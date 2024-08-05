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    Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman’ı yeniden dava etti

    Elon Musk daha önce açtığı davayı geri çekmesinin ardından bir kez daha OpenAI’a dava açıyor ve bu kez firmanın kurucu ortağı olması için "kandırıldığını" iddia ediyor.
    Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman’ı yeniden dava etti Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, daha önce açtığı davayı geri çekmesinin ardından OpenAI ile kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman'a yeni bir dava açtı. Açılan yeni davada Musk'ın avukatları, OpenAI yöneticilerinin Musk'ı "kandırarak" şirketin kurucu ortağı haline getirdiklerini ve kuruluş misyonunun ihlal ettiklerini iddia ediyor.

    Musk yeniden dava açtı

    Açılan davada ChatGPT üreticisi OpenAI ve kurucularından ikisi olan Sam Altman ve Greg Brockman'ın şirketin insanlığa fayda sağlamak için yapay zeka teknolojisi geliştirme misyonunu ihlal ettiğinin altı çiziliyor. Ayrıca OpenAI yöneticilerinin ortak kurucu olması için Musk’ı "titizlikle manipüle” ettikleri belirtiliyor.

    Davada Musk’ın bu girişime adını verdikten, önemli miktarda zaman ve on milyonlarca dolarlık başlangıç sermayesi yatırımı yaptıktan ve en iyi yapay zeka bilimcilerini işe aldıktan sonra ihanete uğradığına vurgu yapılıyor. Musk'ın avukatları, hainlik ve aldatmacanın Shakespeare boyutlarında olduğuna da dikkat çekiyor. Musk’ın geri çektiği önceki davasında da benzer ithamlarda bulunuluyordu.

    Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman’ı yeniden dava etti Tam Boyutta Gör
    Musk'ın avukatı Marc Toberoff, yaptığı açıklamada yeni devanın çok daha güçlü olduğunu belirtiyor. Davanın sonucu ne olur bilinmez ancak genel olarak OpenAI'ın Musk'ı dolandırmak için bir komplo kurarak federal haraç yasalarını çiğnediğinin üzerinde duruluyor. Ayrıca firmanın artık kar odaklı olduğuna da işaret ediliyor.

    Altman, Musk ve Brockman, OpenAI’ı Aralık 2015'te kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurmuşlardı. Musk, 2018 yılında şirketten ayrılmıştı ancak ünlü milyarderin bir süre daha OpenAI’ı desteklediği biliniyor. Bununla birlikte OpenAI ise artık kendisini "kar amacı gütmeyen" bir şirket olarak tanımlıyor. 2019 yılında, kar amacı güden ve gütmeyen karma bir yapı olan OpenAI LP kurulmuştu.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/8/5/24213557/elon-musk-openai-lawsuit-sam-altman-greg-brockman-revived https://s3.documentcloud.org/documents/25031741/elon-vs-openai-again.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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