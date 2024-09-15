Elon Musk’ın dediği oluyor: OpenAI, kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşacak

OpenAI büyüyor, kâr amacı gütmeyen birim küçülüyor
Şirketin kâr sınırını kaldırma planı, yatırımcılara daha fazla getiri sağlamak adına hayata geçirilecek bir adım olarak görülüyor. Mevcut yatırımcılar arasında Thrive Capital, Khosla Ventures ve Microsoft yer alırken, Nvidia ve Apple gibi yeni yatırımcıların da sürece dahil olması bekleniyor. Ayrıca Sequoia Capital’in geri dönen bir yatırımcı olarak yeniden katılım sağlama ihtimali üzerinde duruluyor.
Şirket, kâr sınırının kaldırılmasının yanı sıra, mevcut yapısını kâr amacı güden bir fayda şirketine dönüştürme konusunda da avukatlarla görüşmeler yapıyor. Bu adım, OpenAI’ı Anthropic ve xAI gibi rakipleriyle aynı çizgiye getirebilir. Fortune'da yer alan habere göre CEO Sam Altman, OpenAI çalışanlarına haftalık toplantıları sırasında şirketin kâr amacı gütmeyen karmaşık kurumsal yapısını önümüzdeki yıl değiştireceğini ve daha geleneksel bir kâr amacı güden kuruluşa dönüşeceğini söyledi. OpenAI kurucularından olan ve daha sonra şirketten ayrılan Elon Musk, bir süredir OpenAI’ın kâr amacı güden bir şirket haline geldiğini belirtiyordu.
OpenAI’ın bu değişiklik planı, şirketin kâr sınırını neden başta koyduğuna dair bazı soruları da gündeme getiriyor. Şirket, bu sınırın ticari başarı ile güvenlik ve sürdürülebilirliği dengeleyecek şekilde yapay genel zeka (AGI) araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek amacıyla konulduğunu ifade ediyor. Eğer bu sınır kaldırılırsa ilk yatırımcılar daha büyük bir fayda da sağlayacak.
OpenAI, kâr sınırının kaldırılması için kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunun onayını almak zorunda. Kurulda CEO Sam Altman, Bret Taylor ve yedi diğer üye bulunuyor.Kaynakça https://www.engadget.com/ai/openai-is-reportedly-moving-away-from-its-complicated-non-profit-structure-next-year-130014948.html https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openais-stunning-150-billion-valuation-hinges-upending-corporate-structure-2024-09-14/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.