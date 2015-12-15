Elon Musk yeni bir dünya savaşı çıkmadan Mars'a gitmek istiyor

Elon Musk kurduğu şirketler ve yarattığı fikirler ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tesla Motors, SpaceX ve Paypal'ın kurucularından olan iş adamı dış basında çoğu zaman "Gerçek hayattaki Iron Man" şeklinde anılıyor. Bu şirketleri kurmasının yanı sıra süper hızlı raylı taşımacılık ve Mars'da koloni kurma gibi ilginç fikirlere de sahip olan Musk fikirlerini gerçekleştiremeden yeni bir dünya savaşı çıkmasından endişeli.

Mars'a gitmek için önemli çabalar harcadıklarını ve büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Elon Musk bu konuda kendine ve SpaceX ekibine oldukça güveniyor. Olabilecek en kısa zamanda Mars'a giderek kolonileşmenin başlaması gerektiğini belirten iş adamı dünyada yeni bir global savaşın çıkma ihtimalinden korkuyor. Musk'a göre 3. dünya savaşı tüm bilimsel yatırımların yönünü değiştirecek ve insanoğlunu geriye sürükleyerek Mars'a gitmekten alıkoyacak. Tıpkı sabit disklere verileri yedeklediğimiz gibi insanlığı da Mars'a kurulacak bir koloni ile yedeklenmesi gerektiğini belirten Musk, Mars'a gidildiği takdirde uzun vadede insanların burada yaşamaya alışacağı ve gezegeni kendilerine göre şekillendirebileceğini de belirtiyor.

Musk'ın insanlığı kurtarmak istemesindeki asıl sebep ise olası bir 3. Dünya savaşının çok ağır yaşanacak olması. Özellikle nükleer silahların kullanılması bu savaşın yaralarının sarılmasını da çok zorlaştıracak. Bilimsel ve teknolojik yatırımların artması, dünyanın daha iyi bir yer olmaya doğru gitmesi gibi olumlu düşünceler ise Elon Musk'ın aklına 1. ve 2. Dünya savaşından hemen önce dünyada yine benzer şekilde yaşanan yükseliş dönemlerini getiriyor. Bu sebeple 3. Dünya savaşı ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu hatırlatan "gerçek hayatın Tony Stark'ı" Mars'a bir an önce gitmeyi umuyor.

http://www.gq.com/story/elon-musk-mars-spacex-tesla-interview