş yükünü robotların çektiği bir dünyada insanların yaşam standartlarının yükselmesi, mükemmel toplumsal eşitlik idealine bir adım daha yaklaşılması gibi kolay kolay reddedemeyeceğimiz durumların içinde kendimizi bulabiliriz ancak robotların durumunun ne olacağı sorusu halen yanıt bulmuş değil.

Kafasını bu soruların kurcaladığı isimlerden birisi de son yılların adından en çok söz ettiren girişimcisi olan Elon Musk. Halihazırda Open AI isimli, yapay zekayı insanlığın hizmetine sunmayı amaçlayan bir araştırma şirketinin de kurucusu olan ve insan beynine birtakım implantlar yerleştirerek insanları robotların gerisine düşürmemeyi kafaya koyan Elon Musk, her ne kadar robotları geleceğin teknolojisi olarak görüyor olsa da robotların iş gücüne katılmasının ve insanlarla beraber yaşamasının getireceği bazı problemleri de es geçmiyor.

Avrupa Parlamentosu'ndan Tarihi Karar 

Her işi otomatikleşen sistemlerin yaptığı bir dünyada tüm insanların evrensel temel gelire sahip olabileceğini dile getiren Elon Musk robotlara karşı hukuki işlemlerin nasıl yapılacağına ve ahlak yoluna nasıl gidileceğine bir cevap bulmuş değil. Bu konuda ilk gerçekçi adım ocak ayında Avrupa Parlamentosu’nun; yapay zeka ve robotların geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili yeni düzenlemelerin hazırlanması için kabul ettiği yasa tasarısı olmuştu.

Yirmi iki sayfadan oluşan tasarı metninde robotların durumu ile ilgili en önemli kısım; karmaşık otonom robotlara, belirli hak ve yükümlülükleri olan elektronik kişilik statüsünün verilmesi gerektiğiydi. Böylece üçüncü kişilerle doğrudan iletişime geçebilen ve belirli kararları tek başına alabilen robotların hukuki sorumluluğu da olabilecekti ancak robotların nasıl cezalandırılacağı veya robotun yaptığı bir yanlıştan geliştiricinin ne derece sorumlu olacağına dair herhangi bir fikir birliğine varılamamıştı.

Duyguları Olan Robotlar Çok Uzak Değil 

2012 Yılında araştırmacılar, insanların duygularını oluşturan şeylerin endokrin sistemindeki hormonlar olduğunu açıklayarak robotlara dijital hormonlar yerleştirdiler ve onları inceleme altına aldılar. Araştırma sonucuna göre en azından geçici bir süreliğine robotların duyguları kavrayabileceği ispatlanmış oldu ki bu durum ilerde insanlar gibi duygulara sahip olan robotların geliştirilmesi için de yeni kapılar açıyordu.

Yani görünen o ki kısa devre yapan basit robotlardan belki de insanla yan yana geldiğinde ayırt edemeyeceğimiz, düşünebilen ve duyguları olan robotlara geçiş kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Değişim gerçekleştiğinde gerilim temelli bilim kurgu eserlerinde olduğu gibi robotların insanlara hükmettiği bir dünya mı olacak yoksa bütün problemlerin çözüldüğü ideal bir dünya düzeni mi olacak bunu hep birlikte robot serüveninin hız kazanmasıyla görmüş olacağız. 



 

https://www.indy100.com/article/robots-artificial-intelligence-elon-musk-ai-development-ubi-7610956 Yorum Yaz
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eP_362 2 yıl en beğenilen
Günlük Elon Musk konusu.
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kadirirdem 2 yıl
Skynet'e daha var :D :D :)
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Linns Judy 2 yıl
Devrimsel düşünmüş :) xd
Ama benim Elon Musk'ın en sevdiğim tarafı Devrimsel yemek yemesi. Hanmburgeri nasıl da devrimsel devrimsel götürüyor öyle :) hüüp diye :)
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axaxa 2 yıl
Belki duyarda dh'ye spansor olur .
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Guest-F8946C419 2 yıl
Ne zamandan beri bu elon musk otorite oldu?
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antisocial_user 2 yıl
Elon Musk seviciliği.. Hmm alırım bi dal :D
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megaron85 2 yıl
"insan beynine birtakım implantlar yerleştirerek insanları robotların gerisine düşürmemeyi kafaya koyan Elon Musk"
O implantlar insanları robotlaştırıp her türlü emre itaat etmelerinde de kullanılabilir yalnız.
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eP_362 2 yıl en beğenilen
Günlük Elon Musk konusu.
1 Yanıt Yanıtla +17
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0MG90 2 yıl eP_362
eP_362

Günlük Elon Musk konusu.

Yerli uçak, yerli otomobilden daha iyi. Vatan haini ilan eder şimdi birisi beni.
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