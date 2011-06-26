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Elpida'dan mobil cihazlar için 4 katmanlı süper-ince DRAM bellek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
1
6
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon bellek üreticisi Elpida, akıllı telefonlar ve tabletler için 0.8mm kalınlığında süper-ince tasarımlı DRAM bellek geliştirdi. Dört adet 2Gb (gigabit) DDR2 Mobil  DRAM yongasına sahip olan ultra-ince tasarımlı yeni bellek bu alandaki en ince çözüm olarak gösteriliyor.
Şimdiye kadar hazırlanan  0.8mm DRAM paketli belleklerde çift katman kullanılıyordu çünkü dört katmana geçildiğinde kalınlık artıyordu ancak Elpida'nın yeni çözümü sayesinde incelik korunurken bu  sayede daha fazla yerleşik bellek kullanımına da olanak tanınıyor.
Elpida dört katmanlı 0.8mm kalınlığındaki PoP yani paket üzerinde paket formundaki DRAM ürünlerini üçüncü çeyrekte hacimli üretime geçirmeyi planlarken, ilk müşterilerin kim olacağı açıklanmadı ancak Japonya merkezli tüketici elektronik üreticilerinin olacağı tahmin  ediliyor. 

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madhane 8 yıl en beğenilen

kopfnickerz
Keşke biz de birşeyler üretebilsek..

bizde uretiyoruz zaten adida G.E.Y.I.K
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cepni27 6 yıl
Klasör.:X:.
Mimar SaNAN
Klasör.:X:. bir gün olurda pilleri küçültebilirlerse işte o zaman mobil dünyası çağ atlar...Pil öyle bir şeyki telefonun ince olmasına özellik kısıtlamasına neden olan başlı başına bir engel.konu bileşenlerin küçülmesi olunca aklıma sadece pil geliyor.Ama tabiki bu tür gelişmlerde yadsınamaz bir şey.Aslında dokinmatik ekranlara güneş paneli ekleme gibi bir düşünce pillerin süresini artırabilir.
dokunmatik ekranlara güneş panelimi :D :D SEN çok yaşa emi
nesi komik birader..Örneğin bir kafedesin telefon masadayken aynı zamanda şarz olması seni niye rahatsız etti anlamadım.Güneş enejisiyle çalışan araba modelleri , trafik ışıkları, uyarı lambaları, su ısıtma sistemleri varken telefonlarda neden düşünülmesin bu... Sen heralde anlatmak istediğmi anlayamadın.4.inç ekranlı dokunmatik telefonların ekranı aynı zmanada güneş paneli görevi görebilmesinden bahsediyorum.Ayrı olarak tabiki değil...

telefonlara laptoplara güneş paneli üretildi var. discovery channeldada gösteriliyor. amazonda satışı olması lazım.
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Mimar SaNAN 8 yıl
Klasör.:X:.
bir gün olurda pilleri küçültebilirlerse işte o zaman mobil dünyası çağ atlar...Pil öyle bir şeyki telefonun ince olmasına özellik kısıtlamasına neden olan başlı başına bir engel.konu bileşenlerin küçülmesi olunca aklıma sadece pil geliyor.Ama tabiki bu tür gelişmlerde yadsınamaz bir şey.Aslında dokinmatik ekranlara güneş paneli ekleme gibi bir düşünce pillerin süresini artırabilir.

dokunmatik ekranlara güneş panelimi :D :D
SEN çok yaşa emi
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Klasör.:X:. 8 yıl

Mimar SaNAN

Klasör.:X:.



bir gün olurda pilleri küçültebilirlerse işte o zaman mobil dünyası çağ atlar...Pil öyle bir şeyki telefonun ince olmasına özellik kısıtlamasına neden olan başlı başına bir engel.konu bileşenlerin küçülmesi olunca aklıma sadece pil geliyor.Ama tabiki bu tür gelişmlerde yadsınamaz bir şey.Aslında dokinmatik ekranlara güneş paneli ekleme gibi bir düşünce pillerin süresini artırabilir.




dokunmatik ekranlara güneş panelimi :D :D

SEN çok yaşa emi

nesi komik birader..Örneğin bir kafedesin telefon masadayken aynı zamanda şarz olması seni niye rahatsız etti anlamadım.Güneş enejisiyle çalışan araba modelleri , trafik ışıkları, uyarı lambaları, su ısıtma sistemleri varken telefonlarda neden düşünülmesin bu...

Sen heralde anlatmak istediğmi anlayamadın.4.inç ekranlı dokunmatik telefonların ekranı aynı zmanada güneş paneli görevi görebilmesinden bahsediyorum.Ayrı olarak tabiki değil...
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Klasör.:X:. 8 yıl
bir gün olurda pilleri küçültebilirlerse işte o zaman mobil dünyası çağ atlar...
Pil öyle bir şeyki telefonun ince olmasına özellik kısıtlamasına neden olan başlı başına bir engel.konu bileşenlerin küçülmesi olunca aklıma sadece pil geliyor.Ama tabiki bu tür gelişmlerde yadsınamaz bir şey.
Aslında dokinmatik ekranlara güneş paneli ekleme gibi bir düşünce pillerin süresini artırabilir.
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séquestre 8 yıl
Keşke biz de birşeyler üretebilsek..
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madhane 8 yıl

kopfnickerz
Keşke biz de birşeyler üretebilsek..

bizde uretiyoruz zaten adida G.E.Y.I.K
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