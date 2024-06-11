Elon Musk: “Şirketlerimde Apple cihazlarını yasaklarım, Faraday kafesine alırım”

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Apple’ın önümüzdeki dönemde yapay zekâ hizmeti Apple Intelligence’ı ekosistemine entegre edeceği haberi tartışmaların odağına yerleşti. Kimisi bu hamleleri yetersiz bulurken Elon Musk ise tehlikeye dikkat çekiyor.

Elon Musk Apple’a tepkili

WWDC 2024 ekinliğinden sonra paylaşım yağmuruna başlayan Elon Musk, Apple’ın OpenAI ile olan ortaklığını eleştirdi. ChatGPT dil modelinin Apple kullanıcılarının verilerini ele geçireceğini iddia eden Musk, Apple’ın kendi yapay zekâsını geliştirecek kadar akıllı olmadığını savundu.

Apple’dan kritik ChatGPT hamlesi 12 sa. önce eklendi

Daha da ileri giden Musk, çekirdek seviyesinde ChatGPT entegrasyonu olması halinde Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını ve çalışanlar kapıdan girerken Apple cihazlarını Faraday kafesinde toplayacağını duyurdu. Yapılan yorumlarda Elon Musk’ı destekleyenler olduğu gibi X kullanıcı verilerini İsrail firmalarına sattığını iddia edenler de oldu.

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