Ford 3D yazıcıyla araba parçaları üretecek

3D Yazıcıları büyük ölçekli üretim için kullanacak ilk otomobil üreticisi olan Ford, 3D yazıcı üreticisi Stratasys şirketinin, her şekil ve uzunlukta otomobil parçaları basabilme yeteneğine sahip olan Infinite Build sistemini kullanacak. Bu üretim sayesinde parçaların maliyetini düşürerek üretimi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan şirket, aynı zamanda 3D yazıcılarla basılacak plastik parçaların şu an araçlarda bulunan metal döküm parçalara göre çok daha hafif olacağını ve böylelikle hafif otomobillerle yakıt tasarrufu sağlanacağını düşünüyor.
Kişisel Tasarımlar da Sunacak
Ford test aşamalarından sonra bu teknolojinin kullanılması halinde müşterilerine 3D yazıcılarla üretilen kişiselleştirilmiş tasarımlar da sunmayı planlıyor. Daha önce Daimler Grubu ve Peugeot tarafından 3D yazıcılarla üretilen konsept araçlar ve küçük parçaların aksine günlük hayatta kullanılan araçlara yönelik büyük parçaları üretecek olan şirketin, şimdilik 3D yazıcıların büyük ölçekli ticari üretim için yeterince hızlı olmaması gibi bir problemi var ancak şirket Stratasys ile birlikte bu soruna cevap bulmaya çalışacak.
Global Endüstri Analizleri araştırma şirketinin tahminlerine göre 3D yazıcı teknolojisi 2020 yılına kadar küresel piyasada 9.6 milyar dolarlık bir hacme sahip olacak. 3D baskıların daha ucuz ve verimli hale gelmesiyle birlikte bu yazıcılar; havacılık, eğitim, ilaç gibi her konuda üretim sürecinde görev alacak.
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2017/03/06/ford-tests-large-scale-3d-printing.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle