Elon Musk’ın dediği oluyor: OpenAI, kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasının en değerli girişimi olan OpenAI, 150 milyar dolarlık devasa bir değerlemeye ulaşmak için şirket yapısında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre OpenAI'ın yeni finansman turu, yatırımcılar için kâr sınırının kaldırılması şartına bağlı olarak şekillenecek. Bu finansman turunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu ve yatırımcıların yoğun talebiyle kısa sürede sonuçlanabileceği belirtiliyor. Şirketin bu süreç sonrasında kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacağı belirtiliyor.

OpenAI büyüyor, kâr amacı gütmeyen birim küçülüyor

Şirketin kâr sınırını kaldırma planı, yatırımcılara daha fazla getiri sağlamak adına hayata geçirilecek bir adım olarak görülüyor. Mevcut yatırımcılar arasında Thrive Capital, Khosla Ventures ve Microsoft yer alırken, Nvidia ve Apple gibi yeni yatırımcıların da sürece dahil olması bekleniyor. Ayrıca Sequoia Capital’in geri dönen bir yatırımcı olarak yeniden katılım sağlama ihtimali üzerinde duruluyor.

Şirket, kâr sınırının kaldırılmasının yanı sıra, mevcut yapısını kâr amacı güden bir fayda şirketine dönüştürme konusunda da avukatlarla görüşmeler yapıyor. Bu adım, OpenAI’ı Anthropic ve xAI gibi rakipleriyle aynı çizgiye getirebilir. Fortune'da yer alan habere göre CEO Sam Altman, OpenAI çalışanlarına haftalık toplantıları sırasında şirketin kâr amacı gütmeyen karmaşık kurumsal yapısını önümüzdeki yıl değiştireceğini ve daha geleneksel bir kâr amacı güden kuruluşa dönüşeceğini söyledi. OpenAI kurucularından olan ve daha sonra şirketten ayrılan Elon Musk, bir süredir OpenAI’ın kâr amacı güden bir şirket haline geldiğini belirtiyordu.

Tam Boyutta Gör OpenAI, ilk başta gerçekten de kâr amacı gütmeyen ve bağışlar ile AGI, yani yapay genel zekaya ulaşmaya çalışıyordu. Ancak firma sadece bağışlar ile ilerlemenin finansal açıdan imkansız olduğunu gördü. Bu doğrultuda ise 2019 yılında kâr amacı güden bir yan kuruluş oluşturdu. Bu oluşum kâr amacı gütmeyen birim tarafından kontrol ediliyor. Bu kâr güden oluşumda Microsoft gibi şirketlerden yatırım alan bir holding şirketini kontrol ediyor. Bu yapı altında, Microsoft da dahil olmak üzere yatırımcılara tahsis edilebilecek kârın bir sınırı var. Bu sınırın üstünde kazanılan her bir dolar, doğrudan kâr amacı gütmeyen bölüme gidiyor.

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OpenAI’ın bu değişiklik planı, şirketin kâr sınırını neden başta koyduğuna dair bazı soruları da gündeme getiriyor. Şirket, bu sınırın ticari başarı ile güvenlik ve sürdürülebilirliği dengeleyecek şekilde yapay genel zeka (AGI) araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek amacıyla konulduğunu ifade ediyor. Eğer bu sınır kaldırılırsa ilk yatırımcılar daha büyük bir fayda da sağlayacak.

OpenAI, kâr sınırının kaldırılması için kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunun onayını almak zorunda. Kurulda CEO Sam Altman, Bret Taylor ve yedi diğer üye bulunuyor.

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OpenAI, kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacak