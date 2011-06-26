Elpida'dan mobil cihazlar için 4 katmanlı süper-ince DRAM bellek

Japon bellek üreticisi Elpida, akıllı telefonlar ve tabletler için 0.8mm kalınlığında süper-ince tasarımlı DRAM bellek geliştirdi. Dört adet 2Gb (gigabit) DDR2 Mobil DRAM yongasına sahip olan ultra-ince tasarımlı yeni bellek bu alandaki en ince çözüm olarak gösteriliyor.

Şimdiye kadar hazırlanan 0.8mm DRAM paketli belleklerde çift katman kullanılıyordu çünkü dört katmana geçildiğinde kalınlık artıyordu ancak Elpida'nın yeni çözümü sayesinde incelik korunurken bu sayede daha fazla yerleşik bellek kullanımına da olanak tanınıyor.

Elpida dört katmanlı 0.8mm kalınlığındaki PoP yani paket üzerinde paket formundaki DRAM ürünlerini üçüncü çeyrekte hacimli üretime geçirmeyi planlarken, ilk müşterilerin kim olacağı açıklanmadı ancak Japonya merkezli tüketici elektronik üreticilerinin olacağı tahmin ediliyor.