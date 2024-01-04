SpaceX, 2024'te fırtına estirecek: Starship, Starlink ve dahası

SpaceX’in hedeflerine göre firma her 2,8 günde bir fırlatma gerçekleştirmek istiyor ki bu, birkaç yıl önce düşünülemeyecek bir tempo. Ancak SpaceX'in uzay uçuşlarında neyin mümkün olduğuna dair fikirlerimizi yeniden şekillendiren bir geçmişi var, dolayısıyla bu iddialı hedef son derece ulaşılabilir görünüyor.
Starlink’e ağırlık verilecek
Ayrıca bu yıl daha fazla SpaceX astronot fırlatması göreceğiz. Şirket 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikisi NASA ve biri de bundan birkaç yıl sonra yörüngeye kendi karakolunu kurup çalıştırmayı hedefleyen Axiom Space için.
Her şey plana uygun giderse SpaceX bu yıl gökyüzüne beş astronot misyonu gönderecek. NASA için Crew-8 ve Crew-9 uçuşlarının sırasıyla şubat ve ağustos aylarında havalanması planlanıyor. Axiom'un ilk Türk astronotunu taşıyacak Ax-3 görevi 17 Ocak'ta fırlatılacak ve Ax-4'ün ekim ayında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Nisan ayında ise SpaceX, özel bir astronotun ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştireceği uçuş görevi olan Polaris Dawn'ı fırlatmayı planlıyor.
Starship tamamlanacak
Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin her ikisi de uzay uçuşu teknolojisinde ciddi bir atılım olan yeniden kullanılabilir ilk aşamalara sahip. Ancak tamamen istiflendiğinde yaklaşık 122 metre uzunluğunda olan Starship, tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı.
Starship'in iki test uçuşu sırasıyla geçen yılın Nisan ve Kasım aylarında yapıldı. Nisan uçuşu kısa sürdü. Starship,aşamalarının birbirinden ayrılamaması da dahil olmak üzere bir dizi ciddi sorun yaşadı ve SpaceX, kalkıştan sadece dört dakika sonra yalpalayan aracı kasıtlı olarak havada patlattı.
Starship ikinci uçuşunda ciddi ilerleme kaydetti. Super Heavy'nin 33 Raptor motorunun tümü planlandığı gibi ateşlendi ve güçlendirici üst kademeden başarıyla ayrıldı. Ancak bu görev de uçuştan yaklaşık sekiz dakika sonra üst kademenin imha edilmesiyle erken sona erdi.
Üçüncü test uçuşu için SpaceX, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden onay bekliyor. Onay alındığı takdirde roket hızlı bir şekilde fırlatılacak. Öte yandan Starship'in geliştirilmesi çok önemli. NASA, 2020'lerin sonuna kadar Ay'da ve çevresinde kalıcı, sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmayı amaçlayan Artemis programı için ilk mürettebatlı iniş aracı olarak bu dev aracı seçti. Plana göre Starship, şu anda 2025'in sonlarında ya da 2026'da kalkması planlanan Artemis 3 görevinde astronotları ilk kez Ay yüzeyine taşıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.