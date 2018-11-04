Honor 8X ile Netflix arasında önemli iş birliği

Huawei’nin dev ekranlı akıllı telefonu Honor 8X’in ülkemize giriş detayları belli olurken içerik tarafında da önemli bir ortaklık haberi geldi. Netflix iş birliği ile Honor 8X modellerinde uygulama ön yüklü olarak geliyor. Üstelik Full HD destekli.

Yüksek kalite görüntü

Huawei’den yapılan açıklamaya göre Netflix uygulaması Honor 8X modelinde ön yüklü olacak gelecek. Kullanıcılar +1 ekranına tıklayarak uygulama klasöründe Netflix simgesini görebilecekler. Netflix üyesi olanlar bilgilerini girerek içeriklere erişebilecekler. İlk kez üye olanlar ise bir aylık ücretsiz deneme hakkına sahip olacak.

Ayrıca Bkz.

"Haftaya A101 marketlerde Honor 8X sürprizi"

Diğer bir önemli gelişme ise Netflix içeriklerinin 1080p çözünürlüğünde kullanıcıya aktarılacak olması. Honor 8X bu konuda sertifikasını almış. Ay içerisinde sunulacak güncelleme ile 1080p desteği aktif hale gelecek.

Son dönemde kullanıcı kazanma konusunda sıkıntılar yaşayan Netflix’in akıllı telefon üreticileri ile ortaklık yaptığı görülüyor. Bu sayede etkileşimin artacağı tahmin ediliyor.

Honor 8X özellikleri ve fiyatı

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6.5 inç Full HD+

Arka Kamera: 20 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 3.750 mAh

İşletim Sistemi: Android 8 Oreo

Fiyatı: 2299TL (A101 online mağaza)