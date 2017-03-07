Ruslar durmuyor: ABD'li liberal gruplara hack saldırısı yapıldı

FBI, Rus hackerların başkanlık seçimleri zamanında olduğu gibi liberalleri (solcuları) hedef almaya başladığını açıkladı. Şimdiye kadar en az bir düzine hack olayının ihbar edildiğini bildiren kurum sözcüsü, Rus hackerların kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla saldırılar düzenlediğini dile getirdi. Açıklanan göre e-maillere ulaşmaya çalışan hackerlar, bulabildikleri önemli bilgileri kanıtlarıyla birlikte çalıyor ve şantaj ile binlerce dolar değerinde bitcoin talep ediyor.
Bu tür olayların tekrar gündeme gelmesi aynı hacker grubunun yeniden iş başında olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Fakat FBI, seçim zamanında adı duyulan ve Rus Hükümeti tarafından desteklenen “Cozy Bear” isimli hacker grubunun şantaj olaylarının arkasında olmadığını düşünüyor.
https://www.engadget.com/2017/03/06/russian-hackers-extort-american-left-wing-groups/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edward Snowden desteği ile kurgulanmış hack muhabbeti. :) Tabi ki gerçekte böyle bir şey yok. Bizim sorunumuz ise tık sayımızı arttırmak için her duyduğumuzu, bazen yanlış olduğunu da bildiğimiz halde haber yapmak. Ben de dahil toplum olarak biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor.