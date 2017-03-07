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Ford 3D yazıcıyla araba parçaları üretecek

Otomotiv devi Ford, 3D yazıcılarla araba parçaları üretmeyi test ediyor. Şirket böylelikle hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de imalat maliyetlerini düşürecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Ford 3D yazıcıyla araba parçaları üretecek
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Son yılların en gözde teknolojilerinden olan 3D yazıcılarla daha önce lüks spor otomobillerin ve yarış arabalarının yapıldığına şahit olmuştuk. Bazı girişimciler tarafından üretilen bu araçlar hem sınırlı sayıda olmasıyla hem de otomobil üretimi tecrübesine sahip olmayan kişiler tarafından üretilmesiyle aslında otomobil kullanıcılarının büyük bir çoğunluğuna hitap etmiyordu ancak 3D yazıcıların otomobil alanındaki bu kısıtlı kullanımı çok uzun sürmeyebilir. Amerikan otomobil devi Ford, dün yaptığı açıklamayla 3D yazıcılarla araba parçaları üreteceğini ve bu parçaların testlerine başlanacağını duyurdu.

3D Yazıcıları büyük ölçekli üretim için kullanacak ilk otomobil üreticisi olan Ford, 3D yazıcı üreticisi Stratasys  şirketinin, her şekil ve uzunlukta otomobil parçaları basabilme yeteneğine sahip olan Infinite Build sistemini kullanacak. Bu üretim sayesinde parçaların maliyetini düşürerek üretimi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan şirket, aynı zamanda 3D yazıcılarla basılacak plastik parçaların şu an araçlarda bulunan metal döküm parçalara göre çok daha hafif olacağını ve böylelikle hafif otomobillerle yakıt tasarrufu sağlanacağını düşünüyor.

Kişisel Tasarımlar da Sunacak 

Ford test aşamalarından sonra bu teknolojinin kullanılması halinde müşterilerine 3D yazıcılarla üretilen kişiselleştirilmiş tasarımlar da sunmayı planlıyor. Daha önce Daimler Grubu ve Peugeot tarafından 3D yazıcılarla üretilen konsept araçlar ve küçük parçaların aksine günlük hayatta kullanılan araçlara yönelik büyük parçaları üretecek olan şirketin, şimdilik 3D yazıcıların büyük ölçekli ticari üretim için yeterince hızlı olmaması gibi bir problemi var ancak şirket Stratasys  ile birlikte bu soruna cevap bulmaya çalışacak.

Global Endüstri Analizleri araştırma şirketinin tahminlerine göre 3D yazıcı teknolojisi 2020 yılına kadar küresel piyasada 9.6 milyar dolarlık bir hacme sahip olacak. 3D baskıların daha ucuz ve verimli hale gelmesiyle birlikte bu yazıcılar; havacılık, eğitim, ilaç gibi her konuda üretim sürecinde görev alacak.

Ford'un üretim sürecini kısaca paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2017/03/06/ford-tests-large-scale-3d-printing.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M.Akif Ersoy 2 yıl
Lazerle ergitilerek yapılan metal malzemelerin cnc makineleri ile üretilenlerden daha sağlam olduğunu hakkında youtubeda bir video izlemiştim ama ne kadar doğrudur bilmem.
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kadirirdem 2 yıl
Verimliliği ve Sağlamlığı iyi olursa neden olmasın...
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