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Tam Boyutta Gör Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı açtığı, şirketi sözleşmeyi ihlal etmekle ve insanlığa fayda sağlayacak yapay zeka teknolojisi yaratma misyonunu terk etmekle suçladığı davayı geri çekti. Her ne kadar Musk, ilgili davadan vazgeçmiş olsa da davayı yeniden açma seçeneği de bulunuyor.

Musk, OpenAI davasından vazgeçti

Aktarılanlara göre Musk’ın davayı geri çekme kararı, yargıcın OpenAI'ın davayı reddetme talebini inceleyeceği ön duruşmadan bir gün önce geldi. Milyarder isim, açmış olduğu davada OpenAI’ın Musk ve diğer kurucu üyelerle vardığı anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmişti. Musk’a göre bu üyelerin hepsi OpenAI'ı kar amacı gütmeyen bir kuruluş haline getirmeyi ve teknolojisini açık kaynak olarak tutmayı taahhüt etmişti.

Ancak bu durumun 13 milyar dolar yatırım yapan ve yüzde 49 hisseye sahip olan Microsoft’un OpenAI yatırımı sonrası değiştiği belirtiliyor. Musk, OpenAI’ın bu haliyle Microsoft’un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşu haline geldiğini iddia ediyordu açtığı davasında. OpenAI ise bu iddiaları reddetmiş ve herhangi bir sözleşmenin olmadığını söylemişti.

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Şimdilik bu dava geride kalmış olsa da Musk, kendi yapay zeka şirketi xAI’ı kurmuş ve Grok adlı sohbet robotunu X’e entegre etmişti. xAI aynı zaman yatırımcılardan 6 milyar dolar toplayarak önemli de bir finansman sağlamayı başardı. Musk, XAI ile OpenAI’a karşı rakip olmayı amaçlıyor. Öte yandan ünlü milyarder, Apple’ın OpenAI’ın teknolojilerini iOS 18’e entegre etmesinin ardından iPhone’ları şirketlerinden yasaklayabileceğini açıkladı.

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Elon Musk, OpenAI’a açtığı davayı geri çekti