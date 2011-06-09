Eminem, yeni A6 Avant reklamından dolayı Audi'ye dava açtı

Bundan daha ilginç olan gelişme ise, aynı şarkının bizzat Eminem'in rol aldığı Chrysler 200 Sedan'ın "Imported From Detroit" isimli Super Bowl reklamında kullanılması ve Audi'nin aslında bu reklamı taklit ettiğinin ima edilmesi. Eminem'in aksine Chrysler Grubu ise şu anda sessizliğini koruyor ve yasal bir girişimde bulunup bulunmayacakları henüz bilinmiyor.