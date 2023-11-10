ABD’nin gizemli uzay uçağı SpaceX ile yörüngeye çıkıyor

X-37B ilk kez bir Falcon Heavy ile fırlatılacak
ABD Uzay Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, X-37B ilk kez bir Falcon Heavy ile fırlatılacak. Halihazırda uzay uçağının yetenekleri ve operasyonları hakkında çok az şey biliniyor, ancak Uzay Kuvvetleri yeni görevin X-37B'yi deneysel yüklerin fırlatılması ve Dünya'ya geri getirilmesi için bir test platformu olarak kullanan önceki uçuşları takip edeceğini söylüyor.
Böyle bir değişiklik uzay uçağının daha ağır yükler taşıdığını ya da yeni bir donanım konfigürasyonuna sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Açıklamaya göre Uzay Kuvvetleri şu ana kadar sadece görevin "gelecekteki uzay alanı farkındalık teknolojilerini deneyerek Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri'nin uzay ortamı hakkındaki bilgisini genişleteceğini" belirtti. Bununla birlikte Uzay Kuvvetleri'nin açıklamasında, görevin Seeds-2 olarak bilinen ve uzun süreli bir uzay uçuşu sırasında uzay tabanlı radyasyonun bitki tohumları üzerindeki etkilerini test edecek bir NASA deneyini taşıyacağı da belirtiliyor.
X-37B Boeing tarafından inşa edilmiş ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirmişti. Bir önceki uçuşunda uzay uçağı 12 Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne inmeden önce yörüngede 908 gün geçirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.