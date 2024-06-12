Elon Musk, OpenAI’a açtığı davayı geri çekti

Musk, OpenAI davasından vazgeçti
Aktarılanlara göre Musk’ın davayı geri çekme kararı, yargıcın OpenAI'ın davayı reddetme talebini inceleyeceği ön duruşmadan bir gün önce geldi. Milyarder isim, açmış olduğu davada OpenAI’ın Musk ve diğer kurucu üyelerle vardığı anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmişti. Musk’a göre bu üyelerin hepsi OpenAI'ı kar amacı gütmeyen bir kuruluş haline getirmeyi ve teknolojisini açık kaynak olarak tutmayı taahhüt etmişti.
Ancak bu durumun 13 milyar dolar yatırım yapan ve yüzde 49 hisseye sahip olan Microsoft’un OpenAI yatırımı sonrası değiştiği belirtiliyor. Musk, OpenAI’ın bu haliyle Microsoft’un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşu haline geldiğini iddia ediyordu açtığı davasında. OpenAI ise bu iddiaları reddetmiş ve herhangi bir sözleşmenin olmadığını söylemişti.
Şimdilik bu dava geride kalmış olsa da Musk, kendi yapay zeka şirketi xAI’ı kurmuş ve Grok adlı sohbet robotunu X’e entegre etmişti. xAI aynı zaman yatırımcılardan 6 milyar dolar toplayarak önemli de bir finansman sağlamayı başardı. Musk, XAI ile OpenAI’a karşı rakip olmayı amaçlıyor. Öte yandan ünlü milyarder, Apple’ın OpenAI’ın teknolojilerini iOS 18’e entegre etmesinin ardından iPhone’ları şirketlerinden yasaklayabileceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.