Eminem, yeni A6 Avant reklamından dolayı Audi'ye dava açtı

Ünlü rap şarkıcısı Eminem, Alman otomobil devi Audi'ye, 2012 model A6 Avant reklamından dolayı dava açtı. Eminem'in yayıncı firması Eight Mile Style tarafından Hamburg Bölge Mahkemesi'ne verilen şikayet dilekçesinde, Eminem'e ait Lose Yourself şarkısını Audi tarafıdan yeni A6 Avant reklamında izinsiz bir şekilde kullandığı öne sürülüyor.
Bundan daha ilginç olan gelişme ise, aynı şarkının bizzat Eminem'in rol aldığı Chrysler 200 Sedan'ın "Imported From Detroit" isimli Super Bowl reklamında kullanılması ve Audi'nin aslında bu reklamı taklit ettiğinin ima edilmesi. Eminem'in aksine Chrysler Grubu ise şu anda sessizliğini koruyor ve yasal bir girişimde bulunup bulunmayacakları henüz bilinmiyor.
Eminem'in rol aldığı Chrysler 200 reklamı ve Audi'nin davalık olan yeni, A6 Avant reklamlarını aşağıda bulabilirsiniz. Evet bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz, ünlü anahtarlık reklamı ile bu alanda en yaratıcı reklam çalışmalarından birine imza atan Audi'nin yeni reklamı sadece benzerlikten ibaret mi yoksa Eminem iddialarında haklı olabilir mi ?
http://www.reuters.com/article/2011/06/03/us-eminem-idUSTRE7526ZD20110603 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1- 2 reklam birbiriyle bariz çakma.
2- Bu konularda şeytana bile pabucunu ters giydirecek Audi bilmeden bunu yapmaz.
3- Hepimize 2şer dk lık reklamı dava bahanesiyle izlettiler.
4- Geçmiş olsun.
5- Reklamlar güzel değil.