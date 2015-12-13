Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım

Teknoloji dünyasının en önemli dehaları arasında yer alan, Tesla Motors ve Space X kurucusu Elon Musk, yapay zekanın doğurabileceği sorunlar ile ilgili endişelerini sık sık gündeme getiriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla kontrolsüz yapay zekanın tehlikelerine dikkat çeken Musk, bu konuda önemli adımlar atmaya başladı.

Teknoloji dünyasından önemli isimlerin desteğini alan Elon Musk, bugün yayınladığı açıklamayla, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI'ın kurulduğunu duyurdu. Musk ve Y Combinator başkanı Sam Altman öncülüğünde kurulan OpenAI, yapay zekanın kontrollü ve sorumluluk sahibi bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak.

Musk, bugün yayınladığı açıklamada, bu yeni kuruluşla amaçlarının yapay zekayı tüm insanlık için faydalı olacak şekilde ilerletmek olduğunu belirtti. Musk'a göre OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması, gelir elde etme endişelerini ortadan kaldırıyor ve yapay zeka geliştirirken ihtiyatlı davranmayı mümkün hale getiriyor.

OpenAI, teknoloji dünyasından birçok önemli ismin desteğini arkasına almış durumda. Amazon ve Infosys gibi dev firmaların yanı sıra PayPal kurucusu Peter Thiel gibi ünlü isimlerden de destek alan kuruluş, şimdiden 1 milyar dolar toplamayı başarmış durumda.

Makine eğitim uzmanı ve Google araştırmacısı Ilya Sutskever öncülüğündeki OpenAI ekibi tarafından geliştirilen yeni teknolojiler ve patentler, halka açık olacak.

https://openai.com/blog/introducing-openai/