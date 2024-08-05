Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman’ı yeniden dava etti

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, daha önce açtığı davayı geri çekmesinin ardından OpenAI ile kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman'a yeni bir dava açtı. Açılan yeni davada Musk'ın avukatları, OpenAI yöneticilerinin Musk'ı "kandırarak" şirketin kurucu ortağı haline getirdiklerini ve kuruluş misyonunun ihlal ettiklerini iddia ediyor.

Musk yeniden dava açtı

Açılan davada ChatGPT üreticisi OpenAI ve kurucularından ikisi olan Sam Altman ve Greg Brockman'ın şirketin insanlığa fayda sağlamak için yapay zeka teknolojisi geliştirme misyonunu ihlal ettiğinin altı çiziliyor. Ayrıca OpenAI yöneticilerinin ortak kurucu olması için Musk’ı "titizlikle manipüle” ettikleri belirtiliyor.

Davada Musk’ın bu girişime adını verdikten, önemli miktarda zaman ve on milyonlarca dolarlık başlangıç sermayesi yatırımı yaptıktan ve en iyi yapay zeka bilimcilerini işe aldıktan sonra ihanete uğradığına vurgu yapılıyor. Musk'ın avukatları, hainlik ve aldatmacanın Shakespeare boyutlarında olduğuna da dikkat çekiyor. Musk’ın geri çektiği önceki davasında da benzer ithamlarda bulunuluyordu.

Tam Boyutta Gör Musk'ın avukatı Marc Toberoff, yaptığı açıklamada yeni devanın çok daha güçlü olduğunu belirtiyor. Davanın sonucu ne olur bilinmez ancak genel olarak OpenAI'ın Musk'ı dolandırmak için bir komplo kurarak federal haraç yasalarını çiğnediğinin üzerinde duruluyor. Ayrıca firmanın artık kar odaklı olduğuna da işaret ediliyor.

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Altman, Musk ve Brockman, OpenAI’ı Aralık 2015'te kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kurmuşlardı. Musk, 2018 yılında şirketten ayrılmıştı ancak ünlü milyarderin bir süre daha OpenAI’ı desteklediği biliniyor. Bununla birlikte OpenAI ise artık kendisini "kar amacı gütmeyen" bir şirket olarak tanımlıyor. 2019 yılında, kar amacı güden ve gütmeyen karma bir yapı olan OpenAI LP kurulmuştu.

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Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman’ı yeniden dava etti