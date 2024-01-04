SpaceX, 2024'te fırtına estirecek: Starship, Starlink ve dahası

Tam Boyutta Gör Patron Elon Musk’ın ışığında SpaceX, 2023'te 96 yörünge görevi başlatarak bir önceki yıl gerçekleştirilen 61 fırlatmayı önemli ölçüde geride bıraktı. Ancak şirket bu yıl daha fazlasını yapmak istiyor. SpaceX'in yapı ve uçuş güvenilirliğinden sorumlu başkan yardımcısı Bill Gerstenmaier, 2024 yılında SpaceX’in her ay 12 uçuş veya toplamda 144 uçuş yapmak istediklerini açıkladı.

SpaceX’in hedeflerine göre firma her 2,8 günde bir fırlatma gerçekleştirmek istiyor ki bu, birkaç yıl önce düşünülemeyecek bir tempo. Ancak SpaceX'in uzay uçuşlarında neyin mümkün olduğuna dair fikirlerimizi yeniden şekillendiren bir geçmişi var, dolayısıyla bu iddialı hedef son derece ulaşılabilir görünüyor.

Starlink’e ağırlık verilecek

Tam Boyutta Gör SpaceX'in 2023'teki fırlatmalarının yaklaşık üçte ikisi şirketin uydu internet hizmeti Starlink'in inşasına ayrılmıştı. Bu eğilim muhtemelen 2024 yılında da devam edecek, çünkü ağ henüz tamamlanmış değil. Starlink şu anda yaklaşık 5.230 operasyonel uzay aracından oluşuyor. Ancak SpaceX'in alçak Dünya yörüngesine (LEO) toplam 12.000 Starlink uydusu yerleştirme izni var ve şirket bunun üzerine 30.000 uydu için daha onay başvurusunda bulundu.

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Ayrıca bu yıl daha fazla SpaceX astronot fırlatması göreceğiz. Şirket 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikisi NASA ve biri de bundan birkaç yıl sonra yörüngeye kendi karakolunu kurup çalıştırmayı hedefleyen Axiom Space için.

Her şey plana uygun giderse SpaceX bu yıl gökyüzüne beş astronot misyonu gönderecek. NASA için Crew-8 ve Crew-9 uçuşlarının sırasıyla şubat ve ağustos aylarında havalanması planlanıyor. Axiom'un ilk Türk astronotunu taşıyacak Ax-3 görevi 17 Ocak'ta fırlatılacak ve Ax-4'ün ekim ayında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Nisan ayında ise SpaceX, özel bir astronotun ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştireceği uçuş görevi olan Polaris Dawn'ı fırlatmayı planlıyor.

Starship tamamlanacak

Tam Boyutta Gör SpaceX'in geçen yıl gerçekleştirdiği 96 yörünge görevinden doksan biri Falcon 9 tarafından gerçekleştirilirken, diğer beşi de şirketin güçlü roketi Falcon Heavy tarafından yapıldı. Ancak 2023'te SpaceX'in uzay uçuşları ve keşif alanında bir devrim yaratacağını düşündüğü Starship için de iki test uçuşu yapıldı. Bilmeyenler için, Starship, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket.

Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin her ikisi de uzay uçuşu teknolojisinde ciddi bir atılım olan yeniden kullanılabilir ilk aşamalara sahip. Ancak tamamen istiflendiğinde yaklaşık 122 metre uzunluğunda olan Starship, tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı.

Starship'in iki test uçuşu sırasıyla geçen yılın Nisan ve Kasım aylarında yapıldı. Nisan uçuşu kısa sürdü. Starship,aşamalarının birbirinden ayrılamaması da dahil olmak üzere bir dizi ciddi sorun yaşadı ve SpaceX, kalkıştan sadece dört dakika sonra yalpalayan aracı kasıtlı olarak havada patlattı.

Starship ikinci uçuşunda ciddi ilerleme kaydetti. Super Heavy'nin 33 Raptor motorunun tümü planlandığı gibi ateşlendi ve güçlendirici üst kademeden başarıyla ayrıldı. Ancak bu görev de uçuştan yaklaşık sekiz dakika sonra üst kademenin imha edilmesiyle erken sona erdi.

Üçüncü test uçuşu için SpaceX, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden onay bekliyor. Onay alındığı takdirde roket hızlı bir şekilde fırlatılacak. Öte yandan Starship'in geliştirilmesi çok önemli. NASA, 2020'lerin sonuna kadar Ay'da ve çevresinde kalıcı, sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmayı amaçlayan Artemis programı için ilk mürettebatlı iniş aracı olarak bu dev aracı seçti. Plana göre Starship, şu anda 2025'in sonlarında ya da 2026'da kalkması planlanan Artemis 3 görevinde astronotları ilk kez Ay yüzeyine taşıyacak.

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