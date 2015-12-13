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Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım

Yapay zekanın tehlikeleri konusunda endişelerini sık sık dile getiren Elon Musk, yapay zekanın kontrollü bir şekilde geliştirilmesi için OpenAI'ı kurduklarını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım
 Teknoloji dünyasının en önemli dehaları arasında yer alan, Tesla Motors ve Space X kurucusu Elon Musk, yapay zekanın doğurabileceği sorunlar ile ilgili endişelerini sık sık gündeme getiriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla kontrolsüz yapay zekanın tehlikelerine dikkat çeken Musk, bu konuda önemli adımlar atmaya başladı.
 Teknoloji dünyasından önemli isimlerin desteğini alan Elon Musk, bugün yayınladığı açıklamayla, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI'ın kurulduğunu duyurdu. Musk ve Y Combinator başkanı Sam Altman öncülüğünde kurulan OpenAI, yapay zekanın kontrollü ve sorumluluk sahibi bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak.
Musk, bugün yayınladığı açıklamada, bu yeni kuruluşla amaçlarının yapay zekayı tüm insanlık için faydalı olacak şekilde ilerletmek olduğunu belirtti. Musk'a göre OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması, gelir elde etme endişelerini ortadan kaldırıyor ve yapay zeka geliştirirken ihtiyatlı davranmayı mümkün hale getiriyor.
OpenAI, teknoloji dünyasından birçok önemli ismin desteğini arkasına almış durumda. Amazon ve Infosys gibi dev firmaların yanı sıra PayPal kurucusu Peter Thiel gibi ünlü isimlerden de destek alan kuruluş, şimdiden 1 milyar dolar toplamayı başarmış durumda.
Makine eğitim uzmanı ve Google araştırmacısı Ilya Sutskever öncülüğündeki OpenAI ekibi tarafından geliştirilen yeni teknolojiler ve patentler, halka açık olacak. 

https://openai.com/blog/introducing-openai/ Yorum Yaz
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caneycaney 3 yıl en beğenilen
günümüzün Tony Stark'ı
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darkaura 3 yıl
Elon musk en cok taktir ettigim insanlardan birisidir. Lakin kar amaci gutmeyen bir organizasyona hik diye 1 milyar dolar yatirim toplanacaginada inanmam. Bu kadar buyuk paralar konuyorsa dolayli yollardanda olsa isin icinde ticari cikarlar, hesaplar var demektir.
Elon musk en cok taktir ettigim insanlardan birisidir. Lakin kar amaci gutmeyen bir organizasyona hik diye 1 milyar dolar yatirim toplanacaginada inanmam. Bu ka...
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kaazto28 3 yıl
en sonunda "Skynet"'i icat edecekler yok olup gideceğiz :D gerçi Skynet olmasada kendi kendimizi yok edeceğiz hadi bakalım hayırlısı :D
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dumprep 3 yıl
Teknoloji dünyasının en önemli dehaları arasında yer alan, Tesla Motors ve Space X kurucusu Elon Musk, yapay zekanın doğurabileceği sorunlar ile ilgili endişelerini sık sık gündeme getiriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla kontrolsüz yapay zekanın tehlikelerine dikkat çeken Musk, bu konuda önemli adımlar atmaya başladı.


Adam tehlike gelecekse benim elimden gelsin diyor
Kar yapmayacakmış... Milyar dolarlık amme hizmetiniz için teşekkürler
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SEO-Uzmanı 3 yıl
donanım haber bazı haberleri ya geç yayınlıyor yada hiç yayınlamıyor

leadergamer.com.tr/...

" Makine: Aslında gerçek, senin yüce tanrıya inanmıyor olman. "

NEML Suresi 82. ayet meali :::: google.com.tr/...

Elmalılı Hamdi Yazır: Söylenen başlarına geleceği vakıt da onlar için Arzdan bir dâbbe çıkarırız, nâsın âyetlerimize yakîn ile inanmaz idiklerini kendilerine söyler
1 Yanıt Yanıtla
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kingman29 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
donanım haber bazı haberleri ya geç yayınlıyor yada hiç yayınlamıyor

leadergamer.com.tr/...

" Makine: Aslında gerçek, senin yüce tanrıya inanmıyor olman. "

NEML Suresi 82. ayet meali :::: google.com.tr/...

Elmalılı Hamdi Yazır: Söylenen başlarına geleceği vakıt da onlar için Arzdan bir dâbbe çıkarırız, nâsın âyetlerimize yakîn ile inanmaz idiklerini kendilerine söyler

İçinde tanrı inancı ile ilgili konu geçiyosa , alerji yapmıştır bizim donanım habere
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emir kustirika 3 yıl
etmeyin kardeşim bırakın etmeyin ne zorunuz var sky net terminatörde kalsın
ne kadar az yapay o kadar iyi naturel zeka yı geliştirin (insan zekasına yatırım yapın demek istedim ) neyse ...
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$pEed$TeR$ Q@tİLi Z00M2001 3 yıl
Ultron is coming
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Hocam bunları düşünmek için erken haklısınız ama bu teknolojilere yatırım yapma konusu için de çok erken.

