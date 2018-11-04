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Honor 8X ile Netflix arasında önemli iş birliği

Honor 8X modeli bundan böyle Netflix uygulaması ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca Netflix içerikleri Honor 8X ekranında Full HD olarak izlenebiliyor. Detaylar haberimizde.
6 ay
5,2b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin dev ekranlı akıllı telefonu Honor 8X’in ülkemize giriş detayları belli olurken içerik tarafında da önemli bir ortaklık haberi geldi. Netflix iş birliği ile Honor 8X modellerinde uygulama ön yüklü olarak geliyor. Üstelik Full HD destekli.

Yüksek kalite görüntü

Huawei’den yapılan açıklamaya göre Netflix uygulaması Honor 8X modelinde ön yüklü olacak gelecek. Kullanıcılar +1 ekranına tıklayarak uygulama klasöründe Netflix simgesini görebilecekler. Netflix üyesi olanlar bilgilerini girerek içeriklere erişebilecekler. İlk kez üye olanlar ise bir aylık ücretsiz deneme hakkına sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 8X sürprizi"

Diğer bir önemli gelişme ise Netflix içeriklerinin 1080p çözünürlüğünde kullanıcıya aktarılacak olması. Honor 8X bu konuda sertifikasını almış. Ay içerisinde sunulacak güncelleme ile 1080p desteği aktif hale gelecek.

Son dönemde kullanıcı kazanma konusunda sıkıntılar yaşayan Netflix’in akıllı telefon üreticileri ile ortaklık yaptığı görülüyor. Bu sayede etkileşimin artacağı tahmin ediliyor.

Honor 8X özellikleri ve fiyatı

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6.5 inç Full HD+

Arka Kamera: 20 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 3.750 mAh

İşletim Sistemi: Android 8 Oreo

Fiyatı: 2299TL (A101 online mağaza)

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-8X-free-Netflix-service_id110671 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Angel of the Lord 6 ay en beğenilen
Normalde full HD desteği yok mu ki netflix'in mobil tarafta? Honor ile işbirliğinin ek katkısı ne ?
Yanıtla +8
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Kayrabey 6 ay
2.299 lira nedir yahu? Telefonun lansman fiyatı 200 dolar.
200$ = 1.088 lira anlık kur ile..
Satış fiyatı 2.299 lira = 422$
Ulan siz kimi kazıklamaya çalışıyorsunuz? Elin Malezyalı'sı bile 1.750'ye aldı bu telefonu... Elinizde patlar bu telefon sevgili Honor...
Yanıtla +2
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Her isi ters giden adam 6 ay
Neden önyüklü geliyor ? Ha ben teledonu alacak olsam ayar olurum. Çöp netflix.
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Y-ZiyA 6 ay
Çok iyi süper bir destek. Ben de destekliyorum. Çok önemli bir gelişme olmuş iyi ki haberimiz oldu
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maxmania 6 ay
ön yüklü uygulamalar azalsın diyoruz, burada da sanki iyi bir haltmış gibi övülerek anlatılıyor. hani deseki bu telefonu alana %50 indirimli anlarım da 1 aylık deneme sürümü ve sanki başka telefonlarda yokmuş gibi full hd yayın. parasını verdikten sonra, telefonun ekranı da full hdyi destekliyorsa her telefon açıyor.
reklam işinin cılkı çıktı. yalan dolan ile reklam iç içe girdi.
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ytcNN 6 ay
Honor 10'da da ön yüklü geldi.
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Angel of the Lord 6 ay en beğenilen
Normalde full HD desteği yok mu ki netflix'in mobil tarafta? Honor ile işbirliğinin ek katkısı ne ?
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Jül Sezar 6 ay
Kırın 710 un snapdragon dengi hangi işlemci okuyor?
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YasinKsmG 6 ay Jül Sezar
SD 660
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blacksss 6 ay
Honor play içinde on yüklü geldi
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