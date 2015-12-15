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Elon Musk yeni bir dünya savaşı çıkmadan Mars'a gitmek istiyor

Çılgın fikirleriyle kendinden bolca söz ettiren Elon Musk bu kez 3. dünya savaşıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Musk'a göre insanlık Mars'a koloni kurmak için acele etmeli.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Elon Musk yeni bir dünya savaşı çıkmadan Mars'a gitmek istiyor
 
Elon Musk kurduğu şirketler ve yarattığı fikirler ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tesla Motors, SpaceX ve Paypal'ın kurucularından olan iş adamı dış basında çoğu zaman "Gerçek hayattaki Iron Man" şeklinde anılıyor. Bu şirketleri kurmasının yanı sıra süper hızlı raylı taşımacılık ve Mars'da koloni kurma gibi ilginç fikirlere de sahip olan Musk fikirlerini gerçekleştiremeden yeni bir dünya savaşı çıkmasından endişeli.
Mars'a gitmek için önemli çabalar harcadıklarını ve büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Elon Musk bu konuda kendine ve SpaceX ekibine oldukça güveniyor. Olabilecek en kısa zamanda Mars'a giderek kolonileşmenin başlaması gerektiğini belirten iş adamı dünyada yeni bir global savaşın çıkma ihtimalinden korkuyor. Musk'a göre 3. dünya savaşı tüm bilimsel yatırımların yönünü değiştirecek ve insanoğlunu geriye sürükleyerek Mars'a gitmekten alıkoyacak. Tıpkı sabit disklere verileri yedeklediğimiz gibi insanlığı da Mars'a kurulacak bir koloni ile yedeklenmesi gerektiğini belirten Musk, Mars'a gidildiği takdirde uzun vadede insanların burada yaşamaya alışacağı ve gezegeni kendilerine göre şekillendirebileceğini de belirtiyor.
Musk'ın insanlığı kurtarmak istemesindeki asıl sebep ise olası bir 3. Dünya savaşının çok ağır yaşanacak olması. Özellikle nükleer silahların kullanılması bu savaşın yaralarının sarılmasını da çok zorlaştıracak. Bilimsel ve teknolojik yatırımların artması, dünyanın daha iyi bir yer olmaya doğru gitmesi gibi olumlu düşünceler ise Elon Musk'ın aklına 1. ve 2. Dünya savaşından hemen önce dünyada yine benzer şekilde yaşanan yükseliş dönemlerini getiriyor. Bu sebeple 3. Dünya savaşı ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu hatırlatan "gerçek hayatın Tony Stark'ı" Mars'a bir an önce gitmeyi umuyor.

http://www.gq.com/story/elon-musk-mars-spacex-tesla-interview Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
İnsanoğlunda bu kadar savaş merakı olduğu sürece Mars'da bile savaş çıkartırlar. Dünya savaşı yerine Mars Savaşı olur. Bok değil kaka yani.
3 Yanıt Yanıtla +22
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Armin van Buuren* 3 yıl
Elon Musk zeki ve oldukça güçlü bir adam olsa da bu konuda hala gerekli kamuoyu ve daha da önemlisi devlet kaynaklı desteği alabildiğini sanmıyorum. 3. Dünya Savaşı kaygısından ziyade bu yolla bu işin önemli olduğunu ve yapılması gerektiğini benimsetmeye çalışıyor gibi geldi bana. Ne kadar eli güçlü bir adam olsa da bu iş için deficit spending (türkçe terimi bilmiyorum, kaynaksız harcama olabilir belki) yapmak oldukça riskli. Bunun yerine kamuoyu desteğinden sonra devlet desteği de alıp bu işi yapmak istiyor büyük ihtimalle.

