Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım

Haber Editörü
Teknoloji dünyasının en önemli dehaları arasında yer alan, Tesla Motors ve Space X kurucusu Elon Musk, yapay zekanın doğurabileceği sorunlar ile ilgili endişelerini sık sık gündeme getiriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla kontrolsüz yapay zekanın tehlikelerine dikkat çeken Musk, bu konuda önemli adımlar atmaya başladı.
Teknoloji dünyasından önemli isimlerin desteğini alan Elon Musk, bugün yayınladığı açıklamayla, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI'ın kurulduğunu duyurdu. Musk ve Y Combinator başkanı Sam Altman öncülüğünde kurulan OpenAI, yapay zekanın kontrollü ve sorumluluk sahibi bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak.
Musk, bugün yayınladığı açıklamada, bu yeni kuruluşla amaçlarının yapay zekayı tüm insanlık için faydalı olacak şekilde ilerletmek olduğunu belirtti. Musk'a göre OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması, gelir elde etme endişelerini ortadan kaldırıyor ve yapay zeka geliştirirken ihtiyatlı davranmayı mümkün hale getiriyor.
OpenAI, teknoloji dünyasından birçok önemli ismin desteğini arkasına almış durumda. Amazon ve Infosys gibi dev firmaların yanı sıra PayPal kurucusu Peter Thiel gibi ünlü isimlerden de destek alan kuruluş, şimdiden 1 milyar dolar toplamayı başarmış durumda.
Makine eğitim uzmanı ve Google araştırmacısı Ilya Sutskever öncülüğündeki OpenAI ekibi tarafından geliştirilen yeni teknolojiler ve patentler, halka açık olacak.
https://openai.com/blog/introducing-openai/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam tehlike gelecekse benim elimden gelsin diyor Kar yapmayacakmış... Milyar dolarlık amme hizmetiniz için teşekkürler
leadergamer.com.tr/...
" Makine: Aslında gerçek, senin yüce tanrıya inanmıyor olman. "
NEML Suresi 82. ayet meali :::: google.com.tr/...
Elmalılı Hamdi Yazır: Söylenen başlarına geleceği vakıt da onlar için Arzdan bir dâbbe çıkarırız, nâsın âyetlerimize yakîn ile inanmaz idiklerini kendilerine söyler
İçinde tanrı inancı ile ilgili konu geçiyosa , alerji yapmıştır bizim donanım habere
ne kadar az yapay o kadar iyi naturel zeka yı geliştirin (insan zekasına yatırım yapın demek istedim ) neyse ...
Biraz eski kafalıyımdır teknolojinin insana be doğaya yararlı taraflarına yatırım yapılması taraftarıyım.
İlk maddeleri de petrol yerine kullanılabilecek temiz bir yakıt icat etmek olsun.
Yorumunuz 10 yıl öncesinde yapılmış gibi. Konunun ana karakteri Musk da tam olarak bunu yapmaya çalışan biri zaten. Güneş panelleri, elektrikli araçlar adamın en önemli uğraşı.
Yapay zeka hakkındaki endişeleri de çoğunlukla yersiz buluyorum. Böyle şeyler düşünmek için fazlasıyla erken ve henüz ihtiyaç söz konusu değil.
Ironman'dekinden bahsediyorsunuz herhalde.Eger öyleyse, gülesim geldi.
Fena abartiliyor, ne hikmetse. Onun yapabildiginin 20 30 kat daha iyisini gelismisini, yapabilecek yüzlerce firmalar ve beyinler var dünyada. Ama onu yaparlarsa, suanda arabalarda kullanilan mekaniginden yazilimina dizaynina yakitina hatta binlerce patentine kadar büyük bi kismini cöpe atmalari icap edecek, yada gecersiz olacak. Bu da altin yumurtlayan kazi vurmak demek.
Bi kac yila kendiliginden cesitli sebeplerle ölecek ama ozamana kadar bi taraftan keseyi doldurmaya devam ederlerken, diger taraftan mecburi olarak geri de kalmamak icin bu teknolojiden de daha farkli ne gibi gelirler elde edebilirizin hesabini yapip yine ayni firmalar patentler alarak allem edip kallem edip köse baslarini kapip yerlerini saglamlastirip elektrikli araca gececekler. Zaten hazirliklar da bitmek üzere. Ne yapacagini bilemeyenler de var tabi.
Bakalim görebilirsek gelecek nelere gebe olacak. Ama dedigim gibi Musk cok abartiliyor.
Abartılma yok. Ellerindeki patentler sadece fosil yakıtlı motora ait değil. Bir sürü sistem var otomobillerde.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3019 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, yapay zeka ve