Elpida, 25nm teknolojisiyle dünyanın en küçük 4Gb DDR3 DRAM'ini geliştirdi

Japonya'nın önde gelen bellek üreticilerinden Elpida Memory, ultra ince ve geniş 25nm üretim teknolojisini kullanarak dünyanın en küçük 4Gb'lik DDR3 DRAM belleğini geliştirdiğini duyurdu.

25nm teknolojisiyle üretilen ve 1866 MHz ya da üzeri hızda çalışabilen bellek, çalışır halde iken %25-30 daha az, bekleme durumunda ise 30nm ile üretilen bellek ile aynı akıma ihtiyaç duyarken; ona göre %45 daha fazla üretkenlik sunuyor.

1,35 ya da 1,5V elektrik potansiyelinde, işlem şartlarında 0 ila 95 Celcius sıcaklık aralığında çalışabilen belleğin ön seri üretimi ve seri üretiminin bu yılın son döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.