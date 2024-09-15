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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın dediği oluyor: OpenAI, kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacak

    ChatGPT, OpenAI o1 ve Sora gibi yapay zekalarıyla tanınan OpenAI, yeni bir dönemece yaklaşıyor. Firmanın yakında kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacağı belirtiliyor.
    OpenAI, kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasının en değerli girişimi olan OpenAI, 150 milyar dolarlık devasa bir değerlemeye ulaşmak için şirket yapısında köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre OpenAI'ın yeni finansman turu, yatırımcılar için kâr sınırının kaldırılması şartına bağlı olarak şekillenecek. Bu finansman turunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu ve yatırımcıların yoğun talebiyle kısa sürede sonuçlanabileceği belirtiliyor. Şirketin bu süreç sonrasında kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacağı belirtiliyor.

    OpenAI büyüyor, kâr amacı gütmeyen birim küçülüyor

    Şirketin kâr sınırını kaldırma planı, yatırımcılara daha fazla getiri sağlamak adına hayata geçirilecek bir adım olarak görülüyor. Mevcut yatırımcılar arasında Thrive Capital, Khosla Ventures ve Microsoft yer alırken, Nvidia ve Apple gibi yeni yatırımcıların da sürece dahil olması bekleniyor. Ayrıca Sequoia Capital’in geri dönen bir yatırımcı olarak yeniden katılım sağlama ihtimali üzerinde duruluyor.

    Şirket, kâr sınırının kaldırılmasının yanı sıra, mevcut yapısını kâr amacı güden bir fayda şirketine dönüştürme konusunda da avukatlarla görüşmeler yapıyor. Bu adım, OpenAI’ı Anthropic ve xAI gibi rakipleriyle aynı çizgiye getirebilir. Fortune'da yer alan habere göre CEO Sam Altman, OpenAI çalışanlarına haftalık toplantıları sırasında şirketin kâr amacı gütmeyen karmaşık kurumsal yapısını önümüzdeki yıl değiştireceğini ve daha geleneksel bir kâr amacı güden kuruluşa dönüşeceğini söyledi. OpenAI kurucularından olan ve daha sonra şirketten ayrılan Elon Musk, bir süredir OpenAI’ın kâr amacı güden bir şirket haline geldiğini belirtiyordu.

    OpenAI, kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ilk başta gerçekten de kâr amacı gütmeyen ve bağışlar ile AGI, yani yapay genel zekaya ulaşmaya çalışıyordu. Ancak firma sadece bağışlar ile ilerlemenin finansal açıdan imkansız olduğunu gördü. Bu doğrultuda ise 2019 yılında kâr amacı güden bir yan kuruluş oluşturdu. Bu oluşum kâr amacı gütmeyen birim tarafından kontrol ediliyor. Bu kâr güden oluşumda Microsoft gibi şirketlerden yatırım alan bir holding şirketini kontrol ediyor. Bu yapı altında, Microsoft da dahil olmak üzere yatırımcılara tahsis edilebilecek kârın bir sınırı var. Bu sınırın üstünde kazanılan her bir dolar, doğrudan kâr amacı gütmeyen bölüme gidiyor.

    OpenAI’ın bu değişiklik planı, şirketin kâr sınırını neden başta koyduğuna dair bazı soruları da gündeme getiriyor. Şirket, bu sınırın ticari başarı ile güvenlik ve sürdürülebilirliği dengeleyecek şekilde yapay genel zeka (AGI) araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek amacıyla konulduğunu ifade ediyor. Eğer bu sınır kaldırılırsa ilk yatırımcılar daha büyük bir fayda da sağlayacak.

    OpenAI, kâr sınırının kaldırılması için kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunun onayını almak zorunda. Kurulda CEO Sam Altman, Bret Taylor ve yedi diğer üye bulunuyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/openai-is-reportedly-moving-away-from-its-complicated-non-profit-structure-next-year-130014948.html https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openais-stunning-150-billion-valuation-hinges-upending-corporate-structure-2024-09-14/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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