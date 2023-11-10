ABD’nin gizemli uzay uçağı SpaceX ile yörüngeye çıkıyor

Tam Boyutta Gör ABD Uzay Kuvvetleri bir süredir gizemli X-37B uzay uçağını test ediyor. Şimdiye kadar birkaç kez yörüngede uzun uçuşlar yapan yeniden kullanılabilir uzay uçağı, USSF-52 olarak adlandırılan yedinci genel görevi için 7 Aralık'ta NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon Heavy roketi üzerinde fırlatılacak.

X-37B ilk kez bir Falcon Heavy ile fırlatılacak

ABD Uzay Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, X-37B ilk kez bir Falcon Heavy ile fırlatılacak. Halihazırda uzay uçağının yetenekleri ve operasyonları hakkında çok az şey biliniyor, ancak Uzay Kuvvetleri yeni görevin X-37B'yi deneysel yüklerin fırlatılması ve Dünya'ya geri getirilmesi için bir test platformu olarak kullanan önceki uçuşları takip edeceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte X-37B'nin USSF-52 görevi için neden bir Falcon Heavy'nin üzerinde fırlatıldığı bilinmiyor. Uzay uçağının önceki görevlerinden beşi United Launch Alliance Atlas V roketleriyle fırlatılırken, beşinci görevi olan USA-277, SpaceX'in daha küçük roketi Falcon 9'un (Falcon Heavy, birbirine bağlanmış üç Falcon 9 iticisinden oluşuyor) üzerinde havalanmıştı.

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Böyle bir değişiklik uzay uçağının daha ağır yükler taşıdığını ya da yeni bir donanım konfigürasyonuna sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Açıklamaya göre Uzay Kuvvetleri şu ana kadar sadece görevin "gelecekteki uzay alanı farkındalık teknolojilerini deneyerek Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri'nin uzay ortamı hakkındaki bilgisini genişleteceğini" belirtti. Bununla birlikte Uzay Kuvvetleri'nin açıklamasında, görevin Seeds-2 olarak bilinen ve uzun süreli bir uzay uçuşu sırasında uzay tabanlı radyasyonun bitki tohumları üzerindeki etkilerini test edecek bir NASA deneyini taşıyacağı da belirtiliyor.

X-37B Boeing tarafından inşa edilmiş ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirmişti. Bir önceki uçuşunda uzay uçağı 12 Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne inmeden önce yörüngede 908 gün geçirmişti.

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