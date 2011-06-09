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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eminem, yeni A6 Avant reklamından dolayı Audi'ye dava açtı

7 yıl
61,6b
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88
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ünlü rap şarkıcısı Eminem, Alman otomobil devi Audi'ye, 2012 model A6 Avant reklamından dolayı dava açtı. Eminem'in yayıncı firması Eight Mile Style tarafından Hamburg Bölge Mahkemesi'ne verilen şikayet dilekçesinde, Eminem'e ait Lose Yourself şarkısını Audi tarafıdan  yeni A6 Avant reklamında izinsiz bir şekilde kullandığı öne sürülüyor.

Bundan daha ilginç olan gelişme ise, aynı şarkının bizzat Eminem'in rol aldığı Chrysler 200 Sedan'ın "Imported From Detroit" isimli Super Bowl reklamında kullanılması ve Audi'nin aslında bu reklamı taklit ettiğinin ima edilmesi. Eminem'in aksine Chrysler Grubu ise şu anda sessizliğini koruyor ve yasal bir girişimde bulunup bulunmayacakları henüz bilinmiyor.

Eminem'in rol aldığı Chrysler 200 reklamı ve Audi'nin davalık olan yeni, A6 Avant reklamlarını aşağıda bulabilirsiniz. Evet bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz, ünlü anahtarlık reklamı ile bu alanda en yaratıcı reklam çalışmalarından birine imza atan Audi'nin yeni reklamı sadece benzerlikten ibaret mi yoksa Eminem iddialarında haklı olabilir mi ?






http://www.reuters.com/article/2011/06/03/us-eminem-idUSTRE7526ZD20110603 Yorum Yaz
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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
Görülmesi gerekeni görmek lazım.
1- 2 reklam birbiriyle bariz çakma.
2- Bu konularda şeytana bile pabucunu ters giydirecek Audi bilmeden bunu yapmaz.
3- Hepimize 2şer dk lık reklamı dava bahanesiyle izlettiler.
4- Geçmiş olsun.
5- Reklamlar güzel değil.
Görülmesi gerekeni görmek lazım.1- 2 reklam birbiriyle bariz çakma.2- Bu konularda şeytana bile pabucunu ters giydirecek Audi bilmeden bunu yapmaz....
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2 Yanıt Yanıtla +49
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BerkeSutcu 7 yıl
Video'nun altındaki "Şikayet Et" butonuna tıklarsak biz de şikayetçi olabiliyo muyuz ?
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Recharged 7 yıl
Bariz bir şekilde ilk reklamdan esinlendiği ortada.
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Sedat. 7 yıl
Oy oy eminem nedir lan bu tripler, nedir lan tripler..
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cupi 7 yıl
eminem haklı beyler.. kendinizi biraz eminem in yerine koyun adamın hem oynadığı reklam filmi nin fikri araklanmış hemde şarkısı yuhh bee.. audi gözümden düştü :p
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bjkliali 7 yıl
Sonuç olarak Audi herkese bu reklamı izlettirdi mi izlettirdi. Mahkemede ödeyeceği üç beş kuruş bir şey değiştirmez Audi için..
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jehan 7 yıl
Volkanbaba
Paraya kıyıp izin alsaymış audi şimdi dava ile uğraşacak birde.

Avukatlar da para kazanmali. Bana benzer bir dava acilsa, adama 2 logitech mouse alsam davadan vazgecse benim icin problem olmaz. Adam da iki tane A8 verse onun icin de problem olmaz :D
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heyyyyy 7 yıl
bariz çalıntıymış.audiden zaten nefret ederim şimdi dahada arttı.burda tek haklı olan eminem ve chrysler.
illuminati falan diyenlerde çok iyi saçmalamış.
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judith 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


işin kralına sormak lazım...
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ZAGROSs 7 yıl judith
judith

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


işin kralına sormak lazım...

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Mimar SaNAN 7 yıl
Eminem illuminatiden ayrıldı diyemi böyle yapıyolar. versinler hakkını
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Le7els 7 yıl
Audi Taklit yapmış ama arabayı ön plana çıkarmış. Chryslerde arabadan çok şarkıyla eminemle ön plana çıkarmış Audi'nin reklamı daha güzel olmuş..
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pproject 7 yıl
NidderuN
Belirtildiği gibi şu reklamdan sonra timsah.com/... Bu hiç olmamış.

Linkini verdiğin ve youtube.com/... bu reklam okullarda ders olarak da gösteriliyor...
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NayirNolamaz 7 yıl
Audinin bulasmadigi marka mi var ,ama sonunda kendi seviyesinde bi markaya takilmis ,boyle devam vorsprung dur technik.
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Menow 7 yıl
İşte DH'nın reklam gücü...!
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WarSaw 7 yıl
Orijinalden Çalıntı: Eminem - Chrysler 200 Sedan





AUDI






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Rainbow6 7 yıl
Kirizle beraber USA da yerli mali gunleri yasaniyor ozellikle detroit zor durumdaki sehirlerden biri bunlarda milli duygular iceren reklamlar yapmislar sembol olarakta eminem kullanilmis bu reklam tamamen amerkan pazari icin ... audinin bu reklama gonderme yapip benim sehir daha iyi demesi bide ustune diger reklamin sembolunu kullanmasi amerkan pazarinda kayiplar verdirebilir audi bu reklami amerkada yayinlamaz ..bu arada audinin reklaminda adam sokakta insanlara selam veriyor sokaktaki insanlar elele tutusup yuruyolar kimisi opusuyor falan ben burda bariz amerkadaki midwest insanina gonderme yaptigini dusunuyorum .. muzige gelince biraz benziyo ama direk eminemin muzigi degil gibi
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secretwhite 7 yıl
Apple ın agresif reklam kampanyalarına özenmiş Audi görünüşe bakılırsa
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semidos 7 yıl
Çok iyi planlanmış bi olay bence. Eminemle anlaşıp şarkıyı reklamda kullanıyorlar Eminem dava açtım diye haber yayıyor şarkısı tanıtılıyor hemde audinin arabası tanıtılıyor.
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