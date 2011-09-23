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Elpida, 25nm teknolojisiyle dünyanın en küçük 4Gb DDR3 DRAM'ini geliştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
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Ram
Shady
Haber Editörü
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Japonya'nın önde gelen bellek üreticilerinden Elpida Memory, ultra ince ve geniş 25nm üretim teknolojisini kullanarak dünyanın en küçük 4Gb'lik DDR3 DRAM belleğini geliştirdiğini duyurdu.

25nm teknolojisiyle üretilen ve 1866 MHz ya da üzeri hızda çalışabilen bellek, çalışır halde iken %25-30 daha az, bekleme durumunda ise 30nm ile üretilen bellek ile aynı akıma ihtiyaç duyarken; ona göre %45 daha fazla üretkenlik sunuyor.

1,35 ya da 1,5V elektrik potansiyelinde, işlem şartlarında 0 ila 95 Celcius sıcaklık aralığında çalışabilen belleğin ön seri üretimi ve seri üretiminin bu yılın son döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
V4LKyR
çalışır halde iken %25-30 daha az, bekleme durumunda ise 30nm ile üretilen bellek ile aynı akıma ihtiyaç duyarken
İlginç, neden çalışırken 30nm üretimi bellekten daha az akım çekerken bekleme konumunda -çalışmaksızın- 30nm üretimi bellekle aynı akımı çekiyor?

Transistörler stabil çalışma için belirli bir mininum voltaja ve akıma ihtiyaç duyarlar.. Bu minimumun altında ohmik davranış gösterirler, ki istenen bu değildir. Transistörler non-ohmik devre elemanlarıdır.
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V4LKyR 8 yıl
çalışır halde iken %25-30 daha az, bekleme durumunda ise 30nm ile üretilen bellek ile aynı akıma ihtiyaç duyarken

İlginç, neden çalışırken 30nm üretimi bellekten daha az akım çekerken bekleme konumunda -çalışmaksızın- 30nm üretimi bellekle aynı akımı çekiyor?
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yc#1 8 yıl
bilgi_meraklısı
Nasıl yani yaa çokk iyi şimdi ben pek anlamadım çok küçük diyince acaba bunlar telefona felan takılabilir mi :D

Voltajına bakılırsa PC'ler için geliştirilmiş. Her bir çip 4 Gigabit=512 MB kapasitede.
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Batuist 8 yıl
fiyatlarıda aynı oranda küçülse..
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SystemApps 8 yıl
resimden bişey anladıysam arap olayım
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mrykt 8 yıl
onboard gibi duruyor
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Boragungoren 8 yıl
Nasıl yani yaa çokk iyi şimdi ben pek anlamadım çok küçük diyince acaba bunlar telefona felan takılabilir mi :D
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