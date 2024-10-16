Tesla’nın “insansı robotlarını” insanların kontrol ettiği ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta düzenlenen “We, Robot” etkinliğinde Cybercab ve Robovan araçları tanıtılırken Elon Musk, insansı robotlar hakkında uzun vadeli vizyonunu paylaşmış ve özellikle Tesla’nın geliştirdiği Optimus prototiplerini tanıtmıştı. Ancak etkinliğin ardından, bu robotların tam anlamıyla otonom olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri belirmeye başladı. Bloomberg’in ve diğer teknoloji kaynaklarının raporlarına göre, Tesla’nın Optimus robotları gece boyunca insan operatörler tarafından uzaktan kontrol edildi.

Robotlar, insanlar kontrolünde

Tesla’nın etkinlik sırasında bazı Optimus robotlarının yeteneklerini sergilerken uzaktan insan müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Hangi yeteneklerin insan desteği ile gerçekleştirildiği net olarak açıklanmasa da, robotların yürüme kabiliyetlerinin yapay zeka (AI) kontrolü altında olduğu bildirildi. Bununla birlikte, diğer görevlerde — örneğin içecek servisi yapmak veya misafirlerle sohbet etmek gibi — insan operatörlerin robotlara uzaktan yardım ettiği vurgulandı.

Bununla birlikte etkinlikteki bazı mühendisler Optimus’un yürüme hareketlerinin AI ile kontrol edildiğini ancak içecek doldurmak ya da “taş-kağıt-makas” oynamak gibi diğer görevlerde robotlara insan yardımı sağlandığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici noktalardan biri ise, robotların insanlarla yaptığı kısa ve akıcı sohbetler oldu. Yapay zeka, doğal konuşmalar konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da, bu sohbetlerin sorulara hızlı ve düzgün cevap vermesi, arka planda insan operatörlerin olduğunu düşündürdü. Bir videoda Optimus robotlarından biri, “Bugün bir insan tarafından destekleniyorum, henüz tamamen otonom değilim” diyerek bu durumu doğruladı.

Elon Musk, etkinlik boyunca Optimus robotlarının otonom yeteneklerine dair doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bunun yerine, robotların katılımcılarla birlikte yürüdüğüne dikkat çekerek, “Optimus robotları aranızda yürüyecek... Demek istediğim, insansı robotlara sahip olmak vahşi bir deneyim ve onlar orada, tam önünüzdeler.” dedi. Musk’ın gelecekte bu robotların tamamen otonom hale gelerek birçok görevi üstlenebileceğine dair verdiği uzun vadeli vizyon ise en azından mevcut durumda bir hayal olarak kalmış gibi görünüyor.

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Bununla birlikte Tesla veya Musk, etkinlikteki robotların tam otonom olduğunu hiçbir zaman iddia etmedi. Musk’ın söylemleri o yöne çekilebilse de doğrudan bir söylem yok. Bununla birlikte insansı robotlarda tele-ops (insan müdahalesi) kullanımı oldukça yaygın ve bu, eğitim amaçlı da kullanılıyor. Öte yandan Tesla, etkinlikte robotlarının daha çok özgürlük derecelerini ve çevikliklerini göstermeyi hedeflemiş olabilir.

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Tesla’nın Optimus robotlarını insanlar kontrol etti