Elon Musk, sadece iki yılda 500 bin adet Optimus robotu üretmek istiyor

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, insansı robot teknolojisinde iddialı bir hedef ile gündemde. Musk, 2027 yılına kadar 500.000 ila 1 milyon arasında Optimus robot üreteceklerini açıkladı. Musk’a göre bu robotlar, tarih boyunca üretilmiş en büyük ticari ürün olacak ve nihayetinde insan-robot oranı 5:1'e ulaşacak. Yani dünya genelinde yaklaşık 30 milyar robotun aktif olması öngörülüyor.

Musk, Optimus konusunda iddialı

Musk, 2026’da 50.000 ila 100.000 robot üretmeyi hedeflediklerini ve 2027’de bu sayıyı 10 katına çıkarmayı planladıklarını belirtti. Bu açıklama, Tesla’nın araç üretiminden insansı robotlara doğru bir yönelim içerisinde olduğunu gösteriyor. Musk, daha önceki farklı bir açıklamasında Tesla’nın geleceğinin ağırlıklı olarak Optimus robotlara odaklanacağını söylemişti.

Optimus robot, Tesla’nın yapay zekâ ve sinir ağı teknolojilerini kullanarak çevresiyle etkileşim kurabilen gelişmiş bir sistem sunuyor. Şu anda Tesla’nın FSD (Tam Otonom Sürüş) sistemlerinde kullanılan AI4 çipiyle çalışan robotların, ticari sürümde AI5 çipiyle güçlendirilmesi bekleniyor. AI5 çipinin bu yıl üretime girmesi planlanıyor.

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Tesla’nın bu robotları öncelikli olarak kendi fabrika zeminlerinde kullanacağı biliniyor. Bank of America analisti John Murphy, 2025 yılı sonuna kadar Tesla fabrikalarında yaklaşık 1.000 Optimus robotun çalıştırılabileceğini öngörüyor.

Deutsche Bank ise Tesla’nın Optimus robot satışlarından 2035 yılı itibarıyla yıllık 10 milyar dolarlık gelir elde edebileceğini tahmin ediyor. Bu öngörü, 200.000 robot satışına ve birim başına 50.000 dolarlık fiyat etiketine dayanıyor.

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Elon Musk, sadece iki yılda 500 bin adet Optimus üretmek istiyor