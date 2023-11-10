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    ABD’nin gizemli uzay uçağı SpaceX ile yörüngeye çıkıyor

    SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri'nin gizemli X-37B uzay uçağını Falcon Heavy ile ilk defa fırlatacak. X-37B daha önce daha küçük olan Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı.
    ABD’nin gizemli uzay uçağı SpaceX ile yörüngeye çıkıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Uzay Kuvvetleri bir süredir gizemli X-37B uzay uçağını test ediyor. Şimdiye kadar birkaç kez yörüngede uzun uçuşlar yapan yeniden kullanılabilir uzay uçağı, USSF-52 olarak adlandırılan yedinci genel görevi için 7 Aralık'ta NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon Heavy roketi üzerinde fırlatılacak.

    X-37B ilk kez bir Falcon Heavy ile fırlatılacak

    ABD Uzay Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, X-37B ilk kez bir Falcon Heavy ile fırlatılacak. Halihazırda uzay uçağının yetenekleri ve operasyonları hakkında çok az şey biliniyor, ancak Uzay Kuvvetleri yeni görevin X-37B'yi deneysel yüklerin fırlatılması ve Dünya'ya geri getirilmesi için bir test platformu olarak kullanan önceki uçuşları takip edeceğini söylüyor.

    ABD’nin gizemli uzay uçağı SpaceX ile yörüngeye çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte X-37B'nin USSF-52 görevi için neden bir Falcon Heavy'nin üzerinde fırlatıldığı bilinmiyor. Uzay uçağının önceki görevlerinden beşi United Launch Alliance Atlas V roketleriyle fırlatılırken, beşinci görevi olan USA-277, SpaceX'in daha küçük roketi Falcon 9'un (Falcon Heavy, birbirine bağlanmış üç Falcon 9 iticisinden oluşuyor) üzerinde havalanmıştı.

    Böyle bir değişiklik uzay uçağının daha ağır yükler taşıdığını ya da yeni bir donanım konfigürasyonuna sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Açıklamaya göre Uzay Kuvvetleri şu ana kadar sadece görevin "gelecekteki uzay alanı farkındalık teknolojilerini deneyerek Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri'nin uzay ortamı hakkındaki bilgisini genişleteceğini" belirtti. Bununla birlikte Uzay Kuvvetleri'nin açıklamasında, görevin Seeds-2 olarak bilinen ve uzun süreli bir uzay uçuşu sırasında uzay tabanlı radyasyonun bitki tohumları üzerindeki etkilerini test edecek bir NASA deneyini taşıyacağı da belirtiliyor.

    X-37B Boeing tarafından inşa edilmiş ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirmişti. Bir önceki uçuşunda uzay uçağı 12 Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne inmeden önce yörüngede 908 gün geçirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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