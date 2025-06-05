Tesla, mayıs ayında da çakıldı: Türkiye, Avustralya ve Norveç’ten iyi haberler

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç devi Tesla, 2025’in ilk yarısında küresel ölçekte karmaşık bir tablo çiziyor. ABD ve Avrupa’da yaşanan satış düşüşleri, Çin’de artan rekabet baskısı ve CEO Elon Musk’ın siyasi duruşuna bağlı gelişen itibar sorunları, şirketin genel performansını olumsuz etkiliyor. Mayıs ayında da düşüşler devam ederken bazı pazarlardan gelen veriler, şirket için umut ışığı niteliğinde.

Avrupa’da çöküş, Çin’de kontrollü düşüş

Mayıs ayı verilerine göre Tesla, Avrupa pazarında ciddi bir satış düşüşü yaşadı. Almanya'da Tesla satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36’nın üzerinde azaldı. Buna karşın Almanya’daki genel elektrikli araç satışları yüzde 45 artış gösterdi. Benzer şekilde İngiltere’de Tesla yüzde 45 düşüş yaşarken, pazar genelinde elektrikli araç satışları yüzde 28 arttı. İtalya’da da Tesla teslimatları yüzde 20 geriledi; oysa ülke genelinde satışlar yüzde 41 artış gösterdi.

Portekiz’de yüzde 68, Fransa’da yüzde 67, İsveç’te yüzde 52,7 ve Danimarka’da da yüzde 30,55’lik düşüş var.

Çin’de ise Tesla, yerel markalarla yaşadığı yoğun fiyat rekabeti nedeniyle Mayıs ayında zorlanmaya devam ediyor. Reuters'e göre, Tesla'nın Şangay fabrikası Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 15 daha az araç teslim etti; bu rakam hem Avrupa'ya yapılan ihracatı hem de yerel satışları içeriyor.

Tesla’nın evindeki satışlar da iç açıcı değil. Firmanın ABD satışları, Mayıs 2025'te önceki yıla göre yüzde 11 oranında azaldı. Bu düşüş, CEO Elon Musk'ın siyasi söylemleri ve Trump yönetimiyle olan ilişkilerinin marka algısını olumsuz etkilemesiyle ilişkilendiriliyor.

Counterpoint EV Sales Tracker’a göre, Tesla’nın satışları ilk çeyrekte (Ocak-Mart) yıllık yüzde 13 düşmüştü.

Avustralya, Norveç ve Türkiye’den iyi haberler

Tam Boyutta Gör Buna karşın Tesla, Mayıs ayında Avustralya’da neredeyse son 12 ayın en yüksek satış rakamına ulaştı. Avustralya Elektrikli Araç Konseyi verilerine göre, Tesla’nın teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarken, Nisan ayına kıyasla yüzde 675 gibi dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Nisan’da sadece 500 araç satılmıştı. Şirketin en çok talep gören modeli ise güncellenmiş versiyonuyla Model Y oldu. Bu modelin satışları bir önceki yıla göre yüzde 122,5 oranında arttı.

Ancak yılın geneline bakıldığında, Tesla’nın Avustralya’daki toplam satışları halen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,2 geride seyrediyor. Counterpoint Research’e göre bu toparlanma yerel düzeyde anlamlı olsa da, küresel ölçekte bir iyileşmenin işareti değil.

Tesla’nın Mayıs ayında öne çıktığı bir diğer pazar da Norveç oldu. Şirket, burada satışlarını yıllık bazda yüzde 213 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attı. Bunun yanında Türkiye’de de 1.545 adetlik satışla yeni bir rekor kırıldı. Mayıs 2024'e kıyasla yüzde 15.350 artış olsa da bir önceki aya göre yüzde 53 düşüş var. Haziran satışlarının da artması bekleniyor.

Musk, siyasetten uzaklaşıyor

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Elon Musk’ın siyasetten geri adım atması da dikkat çekiyor. Milyarder isim, görev süresi dolduğu için federal yönetimdeki görevinden ayrıldı. Dan Ives gibi piyasa analistlerine göre bu gelişme, yatırımcılar açısından “olabilecek en iyi haber” olarak değerlendiriliyor. Musk’ın Tesla’ya yeniden odaklanması, özellikle bu ay içinde açıklanması beklenen otonom “robotaksi” hizmeti için kritik önem taşıyor.

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Tesla’nın küresel satışlarındaki düşüş, yalnızca üretim ve fiyat rekabetine değil, aynı zamanda markanın imajına da bağlı. Özellikle Musk’ın aşırı sağa yakın siyasi açıklamaları, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede protestolar ve vandalizm olaylarına yol açtı. Bu durum, bazı tüketicilerin markadan uzaklaşmasına neden oldu. Diğer yandan Çinli otomobil üreticisi BYD’nin küresel atağı da Tesla’yı zorluyor. BYD, geçtiğimiz ay Avrupa’da Tesla’yı ilk kez geride bırakarak daha fazla elektrikli araç satmayı başardı.

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Tesla’da yüzler Mayıs’ta da gülmedi: Avrupa ve Çin’de düşüş

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