Biraz eski kafalıyımdır teknolojinin insana be doğaya yararlı taraflarına yatırım yapılması taraftarıyım.
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Seyrim 3 yıl
Yakında hepimizin zihinleri HDD lerde yaşayacak. Hadi yapay zekayı kontrol ettin ya oraya aktarılan insan zihnini nasıl kontrol edeceksin.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Bence bunlar ile uğraşacaklarına dünyayı nasıl daha iyi bir gezegen yapabiliriz ile uğraşsınlar.
İlk maddeleri de petrol yerine kullanılabilecek temiz bir yakıt icat etmek olsun.
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simbolmina 3 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru
Bence bunlar ile uğraşacaklarına dünyayı nasıl daha iyi bir gezegen yapabiliriz ile uğraşsınlar.
İlk maddeleri de petrol yerine kullanılabilecek temiz bir yakıt icat etmek olsun.

Yorumunuz 10 yıl öncesinde yapılmış gibi. Konunun ana karakteri Musk da tam olarak bunu yapmaya çalışan biri zaten. Güneş panelleri, elektrikli araçlar adamın en önemli uğraşı.

Yapay zeka hakkındaki endişeleri de çoğunlukla yersiz buluyorum. Böyle şeyler düşünmek için fazlasıyla erken ve henüz ihtiyaç söz konusu değil.
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arel.gr 3 yıl
kulaga iyi duyuluyor, gorecegiz.
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darkaura 3 yıl
Elon musk en cok taktir ettigim insanlardan birisidir. Lakin kar amaci gutmeyen bir organizasyona hik diye 1 milyar dolar yatirim toplanacaginada inanmam. Bu kadar buyuk paralar konuyorsa dolayli yollardanda olsa isin icinde ticari cikarlar, hesaplar var demektir.
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saylia 3 yıl
caneycaney
günümüzün Tony Starkı

Ironman'dekinden bahsediyorsunuz herhalde.Eger öyleyse, gülesim geldi.
Fena abartiliyor, ne hikmetse. Onun yapabildiginin 20 30 kat daha iyisini gelismisini, yapabilecek yüzlerce firmalar ve beyinler var dünyada. Ama onu yaparlarsa, suanda arabalarda kullanilan mekaniginden yazilimina dizaynina yakitina hatta binlerce patentine kadar büyük bi kismini cöpe atmalari icap edecek, yada gecersiz olacak. Bu da altin yumurtlayan kazi vurmak demek.
Bi kac yila kendiliginden cesitli sebeplerle ölecek ama ozamana kadar bi taraftan keseyi doldurmaya devam ederlerken, diger taraftan mecburi olarak geri de kalmamak icin bu teknolojiden de daha farkli ne gibi gelirler elde edebilirizin hesabini yapip yine ayni firmalar patentler alarak allem edip kallem edip köse baslarini kapip yerlerini saglamlastirip elektrikli araca gececekler. Zaten hazirliklar da bitmek üzere. Ne yapacagini bilemeyenler de var tabi.
Bakalim görebilirsek gelecek nelere gebe olacak. Ama dedigim gibi Musk cok abartiliyor.
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umut_baris 3 yıl saylia
saylia

caneycaney

günümüzün Tony Starkı


Ironman'dekinden bahsediyorsunuz herhalde.Eger öyleyse, gülesim geldi.
Fena abartiliyor, ne hikmetse. Onun yapabildiginin 20 30 kat daha iyisini gelismisini, yapabilecek yüzlerce firmalar ve beyinler var dünyada. Ama onu yaparlarsa, suanda arabalarda kullanilan mekaniginden yazilimina dizaynina yakitina hatta binlerce patentine kadar büyük bi kismini cöpe atmalari icap edecek, yada gecersiz olacak. Bu da altin yumurtlayan kazi vurmak demek.
Bi kac yila kendiliginden cesitli sebeplerle ölecek ama ozamana kadar bi taraftan keseyi doldurmaya devam ederlerken, diger taraftan mecburi olarak geri de kalmamak icin bu teknolojiden de daha farkli ne gibi gelirler elde edebilirizin hesabini yapip yine ayni firmalar patentler alarak allem edip kallem edip köse baslarini kapip yerlerini saglamlastirip elektrikli araca gececekler. Zaten hazirliklar da bitmek üzere. Ne yapacagini bilemeyenler de var tabi.
Bakalim görebilirsek gelecek nelere gebe olacak. Ama dedigim gibi Musk cok abartiliyor.

Abartılma yok. Ellerindeki patentler sadece fosil yakıtlı motora ait değil. Bir sürü sistem var otomobillerde.
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