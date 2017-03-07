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Ruslar durmuyor: ABD'li liberal gruplara hack saldırısı yapıldı

FBI, başkanlık seçimlerinin ardından uzun bir süre gündemde kalan Rus hackerların bir kez daha sahneye çıktığını duyurdu. Hackerler yeniden solcu grupları hedef alıyorlar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Emre Karakullukçu
Yazar
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Ruslar durmuyor: ABD'li liberal gruplara hack saldırısı yapıldı
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Başkanlık seçimlerinin yapıldığı dönemde en çok tartışılan konulardan birisi olan Rus hackerlar, iddialara göre solcu gruplara saldırarak Donald Trump’ın seçimi kazanmasına yardım etmişti. Seçimin geride kalmasıyla birlikte unutulmaya yüz tutan bu olaylar, FBI’dan gelen bir açıklamayla yeniden gündeme taşındı.

FBI, Rus hackerların başkanlık seçimleri zamanında olduğu gibi liberalleri (solcuları) hedef almaya başladığını açıkladı. Şimdiye kadar en az bir düzine hack olayının ihbar edildiğini bildiren kurum sözcüsü, Rus hackerların kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla saldırılar düzenlediğini dile getirdi. Açıklanan göre e-maillere ulaşmaya çalışan hackerlar, bulabildikleri önemli bilgileri kanıtlarıyla birlikte çalıyor ve şantaj ile binlerce dolar değerinde bitcoin talep ediyor.

Bu tür olayların tekrar gündeme gelmesi aynı hacker grubunun yeniden iş başında olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Fakat FBI, seçim zamanında adı duyulan ve Rus Hükümeti tarafından desteklenen “Cozy Bear” isimli hacker grubunun şantaj olaylarının arkasında olmadığını düşünüyor.

Hackerların Rus Hükümeti’yle bağlantılı olup olmaması oldukça önemli bir detay, ancak Amerikalılar seçim döneminde yaşanan olaylardan ötürü hala kızgınlar. Saldırıların yaşanmaya devam etmesiyle iki büyük ülke arasında bir çeşit siber savaş başlayabilir. Amerikalı yetkililer Rusların seçime karışmasıyla siber savaşın başlayabileceğini birçok kez dile getirmişlerdi.

https://www.engadget.com/2017/03/06/russian-hackers-extort-american-left-wing-groups/ Yorum Yaz
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pspoor 2 yıl
Ruslarin secimlere karistigi falan yok, bu konuda en ufak bir kanit bile bulamadilar. Obama, Trump in ofisini kanunsuz dinlemeye aldi. 3 milyar dolar civarindaki parayi, kendi görüslerine uygun sapik örgütlere aktardilar. Simdi o örgütler etrafi yakip yikmakla mesgul. Haberlerinizdeki propagandadan vazgecin artik.
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LOSSLESSGAME 2 yıl pspoor
pspoor

Ruslarin secimlere karistigi falan yok, bu konuda en ufak bir kanit bile bulamadilar. Obama, Trump in ofisini kanunsuz dinlemeye aldi. 3 milyar dolar civarindaki parayi, kendi görüslerine uygun sapik örgütlere aktardilar. Simdi o örgütler etrafi yakip yikmakla mesgul. Haberlerinizdeki propagandadan vazgecin artik.

Edward Snowden desteği ile kurgulanmış hack muhabbeti. :) Tabi ki gerçekte böyle bir şey yok. Bizim sorunumuz ise tık sayımızı arttırmak için her duyduğumuzu, bazen yanlış olduğunu da bildiğimiz halde haber yapmak. Ben de dahil toplum olarak biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor.
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