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Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan roket bugün ilk kez ateşlenecek

SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen tarihi uçuş için artık son hazırlıklarını yapıyor. Roketin motorları bugün ilk kez ateşlenecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi bugün ilk kez ateşlemeyi planlıyor. Önümüzdeki haftalarda beklenen ilk test uçuşu için artık son günlerini sayan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, bu tarihi deneme uçuşu öncesinde bugün ilk kez test edilecek.

TSİ bu gece saatlerinde Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşmesi beklenen deneme sırasında Falcon Heavy'nin tam 27 roket motoru aynı anda ateşlenecek. SpaceX, bu denemenin başarıyla sonlanması halinde Ocak ayının sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen ilk test uçuşu için bir adım daha yaklaşmış olacak. Bildiğiniz gibi şirket tarihinin en önemli uçuşlarından birisi olacak olan bu denemede Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracı Mars'a taşınacak.


En yakın rakibinden iki kat daha güçlü


Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.

SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki haftalar içerisinde ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi. 


https://www.digitaltrends.com/cool-tech/spacex-falcon-heavy-engine-test/ Yorum Yaz
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Amon_Amarth 1 yıl en beğenilen
Garip gelecek kulağınıza ama ben Elon'un başladığı her işten yüzünün akıyla çıkmasını istiyorum. Bunu bir fanboyluk olarak da görebilirsiniz saygı duyarım.
Ancak benim motivasyonum, adamın giriştiği her işin, dünya'ya ciddi katkılar sunma potansiyeli taşıması. Ama güneş enerjili çatılar, ama elektrikli araçların yaygınlaşmasına ön ayak olmak, ama space x ile yeniden kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmek, ama power wall sayesinde kendi kendine yetebilen evler yaratmak.
İlerde insan makine nöral bağlantısını sağladığında yapay zekadan da korkmamıza gerek kalmayacak gibi.
Her neyse çocukca belki ama seviyorum bu adamı
Garip gelecek kulağınıza ama ben Elon'un başladığı her işten yüzünün akıyla çıkmasını istiyorum. Bunu bir fanboyluk olarak da görebilirsiniz saygı duyarım....
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1 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 1 yıl
Roadster Marsa gitmiycek. Ancak doğru zamanda atılırsa marsa götürebilcek bir yörüngeye atıyorlar ki millet görsün isterlerse marsa götürebilcek teknolojiye sahipler. Onlar da Mars'a göndermiycek çünkü kirletmek istemiyorlar.
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serafon 1 yıl
Her ne kadar ileri teknoloji gibi görünse de evreni düşününce taş devrinde gibiyiz. Bir yeni atılım gerekli bu kabuğu kırmak için. Bakalım ne zaman olacak?
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Amon_Amarth 1 yıl en beğenilen
Garip gelecek kulağınıza ama ben Elon'un başladığı her işten yüzünün akıyla çıkmasını istiyorum. Bunu bir fanboyluk olarak da görebilirsiniz saygı duyarım.
Ancak benim motivasyonum, adamın giriştiği her işin, dünya'ya ciddi katkılar sunma potansiyeli taşıması. Ama güneş enerjili çatılar, ama elektrikli araçların yaygınlaşmasına ön ayak olmak, ama space x ile yeniden kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmek, ama power wall sayesinde kendi kendine yetebilen evler yaratmak.
İlerde insan makine nöral bağlantısını sağladığında yapay zekadan da korkmamıza gerek kalmayacak gibi.
Her neyse çocukca belki ama seviyorum bu adamı
1 Yanıt Yanıtla +18
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kadirirdem 1 yıl Amon_Amarth
Aynı şeyleri bende düşünüyorum.
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