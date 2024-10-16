Tesla’nın “insansı robotlarını” insanların kontrol ettiği ortaya çıktı

Robotlar, insanlar kontrolünde
Tesla’nın etkinlik sırasında bazı Optimus robotlarının yeteneklerini sergilerken uzaktan insan müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Hangi yeteneklerin insan desteği ile gerçekleştirildiği net olarak açıklanmasa da, robotların yürüme kabiliyetlerinin yapay zeka (AI) kontrolü altında olduğu bildirildi. Bununla birlikte, diğer görevlerde — örneğin içecek servisi yapmak veya misafirlerle sohbet etmek gibi — insan operatörlerin robotlara uzaktan yardım ettiği vurgulandı.
Bununla birlikte etkinlikteki bazı mühendisler Optimus’un yürüme hareketlerinin AI ile kontrol edildiğini ancak içecek doldurmak ya da “taş-kağıt-makas” oynamak gibi diğer görevlerde robotlara insan yardımı sağlandığını belirtiyor.
Elon Musk, etkinlik boyunca Optimus robotlarının otonom yeteneklerine dair doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bunun yerine, robotların katılımcılarla birlikte yürüdüğüne dikkat çekerek, “Optimus robotları aranızda yürüyecek... Demek istediğim, insansı robotlara sahip olmak vahşi bir deneyim ve onlar orada, tam önünüzdeler.” dedi. Musk’ın gelecekte bu robotların tamamen otonom hale gelerek birçok görevi üstlenebileceğine dair verdiği uzun vadeli vizyon ise en azından mevcut durumda bir hayal olarak kalmış gibi görünüyor.
Bununla birlikte Tesla veya Musk, etkinlikteki robotların tam otonom olduğunu hiçbir zaman iddia etmedi. Musk’ın söylemleri o yöne çekilebilse de doğrudan bir söylem yok. Bununla birlikte insansı robotlarda tele-ops (insan müdahalesi) kullanımı oldukça yaygın ve bu, eğitim amaçlı da kullanılıyor. Öte yandan Tesla, etkinlikte robotlarının daha çok özgürlük derecelerini ve çevikliklerini göstermeyi hedeflemiş olabilir.Kaynakça https://arstechnica.com/ai/2024/10/reports-teslas-prototype-optimus-robots-were-controlled-by-humans/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-14/tesla-s-optimus-robots-were-remotely-operated-at-cybercab-event Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.