Örnek olarak uzay konusunda ihaleyi kaptı yakın zamanda.
Elon Musk zeki ve oldukça güçlü bir adam olsa da bu konuda hala gerekli kamuoyu ve daha da önemlisi devlet kaynaklı desteği alabildiğini sanmıyorum. 3. Dünya S...
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fthkn 3 yıl
Rekabette işin yarısı reklam ve propagandadır. Haberlere bakarak düşününce roket hazır ama ateşleme sistemi henüz tamamlanmamış ama bitmek üzere sanıyorsunuz. Propaganda başarılı olduğunda da bunu görenler adamlar zaten yol almış bir bu saatten sonra istesek de bir yere varamayız diye düşünmeye başlıyorsunuz. Zaten propagandanın amacı da budur. Soğuk savaş taktiğidir. Çarpışmadan düşmanı psikolojik olarak mağlup etme taktiğidir. Batı uzay çalışmalarında teknolojik çalışmalarda dünyayı hep böyle uyuttu. bir konsepti kafanıza ektiler. Onunla ilgili filmlerle sizi uyuşturdular. Yaratıcılık ve özgünlük yok edildi. Mesela uzaya çıkmanın roketle dikine denemek dışında bir yolu hiç denenmedi. İlla atmosferle savaşıp tonlarca yakıt tüketip çıkılabileceğine ikna oldunuz. bu her durum için geçerli bir örnek sadece. Neymiş Mars'a gidiyorlarmış. Şu dakka çalışmaya başlansa bu ülkede 10 yıl içinde marsa gidebilecek yerli teknoloji de geliştirilir gereken araçlar da üretilir. Ama bir bezginlik var. Sistemin de art niyeti var. Eğitim sisteminin sokulduğu halden anlayabilirsiniz art niyeti. bu ülkeyi yöneten ve emirleri dışardan alan derin devletin işi. dışardan pek bir şey ispat edemezsiniz. Benimde umrumda değil açıkçası birşeyleri ispat etmek. Ama kafası biraz bile çalışan anlar dönen dolapları. ABD'nin elindeki tek güç ezici politik avantajlardır. Başka hiçbir şeyi yok.
Teknoloji konusunda onlardan 50 yıl geriden başlamış Japonda bile ABD'ye boncuk toplatıyor. Japonya'nın politik gücü Türkiye'den fazla değil halbuki. Tartışılır tabi ki. Tayvan desen küçücük ülke ama dünyanın bütün çiplerini üretiyorlar. Çin de aynen ABD modeliyle geliyor. Ezici bir politik güce ulaşmaya çalışıyor nüfusuyla. Zaten politika kısmını hallettiğinizde işin yüzde 90'ını halletmiş oluyorsunuz.
Demek istediğim kafası çalışan adam her yerde var. Ama bizden adam çıkmıyor sözü kendine yaptığın bir komplodan ibaret. Bu ülkelere göre birilernin yayınladığı IQ haritası da bu propagandanın bir parçası. Siz zaten gerizekalısınız boşa çabalamayın demenin Türkçe'si. Bütünüyle yalan ve kara propagandadır. Evrimsel gerçek biyolojik varlıkların zeka olarak bir dengede ilerlediğini ispatlıyor. İnsan da yüzde 99 dünyanın her yerinde yakın IQ sahibidir. Çok küçük bir kesim yüksek zekalı ve onlar da çevresiyle düzgün iletişim kuramadığı için özel eğitimle soyut bir yaşam sürüyorlar. Bu IQ puanları zekanı nasıl kullandığınızla ilgili yüksek veya düşük çıkabilir ama öyle sunmuyorlar. Bilimsel sonuçlar propaganda malzemesi olarak çarpıtılıyor. Bu da politik gücün eseridir. Seni istediği herşeye ikna ediyor. Ah ulan ah direniş hareketi başlatsam milyon tane adamım olur ama yapmıyorum işte. :D Sonra bankaların dibine dinamit döşemekle başlarız işe.
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silversmith 3 yıl
Maskmış, kuskmuş hepsi boş! Hepsi bencil ve sömürgeci yapıya sahip bir topluluktan ibaret! İleride tümünün maskesi düşünce görürsünüz!
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umut_baris 3 yıl silversmith
silversmith

Maskmış, kuskmuş hepsi boş! Hepsi bencil ve sömürgeci yapıya sahip bir topluluktan ibaret! İleride tümünün maskesi düşünce görürsünüz!

Sömürgeci olanlar VW, Renault gibilerdir yani.
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senersongur 3 yıl
Elon Musk ve bayık düşünceleri.

Adam bizim DH forum kadar dünyada pompalayan yok.
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Wolfenstein3D 3 yıl
İnsan genlerinde "savaş" ve "Aç gözlülük" işlenmiş, realist olun biraz. Ve kusura bakmayın 3.Dünya savaşı elinde nükleer silah bulunduran bir ülkede çıkarsa dünya "burası bağcılarwelcome to cehennem" olur. Hiç bir ülke yenilgiyi kaldıramaz savaşta
(bkz. Ben .ok yoluna gidiyorsam sende gidersin)
Ayrıca
(bkz. Hitlerin saf alman ırkı üretme çabaları)
(bkz. 1.Dünya savaşı başlama nedenleri)
(bkz. Haçlı seferleri)
(bkz. Soğuk savaşta sscb yıkılmasaydı)

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fatsa52 3 yıl
Bu 3. Dunya savasi soylemi cok kullanilmaya baslandi son donemlerde. Hayirlisi insallah
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6.cadde 3 yıl
3.dunya savasi ciksa bile nukleer secenek olmaz. Nukleer kullanan ulkenin odeyecegi tazminat o ulkeyi - bakiyeye goturur. Ekonomisi coker. Cunku avrupadaki bi nukleer savasin faturasini brezilyadaki gariban ciftci dahi öder.
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mementopolis 3 yıl
Kim Young un : Mars'a dogru bir atom bombasi dikmisim sorma , Elon Musk mu neydi surat ifadesini cok merak ediyorum o ani yasarken


Saka bir yana....!! Elon Musk'un Bu cavabi Tamamen Politik gibi gözüküyor yaptiklari isilere bakilirsa.
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1BilimAdamı 3 yıl
tony stark olayını abartmayın artık,adamın kişiliğinin hikayeyle filmle falan hiçbir alakası yok
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Lotusx 3 yıl
Parası olupta yararlı ve ilerici işler yapan tek kişi gibi. Adamın hedefler cidden iyi.

Tabi göz boyamıyorsa.
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lido 3 yıl
Wall e izlemiş
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