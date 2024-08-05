Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman’ı yeniden dava etti

Musk yeniden dava açtı
Açılan davada ChatGPT üreticisi OpenAI ve kurucularından ikisi olan Sam Altman ve Greg Brockman'ın şirketin insanlığa fayda sağlamak için yapay zeka teknolojisi geliştirme misyonunu ihlal ettiğinin altı çiziliyor. Ayrıca OpenAI yöneticilerinin ortak kurucu olması için Musk’ı "titizlikle manipüle” ettikleri belirtiliyor.
Davada Musk’ın bu girişime adını verdikten, önemli miktarda zaman ve on milyonlarca dolarlık başlangıç sermayesi yatırımı yaptıktan ve en iyi yapay zeka bilimcilerini işe aldıktan sonra ihanete uğradığına vurgu yapılıyor. Musk'ın avukatları, hainlik ve aldatmacanın Shakespeare boyutlarında olduğuna da dikkat çekiyor. Musk’ın geri çektiği önceki davasında da benzer ithamlarda bulunuluyordu.
Altman, Musk ve Brockman, OpenAI’ı Aralık 2015'te kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurmuşlardı. Musk, 2018 yılında şirketten ayrılmıştı ancak ünlü milyarderin bir süre daha OpenAI’ı desteklediği biliniyor. Bununla birlikte OpenAI ise artık kendisini "kar amacı gütmeyen" bir şirket olarak tanımlıyor. 2019 yılında, kar amacı güden ve gütmeyen karma bir yapı olan OpenAI LP kurulmuştu.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/8/5/24213557/elon-musk-openai-lawsuit-sam-altman-greg-brockman-revived https://s3.documentcloud.org/documents/25031741/elon-vs-openai-again.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.