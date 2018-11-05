Elon Musk’un Tesla aracı uzay yolculuğuna devam ediyor

Şubat ayında SpaceX firmasının Heavy Falcon adındaki dev roketi ile deneme fırlatışı teknoloji dünyasının gündemine oturmuştu. Elon Musk’ın Tesla Roadster marka aracını roket ile birlikte uzaya göndermesi ise daha çok konuşuldu.

Galaksi yolcusu

Dikkat çekmek amaçlı yapılan etkinlik amacına ulaştı ve günlerce araç ile aracın koltuğundaki manken canlı olarak dünyaya yayınlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren ise dünyadan bir buçuk milyon kilometre uzaklaşan Roadster gözden kayboldu.

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Yine de bazı fan siteleri aracın Güneş sistemindeki yolculuğunu takip ederek konumu hakkında bilgiler paylaştı. Hem SpaceX hesabından hem de fan sitelerden paylaşılan bilgiler işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 9 aydır hareket halinde olan Roadster aracı Güneş sisteminin merkezinden en uzak noktaya ulaşmak üzere. Bu da yaklaşık 230 milyon kilometre civarında bir mesafeye denk geliyor. Bu noktaya tam olarak 8 Kasım tarihinde erişecek.

Paylaşılan görsele göre araç Mars gezegeninin yörüngesini terk etmek üzere ve asteroid kuşağına doğru yol alıyor. Fırlatılış zamanında da Elon Musk aracının Mars’a kadar ulaşacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Aracın Güneş çevresindeki yörüngesini 5 Kasım 2020 tarihinde tamamladıktan sonra Dünyaya en yakın noktaya gelmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 42 milyon kilometre ediyor.