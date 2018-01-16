Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan roket bugün ilk kez ateşlenecek

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi bugün ilk kez ateşlemeyi planlıyor. Önümüzdeki haftalarda beklenen ilk test uçuşu için artık son günlerini sayan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, bu tarihi deneme uçuşu öncesinde bugün ilk kez test edilecek.



TSİ bu gece saatlerinde Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşmesi beklenen deneme sırasında Falcon Heavy'nin tam 27 roket motoru aynı anda ateşlenecek. SpaceX, bu denemenin başarıyla sonlanması halinde Ocak ayının sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen ilk test uçuşu için bir adım daha yaklaşmış olacak. Bildiğiniz gibi şirket tarihinin en önemli uçuşlarından birisi olacak olan bu denemede Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster aracı Mars'a taşınacak.



En yakın rakibinden iki kat daha güçlü

İlk kez 2011 yılında tanıtımı yapılan Falcon Heavy birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından nihayet önümüzdeki haftalar içerisinde ilk kez havalanacak. SpaceX kurucusu Elon Musk ise yeni roketinin bu ilk denemesinden çok da bir başarı beklemiyor. Musk, Daha önce yaptığı açıklamalarda roketin zaten yüksek ihtimalle patlayacağını söylemiş ve bu nedenle bu ilk uçuş sırasında "hayal edebilecekleri en saçma şeyi" yapmak istediklerini ifade etmişti. Bakalım Musk'ın kızıl renkli Roadster'ı Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başarabilecek mi.

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/spacex-falcon-heavy-engine-test/

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Tam 27 tane Merlin motorun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Önümüzdeki ay itibariyle dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, ayrıca günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak Dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıyabiliyor.