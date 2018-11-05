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Elon Musk’un Tesla aracı uzay yolculuğuna devam ediyor

Yaklaşık 9 aydır Güneş sisteminde yolculuk eden Elon Musk’ın Roadster marka aracı ve sürücü koltuğunda oturan manken Mars gezegenini geride bırakmaya hazırlanıyor.
6 ay
9,3b
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Uzay
Ekrem71
Haber Editörü
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Şubat ayında SpaceX firmasının Heavy Falcon adındaki dev roketi ile deneme fırlatışı teknoloji dünyasının gündemine oturmuştu. Elon Musk’ın Tesla Roadster marka aracını roket ile birlikte uzaya göndermesi ise daha çok konuşuldu.

Galaksi yolcusu

Dikkat çekmek amaçlı yapılan etkinlik amacına ulaştı ve günlerce araç ile aracın koltuğundaki manken canlı olarak dünyaya yayınlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren ise dünyadan bir buçuk milyon kilometre uzaklaşan Roadster gözden kayboldu.

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Yine de bazı fan siteleri aracın Güneş sistemindeki yolculuğunu takip ederek konumu hakkında bilgiler paylaştı. Hem SpaceX hesabından hem de fan sitelerden paylaşılan bilgiler işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 9 aydır hareket halinde olan Roadster aracı Güneş sisteminin merkezinden en uzak noktaya ulaşmak üzere. Bu da yaklaşık 230 milyon kilometre civarında bir mesafeye denk geliyor. Bu noktaya tam olarak 8 Kasım tarihinde erişecek.

Paylaşılan görsele göre araç Mars gezegeninin yörüngesini terk etmek üzere ve asteroid kuşağına doğru yol alıyor. Fırlatılış zamanında da Elon Musk aracının Mars’a kadar ulaşacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Aracın Güneş çevresindeki yörüngesini 5 Kasım 2020 tarihinde tamamladıktan sonra Dünyaya en yakın noktaya gelmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 42 milyon kilometre ediyor.

 

https://twitter.com/SpaceX/status/1058518183064219648 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
Sahibinden temiz satılık Tesla 42 milyon kilometrede
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DH Misafiri 6 ay
Bu ve buna benzer yalan haberleri yayınlamayın midemiz bulanıyor artık uzaya giden teslaymış nasaymış hepsi sahtekar bizlerin beynini yıkayan bu masonların kirli emellerine ortak olmayın gök kubbe aşılmadı aşılamayacak
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pasa king 6 ay
km yi düşür parlat cilala malum siteye sahibinden az kullanılmış tesla ilanı ver yanında da roket hediyemiz:)
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Y-ZiyA 6 ay pasa king
Uzay tozu yutmuş 49.900 km de Tesla :)
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SHADOW 6 ay
Dönünce bi bakiyolar tesla olmus murat 131

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Gielenberg 6 ay SHADOW
Para etmez o artık. Kaç km olduğu belli değil.
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BBHMMDH 6 ay
Mars yolculuğu bu kadar kısa mı sürüyordu yav
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sismansan 6 ay
2020 de dünyayamı gelecek?anlamadım ki.!
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Ekrem71.5 6 ay
Teslalar da kayar durmaz yerinde.....
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