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    Anlık Bildirim

    Tesla’nın “insansı robotlarını” insanların kontrol ettiği ortaya çıktı

    Elon Musk’ın ve Tesla’nın geçtiğimiz hafta düzenlediği “We, Robot” etkinliğinde firmanın insansı Optimus robotları da sergilendi. Ancak görünüşe göre bu robotlar insanlar tarafından kontrol edildi.
    Tesla’nın Optimus robotlarını insanlar kontrol etti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta düzenlenen “We, Robot” etkinliğinde Cybercab ve Robovan araçları tanıtılırken Elon Musk, insansı robotlar hakkında uzun vadeli vizyonunu paylaşmış ve özellikle Tesla’nın geliştirdiği Optimus prototiplerini tanıtmıştı. Ancak etkinliğin ardından, bu robotların tam anlamıyla otonom olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri belirmeye başladı. Bloomberg’in ve diğer teknoloji kaynaklarının raporlarına göre, Tesla’nın Optimus robotları gece boyunca insan operatörler tarafından uzaktan kontrol edildi.

    Robotlar, insanlar kontrolünde

    Tesla’nın etkinlik sırasında bazı Optimus robotlarının yeteneklerini sergilerken uzaktan insan müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Hangi yeteneklerin insan desteği ile gerçekleştirildiği net olarak açıklanmasa da, robotların yürüme kabiliyetlerinin yapay zeka (AI) kontrolü altında olduğu bildirildi. Bununla birlikte, diğer görevlerde — örneğin içecek servisi yapmak veya misafirlerle sohbet etmek gibi — insan operatörlerin robotlara uzaktan yardım ettiği vurgulandı.

    Bununla birlikte etkinlikteki bazı mühendisler Optimus’un yürüme hareketlerinin AI ile kontrol edildiğini ancak içecek doldurmak ya da “taş-kağıt-makas” oynamak gibi diğer görevlerde robotlara insan yardımı sağlandığını belirtiyor.

    Tesla’nın Optimus robotlarını insanlar kontrol etti Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici noktalardan biri ise, robotların insanlarla yaptığı kısa ve akıcı sohbetler oldu. Yapay zeka, doğal konuşmalar konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da, bu sohbetlerin sorulara hızlı ve düzgün cevap vermesi, arka planda insan operatörlerin olduğunu düşündürdü. Bir videoda Optimus robotlarından biri, “Bugün bir insan tarafından destekleniyorum, henüz tamamen otonom değilim diyerek bu durumu doğruladı.

    Elon Musk, etkinlik boyunca Optimus robotlarının otonom yeteneklerine dair doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bunun yerine, robotların katılımcılarla birlikte yürüdüğüne dikkat çekerek, “Optimus robotları aranızda yürüyecek... Demek istediğim, insansı robotlara sahip olmak vahşi bir deneyim ve onlar orada, tam önünüzdeler.” dedi. Musk’ın gelecekte bu robotların tamamen otonom hale gelerek birçok görevi üstlenebileceğine dair verdiği uzun vadeli vizyon ise en azından mevcut durumda bir hayal olarak kalmış gibi görünüyor.

    Bununla birlikte Tesla veya Musk, etkinlikteki robotların tam otonom olduğunu hiçbir zaman iddia etmedi. Musk’ın söylemleri o yöne çekilebilse de doğrudan bir söylem yok. Bununla birlikte insansı robotlarda tele-ops (insan müdahalesi) kullanımı oldukça yaygın ve bu, eğitim amaçlı da kullanılıyor. Öte yandan Tesla, etkinlikte robotlarının daha çok özgürlük derecelerini ve çevikliklerini göstermeyi hedeflemiş olabilir.

    Kaynakça https://arstechnica.com/ai/2024/10/reports-teslas-prototype-optimus-robots-were-controlled-by-humans/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-14/tesla-s-optimus-robots-were-remotely-operated-at-cybercab-event
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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